Whitney Wolfe el precio sobre dar el primer camino

Con 31 anos de vida, se ha convertido en la multimillonaria mas joven que ha conseguido su riqueza por En Caso De Que sola detras de la desague a bolsa de su compania, Bumble, una aplicacion sobre citas en donde solo las mujeres inician chachara

Hablando con el inversor Andrey Andreev la noche de copas tuvo la revelacion “?asi­ como En Caso De Que fueran las hembras las que dieran el primer camino, las que mandaran el primer mensaje de emprender conversacion? A mi continuamente me hubiera gustado que los miembros masculinos nunca tuvieran mi numero de movil asi­ como que externamente yo la que las escribiera En Caso De Que me despertaban interes”. En aquel bar, Whitney Wolfe Herd (Salt Lake City, 1989) acababa sobre tener la idea que le catapultaria a la prestigio en el sector de estas citas online. La misma idea que, siete anos de vida mas tarde, la convertiria en la multimillonaria mas joven de el planeta con la fortuna conseguida por su perfil desplazandolo hacia el pelo nunca por herencia. Bumble, la uso que fundo junto a Andreev a raiz sobre aquella noche, salio a bolsa el anterior 11 sobre febrero. Wolfe, poseedora del 11,6% de estas acciones vio su fortuna aumentar inclusive los 1.600 millones de dolares.

La semana pasada, esta emprendedora hizo historia no solo por su fortuna sino por transformarse en la femina mas joven que talego a cotizar su empresa en Wall Street. a sus 31 anos, se ha erguido en un icono del emprendimiento joven desplazandolo hacia el pelo mujeril. Su empleo se ha convertido en la alternativa mas segura ante abusos en las redes de todas aquellas que ligan por la red, una ejercicio al plataforma a causa sobre la pandemia. La empresa, con sede en Austin –la novedosa poblacion de tendencia en el universo techie – tiene el 70% de hembras en cargos directivos. Su discurso a favor sobre la igualdad de genero abunda en las publicaciones sobre Instagram, a donde aparece deslumbrante con su marido y no ha transpirado su vi?stago sobre un ano. Wolfe anima a la totalidad de las hembras a continuar el sueno criollo, a dar el primer camino no separado en las relaciones, Asimismo en el sector empresarial. Ella nunca hubiera llegado Incluso la cima digital falto su determinacion en las negocios asi­ como en el espacio personal.

Wolfe abandono su cargo directivo en Tinder detras de soportar agresiones verbales y no ha transpirado discriminacion de genero

Nacida en el seno sobre la familia acomodada –su pater era promotor inmobiliario en Utah– Wolfe curso estudios internacionales en la universidad de Southern Methodist University, en donde empezo an iniciar con proyectos medioambientales desplazandolo hacia el pelo sociales Incluso que en el 2012, la ocasion finalizada la carrera, ficho por Tinder, la uso que ha traumatizado un antiguamente asi­ como un despues en las habitos de atar Gracias al movil. Por lo tanto la entidad aun era un plan en una incubadora sobre start-ups. Ella contribuyo a impulsarlo sin embargo su labor alla duro bien poco. Al cabo de 2 anos, abandono la entidad por agresiones verbales y discriminacion sobre genero. La novia era la pareja sobre uno de los fundadores, Justin Mateen, quien la maltrato psicologicamente desplazandolo hacia el pelo la humillo en publico. En la denuncia que Wolfe puso contra Tinder, aseguro que Mateen la llamaba “puta” desplazandolo hacia el pelo “aprovechada” ante el resto de companeros asi­ como que el aparato fundador la apartaba de la directiva ya que “la compania parecia una broma”con ella en el cargo sobre vicepresidenta de marketing. El bikerplanet caso se zanjo fuera de las tribunales. Wolfe cobro 1 millon sobre dolares asi­ como se quedo con acciones sobre Tinder. Mateen fue cesado de el cargo. Sin embargo luego sobre aquello, Wolfe asegura que empezo an experimentar acoso y amenazas por las redes. Tuvo que quitar su perfil sobre Twitter. “Estaba rota”, cuenta en la entrevista en Forbes .

Sin embargo, sus ganas de emprender nunca murieron y no ha transpirado, igual que revulsivo, Wolfe creo una red social, llamada Merci, exclusivamente de mensajes positivos dentro de mujeres. La enorme oportunidad llego cuando recibio un mail sobre Andrey Andreev, un inversor ruso afincado en Londres, propietario sobre la plataforma sobre citas en internet Bad , que habia quedado fascinado por ella en un avenencia que tuvieron cuando aun trabajaba en Tinder. En contra de su voluntad, le animo a impulsar un empresa semejante al sobre Tinder. Se animo aunque impuso la naturaleza de que el producto tenia que priorizar al publico mujeril. Tras aquella deslumbrante idea tomando unas copas, nacio Bumble en el 2014. Se fundo bajo el paraguas de el grupo MagicLab, que Asimismo seri­a dueno sobre Bad . Desde por lo tanto, la empresa se ha expandido por cualquier universo. Factura unos 240 millones de dolares con servicios premium para las clientes. Conforme Bl mberg, contaba con 54 millones sobre usuarios mensuales en el 2020 (Tinder posee cercano sobre 57 millones). Andreev se desvinculo de el empresa realiza dos anos de vida al colocar su participacion mayoritaria al final Blackstone. La semana pasada, la empresa abrio una novedosa epoca al partir a cotizar al Nasdaq. Asi­ como Wolfe nunca podia estar mas radiante. Su sueno es realizar de Bumble la red para conseguir colegas desplazandolo hacia el pelo contactos sobre comercios. Esta convencida de su modelo “Cuando las hembras proporcionan el primer transito, se reequilibran dinamicas arcaicas y no ha transpirado las relaciones son mas saludables”.