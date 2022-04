Wohnhaft Bei Transgender-Mannern kommt eres darunter der Testosterontherapie mehrfach zugeknallt einem Ausbruch von Akne

Trotz Wafer Heilverfahren welcher Hautlasionen derjenigen bei Cisgender-Individuen ahnelt, sollten Dermatologen diverse Dinge merken. Beispielsweise konnte dies bekifft Wechselwirkungen von Testosteron Unter anderem Aknemedikamenten antanzen.

Pass away Stiftung durch Testosteron bewirkt bei Transmannern Klammer aufFrau-zu-Mann-Transsexuellen) folgende Vermannlichung des Korpers. Nichtsdestotrotz expire Heilverfahren bringt keineswegs blou? gewunschte Wirkungen bei gegenseitig. Die haufige Effekt hei?t beispielsweise Akne, Perish mehrheitlich drogenberauscht Depressionen, Blodi gestorten Korperwahrnehmung solange bis im Eimer zu Suizidgedanken fuhrt [2,3]. Dennoch eres ausnahmslos weitere Transgender existiert, war Wafer behandlung, just der Akne, in aller Regel schadhaft – signifikant Angesichts der fehlenden Ubung von Arzten wohnhaft bei einer Behandlung bei Transgender-Patienten.

In einem den neuesten Bericht wurden infolgedessen Welche hinterher gehen welcher maskulinisierenden Hormontherapie dargestellt und erlautert, wie gleichfalls Arzte Den Patienten am gunstigsten unter die Arme greifen fahig sein.

Ziele welcher Hormontherapie

Eine Testosteronbehandlung zielt u. a. darauf ab, sekundare Geschlechtsmerkmale bekifft folgen. Dasjenige Hormon stimuliert auch den Bartwuchs weiters hemmt Ostrogen. Bis jetzt existireren es keinen einheitlichen Ubereinstimmung zur optimalen Start- & Erhaltungsdosis; gewohnlich ubersteigt Pass away Dosis jedoch auf keinen fall diejenige, Wafer sekundar wohnhaft bei Nicht-Transgender-Patienten eingesetzt werde . Das Hormon wurde mehrfach intramuskular oder aber topisch verabreicht, Hingegen beilaufig orale, bukkale und nasale Applikationen sobald die Stiftung qua subkutane Implantate eignen denkbar.

Der Rang von Testosteron auf Akne

Untersuchungen zeigen, dau? zigeunern Gunstgewerblerin Akne im Bereich dieser ersten Monate Blodi Hormontherapie verschlimmert, weil Jedoch expire Schwerkraft dieser Lasionen von irgendeiner Sebumproduktion in Eigenregie sei. Wierckx Unter anderem Kollegen fanden hinein ihrer Begutachtung einen Erhohung dieser Aknepravalenz im Antlitz bei Transmannern bei 35% aufwarts 82% hinten sechs Monaten Testosterontherapie; Amplitudenmodulation Wirbelsaule & dieser Mamma stieg Perish Pravalenz bei 15% aufwarts 88% [1,4]. Nachdem dem im Jahre litten noch 55% einer Patienten unter Aknelasionen im Physiognomie, 50% beklagten sie Lasionen an dem Gebirge oder A ein Brustkorb. Burke et alia demonstrierten neuerlich, dass gegenseitig folgende Akne nachdem vier Monaten Testosteronbehandlung wohnhaft bei 10 genauer 11 von 17 Transmannern im Gesicht beziehungsweise Amplitudenmodulation Gebirgszug entwickelt [1,5].

Die Therapie: Wechsel- & Nebenwirkungen denken

Zusammenfassend kann expire Standard-Ak herapie auch wohnhaft bei Transmannern zum Einsatz antanzen. Doch sollten Arzte diverse Besonderheiten merken. Wirklich so eignen topische Therapien weiters systemische Antibiotika moglicherweise wohnhaft bei einer androgeninduzierten Akne oft mangelhaft Ferner inside manchen Fallen werde ‘ne Therapieeskalation gewunscht. Isotretinoin ist und bleibt folgende interessante Vorkaufsrecht bei Patienten, die auf diese Behandlungen nicht erwahnen und Welche unter schwerer Akne Krankheit. Systemisches Isotretinoin darf eigentumlich wohnhaft bei Ein testosteroninduzierten Akne effizient ci…”?ur. As part of manchen umhauen soll diese Behandlung gewiss ofter wiederholt und auch stetig vorhanden werden [1,6].

Gunstgewerblerin Hormontherapie gegen Akne Mittels auch niedrigen Dosen Ethinylestradiol vermag Pass away gewunschten Effekte einer Testosteronbehandlung wohnhaft bei Transmannern beeinflussen. Daher sollte ebendiese allein within Abstimmung durch Mark behandelnden Wei?kittel, dieser expire Testosterontherapie uberwacht, passieren. Im allgemeinen sollte Pass away Hormontherapie erst als nachstes den Arsch hochkriegen, Falls Wafer Effekte des Testosterons max. werden – ended up being gut zwei Jahre andauern kann.

Arzte sollten au?erdem etwas merken, dau? expire Kombination aus Testosteron und Aknemedikamenten drogenberauscht Nebenwirkungen auslosen vermag. Beispielsweise vermag Wafer potentielle Lebertoxizitat durch Isotretinoin oder Tetrazyklinen durch unser Hormon des Ofteren werden. Doktor sollten ihre Patienten somit engmaschig aufpassen. Das gilt sekundar hinsichtlich expire Neigung Blodi Traurigkeit, als Wafer Depressionsraten eignen wohnhaft bei Transgender-Individuen hoher als bei Cisgendern.

Im gleichen sinne beachtet Ursprung sollte Welche Geschlechtlichkeit dieser Transgender – expire Geschlechtsidentitat impliziert auf keinen fall automatisch die sexuelle Orientierung und auch welches sexuelle geben. Unter anderem wurde bis anhin keineswegs untersucht, ob Perish maskulinisierende Behandlung vor der gestation schutzt, Transmanner fahig sein endlich potentiell im [1.-9.] Monat sind nun. Die eine dementsprechende Untersuchung Ein Patienten hei?t uberaus essenziell, denn expire Ak herapie https://www.besthookupwebsites.org/de/mousemingle-review/ drauf Fehlbildungen am ungeborenes Leben mit sich bringen konnte.

Ausgewahlte Transmanner nutzen Bandagen, Damit die Hupen abzubinden, aber untergeord Fail vermag drogenberauscht dermatologischen Folgeerscheinungen in Gang setzen. Arzte sollten daher Den Patienten empfehlen, zwischendurch Pass away Bandagen je Ihr doppelt gemoppelt Regel abzunehmen Unter anderem nach ‘ne interessante Hauthygiene stoned beachten.

Entgegnung: expire Ak herapie ahnelt Ein von Cisgender-Individuen. Allerdings vermag parece drogenberauscht Wechselwirkungen bei Testosteron und Aknemedikamenten eintreffen. Patienten sollten von dort fein uberwacht Anfang. Zweite geige die eine Beobachtung mit Bezug auf einer moglichen gestation Ferner dieser embryotoxischen Eigenschaften einer Aknemedikamente hei?t bedeutsam.