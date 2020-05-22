Sahte Hesaplarla Mücadelenin Çözümü İfade Özgürlüğünün Artırılmasından Geçer

Türkiye’de internet bu yıl 20. yaşını kutluyor. Bundan 20 yıl önce hayatımıza giren internet, hiç kuşkusuz ki hayatımızın birçok alanında yeniliklere sebep oldu, hayatımıza büyük kolaylıklar getirdi.

Türkiye’de internetin tarihi, bir bakıma demokrasinin tarihi gibi de görülebilir. Çünkü ne zaman ülkede baskıcı uygulamalar arttıysa; internete getirilen yasaklar, baskılar ve cezaların da arttığı gözlemlendi.

Elbette ki, internete müdahale etmek ilk başlarda, bugün olduğu kadar kolay değildi. Bu sebeple internetin ve özellikle sosyal medyanın varlığı, devletler için bir tehdit olarak algılanıyordu. Bu sebeple; gelinen noktada devletler sosyal medyayı daha fazla kontrol altına almaya çalışıyor. Bunu bir ölçüde başardıkları da kuşkusuz.

Türkiye’de sosyal medyaya kimlikle girilmesi teklifini Meclis’e MHP getirdi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da sosyal medyadan başlattığı etik kuralları ile bu sürece katkıda bulundu.

Tüm dünyada var olsa da, özellikle Türkiye’de sahte hesaplar büyük bir problem oluşturuyor. Bu olayın bir kısmı, diğer kısmı ise; birçok insanın Türkiye’deki baskıdan ve sosyal yaptırımlardan korkarak anonim hesaplar açıyor olması. Bu noktada belki de ayrım yapmada fayda var:

Anonim Hesaplar: İnsanların yazdıklarından dolayı başlarına bir şey gelmesinden korkması sebebiyle sahte isimlerle açtıkları hesaplar.

Trol Hesaplar: Çoğu zaman bir merkezden yönetilen, belirli bir hedefe hizmet eden “modern paralı askerler”

Türkiye’de trol hesaplarla ve onların merkezleri ile mücadele etmek bir demokrasi mücadelesi. Çünkü bu hesaplar insanların onur, şeref ve gururlarını hedef alıyor; toplu ve organize şekilde itibar suikasti yapıyor.

Anonim hesapları kapatmak ya da kimlik numarası ile sosyal medyaya girilmesini zorunlu kılmak ise bir özgürlük problemi oluşturur. Devletin birey karşısında elini güçlendirir. İfade özgürlüğüne zarar verir.

Trol hesaplar ile mücadele; onların beslendiği yerler ile fotoğraf vermek yerine, onların parasını kesmektir. Eğer gerçekten dert edilen buysa, çözüm basittir.

Anonim hesaplarla mücadele yolu ise insanların düşüncelerini sosyal medyada yazdıklarında başlarına bir şey gelmeyecekleri bir özgürlük alanı oluşturmaktır.

Yani çözüm, yeni yasaklar getirerek devletin eline yeni silahlar vermek değil. Özgürlük alanlarını genişletmek ve trol beslemeyi kesmek.

“Sosyal Medyada Anonim Hesaplar” Dosya Yazıları:

İnternet ve İfade Özgürlüğü: Müstear İsimler – Burak Ertaştan

Sosyal Medyayı Regüle Etmek – Yenal Berzeg

Sosyal Medya ile İlgili Yeni Yasa Teklifi ve Doğurabileceği Problemler – Batuhan Samet Tezel

Sosyal Medya Anonimlik ve Devlet Üzerine – Hasan Ayer