Voyager seul: les 10 meilleures destinations pour des vacances en solo

Voyager seul est une experience incroyablement enrichissante. Etablir le propre planning, suivre le rythme et se concentrer sur les choses que l’on adore est 1 excellent moyen de se detendre ainsi que se ressourcer, surtout si l’on doit composer a autre normal avec les desirs – et les caprices – des autres.

Certains endroits paraissent plus adaptes aux voyages en solo que d’autres. Nous avons dresse une liste des 10 meilleures destinations ou voyager seul a travers l’univers. N’attendez plus et reservez vite toutes vos prochaines vacances en solo !

Berlin, Allemagne

Berlin possede de multiples espaces ou accoster de l’univers

Celebre Afin de sa life nocturne, sa cuisine savoureuse (et bon marche), son histoire, sa culture et ses parcs verdoyants, la capitale allemande reste l’endroit parfait ou voyager en solo.

Berlin reste une ville assez grande pour que l’on puisse y voyager seul incognito mais ses nombreux quartiers cosy aux allures de villages en font egalement votre lieu ou l’on rencontre rapidement toutes sortes de personnes sympathiques. Le karaoke en plein air du Mauerpark le dimanche est un incontournable, ainsi que une visite guidee des quartiers de Kreuzberg et Friedrichshain, a J’ai reperee de leur street art spectaculaire. Enfin, ne manquez pas l’occasion de contempler le soleil qui se couche concernant l’ancien aerodrome de Tempelhof.

Bilbao, Espagne

Des heures de detente vous attendent sur les nombreuses plages de Bilbao

Avec ses bonnes plages de sable fin situees a proximite de la ville, son architecture pittoresque, sa cuisine delicieuse, ses habitants sympathiques et le celebre musee Guggenheim, Bilbao est parfaite Afin de un voyage en solo de derniere minute. Cette petite cite animee et diversifiee a Dans les faits beaucoup a offrir. Passez une matinee a parcourir le musee et offrez-vous une bonne dose de culture avant de savourer les delices gastronomiques locaux: ici, maints bars et restaurants proposent des pintxos, la version basque des tapas que l’on sert en accompagnement des boissons.

En fin de journee, prenez le metro en direction d’une mer et profitez d’une promenade le long d’une cote, ideale pour se ressourcer

Goteborg, Suede

Avec son ambiance si particuliere, la deuxieme ville de Suede est une destination ideale ou partir en solo. Elle se visite sans probli?me a pied, on y decouvre beaucoup de scenes d’art alternatives et c’est votre tres bon point de commencement pour explorer la nature environnante. Perdez-vous et decouvrez les jolis cafes niches dans l’impasse de Haga, cultivez-vous a l’Universeum, le musee des sciences, et profitez une verdure au paisible parc Slottsskogen. Pour sortir des rues, prenez l’un des nombreux ferries et explorez l’archipel des iles d’la mer du Nord, ou descendez J’ai cote rocheuse au sud. A juste 20 kilometres, Kullavik est votre endroit particulierement magique ou partir seul pour voir le soleil qui se couche dans ses roches a toutes les formes incomparables.

Cesky Krumlov, Republique tcheque

Cesky Krumlov, une ville tranquille, ideale concernant voyager en solo

Destination populaire Afin de une excursion d’un jour i l’origine de Prague, cette ville medievale construite sur un meandre d’la Vltava semble sortir bien droit d’un conte de fees.

En journee, elle va i?tre certainement envahie par les touristes d’une capitale, mais si vous y passez la nuit, vous l’aurez presque seulement pour vous au petit matin. Explorez les magnifiques jardins du chateau, escaladez la colline de Krizek Afin de admirer la ville et la campagne environnante, mangez des plats typiquement tcheques dans les nombreux restaurants du centre, promenez-vous au labyrinthe des rues sinueuses ou passez une apres-midi de detente au bord une riviere.

Chiang Mai, Thailande

Randonnez dans la campagne verdoyante en Thailande

Cette metropole du nord une Thailande possede une ambiance branchee et elle est relativement petite et facile a explorer. Le centre offre quantite de endroits sympas a decouvrir, comme des cafes cosy, des espaces artistiques alternatifs, des bars avec une musique live et naturellement, des stands de street food thaie. Tout ces atouts en font une destination particulierement rejouissant Afin de ceux qui aiment voyager seuls.

Mes habitants sont incroyablement accueillants, ainsi, meme en tant que voyageur solo, vous vous sentirez le bienvenu. Depuis toutes sortes d’activites a Realiser Afin de approcher d’autres routards que ce soit au cours d’un atelier cuisine, d’une randonnee a velo ou d’une excursion organisee au sein d’ ses environs.

Penang, Malaisie

Admirez les fabuleuses couleurs de Penang

Avec son street art debordant, son architecture coloniale, ses excellents cafes et sa cuisine divine, Penang a vraiment bien Afin de plaire a qui envisage de partir seul en vacances. C’est aussi une destination tres populaire, ce qui en fera 1 endroit pleinement propice a toutes les rencontres, Afin de ceux qui le souhaitent.

Perdez-vous en rues colorees en vieille ville, admirez les ?uvres de street art, decouvrez nos plats typiques d’la region, du laksa au rojak, et montez dans le funiculaire de Georgetown jusqu’a Penang Hill histoire de prendre un tantinet l’air et d’apprecier de sublimes vues sur l’ile.

Vancouver, Canada

Notre troisieme plus grande metropole du Canada est incroyablement diversifiee, tant avec sa population que par ce qu’elle a a offrir. Elle possede Effectivement des musees de renommee mondiale, des lieux de tournage de films celebres, beaucoup d’evenements musicaux internationaux et un acces facile a une nature magnifique.

Parmi les incontournables, citons le Musee d’anthropologie pour son architecture et sa collection impressionnante d’art des Premieres Nations. Faites une promenade jusqu’au mont Grouse pour admirer votre paysage alpin a 15 minutes du centre-ville, et ecouter les musiciens qui jouent dans l’une des nombreuses salles de Granville Island.

Lac Titicaca, Bolivie & Perou

Ciel et eaux bleus au lac Titicaca

Depuis deux villes principales a visiter dans le lac Titicaca: Copacabana du cote bolivien et Puno du cote peruvien. Les 2 seront parfaites Afin de explorer le lac le plus haut de l’univers, avec des possibilites de randonnees ainsi que couchers de soleil a Copacabana, ainsi, des excursions d’une demi-journee en bateau vers les iles flottantes des Uros du cote de Puno. Les deux rives paraissent accueillantes, mais la partie bolivienne est generalement meilleur marche et concentre une plus grande population de backpackers. L’ideal pour les voyageurs solos qui cherchent a faire des rencontres.

Un conseil: ne vous laissez gui?re berner par le soleil qui brille dans la region. Il fera fort froid la nuit, alors emportez de quoi vous couvrir.