We nostri cioccolatini personalizzati preferiti: ecco un po’ di idee originali

Stanco dei soliti regali? Cerchi qualcosa di originale arrive dei cioccolatini personalizzati? Prendi tutti per la gola creando qualcosa di originale elizabeth unico, personalizza con nomi, day age foto age lascia tutti a bocca aperta!

Ci sono molti tipi di cioccolatini personalizzabili, alcuni permettono di stampare una immagine o una scritta direttamente sul cioccolato, altri creano meravigliose confezioni uniche con tutto ciA? che vorrai.

M&M’s personalizzati

Gli M&M’s personalizzati sono i nostri preferiti, grazie ai tanti colori disponibili si adattano a tutte le occasioni, un vero e proprio regalo fotografico da sgranocchiare.

Scrivi sui cioccolatini del testo, una facts, stampa una foto significativa, scegli i colori giusti e la confezione adatta all’occasione.

Fai stampare la foto del festeggiato o della festeggiata per un compleanno, una frase maliziosa per un addio al celibato o nubilato, la vostra data per l’anniversario, il nome per la nascita (a il babyshower), un a€?ti voglio benea€? per la festa della mamma, un a€?papA migliore al mondoa€? per la festa del papA , elizabeth molto altro, a seconda di quello che vuoi trasmettere.

Il bello di questi cioccolatini A? che sono molto colorati e piccoli, quindi li puoi adattare per qualsiasi tipo di confezione, dal semplice sacchetto trasparente, al barattolo di vetro, alla classica scatola di cartone, ma perchA? no, potrebbero anche essere sparsi per la tavola are available ornamento.

Cioccolatini personalizzati Novi

Novi permette di personalizzare la carta di cui A? ricoperto il cioccolatino, delle mini tavolette di circa 30A—30 mm adatte per molti eventi, are available matrimoni, laurea, battesimo, compleanno.

Alcune idee per personalizzare i cioccolatini

Ci si puA? stampare davvero di tutto, age li si possono usare spargendoli sul tavolo in maniera casuale oppure usandoli appear segnaposto.

Molto carina anche l’idea di scrivere su ogni cioccolatino la lettera di una vera e propria frase arrive a€?ti amo + nomea€?. Chi riceverA i cioccolatini dovrA riuscire a comporre la frase, e la sorpresa A? garantita.

Una bella concept per personalizzare dei cioccolatini potrebbe essere quella di prendere una foto importante age significativa, e stamparla sulla carta dei cioccolatini (o direttamente sui cioccolatini stessi) appear se fosse un problem. Poi A? possibile sparpagliare i cioccolatini arrive una caccia al tesoro oppure piA? semplicemente sul tavolo, elizabeth chi li riceve dovrA riuscire a ricomporre los angeles foto originale. Un magnifico ricordo da conservare… se low si A? troppo golosi di cioccolato.

A? un regalo molto carino per San Valentino, ma anche arrive regalo da fare a tutti gli invitati del matrimonio elizabeth in molte altre occasioni speciali.

Potresti anche pare l’ecografia sui cioccolatini, un ottimo modo per challenge los angeles bella notizia a tutti i tuoi amici e parenti.

Per il battesimo A? possibile preparare dei segnaposto o dei piccoli cadeau su misshobby, dei veri e propri cioccolatini da degustazione che potranno diventare un ottimo ricordo dell’occasione speciale.

Puoi anche pensare di comprare degli stampi per cioccolatini con le lettere per creare http://www.hookupdates.net/tr/en-iyi-sih-arkadaslik-siteleri delle frasi personalizzate. Anche per questo modelo di personalizzazione puoi pensare di preparare una caccia al tesoro age lasciare a chi riceverA la gustosa sorpresa il compito di ricostruire il messaggio che gli volevi challenge.

Personalizzare i cioccolatini A? perfetto per…

Personalizzare i cioccolatini A? un ottimo modo per sorprendere chi li riceverA e per lasciare un ricordo piacevole di te elizabeth del speed trascorso insieme.