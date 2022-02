Vous venez enfin de rencontrer un homme qui pourrait potentiellement partager ce vie ?

Vous tremblez a lidee de sauter le jamais car vous avez peur de cela vous attend ?

Voici plusieurs questions a se poser avant de sauter le jamais.

Quest-ce quon mange ce apri?m ?

Chaque soir cest la aussi rengaine. A part quand on est la wonder woman super organisee quon pourra voir via certains blogs et qui prepare TOUS les repas en semaine le dimanche, on reste confronte l’ensemble des soirs a une telle fameuse question. Pas forcement quon soit une femme soumise, contrainte et forcee de preparer le repas concernant le male, car que ce soit lui ou nous qui se charge du diner, le sujet revient forcement sur le tapis. Ca a lair de rien tel ca, mais cest le debut de la routine. Cest un vrai probleme de couple !

Je pourrais bouger ?

Un jour, on a quitte ses parents, et enfin savoure cette liberte dont on revait avec si un moment.

Seul ou en coloc, on organisait une life exactement tel on lentendait. Apero apres le taf, diner improvise, tele a fond dans la chambre bref, l’existence quoi. Et votre nouvelle jour, apres avoir roucoule tel deux pigeons saimant damour tendre, on a decide de sinstaller ensemble. Et lautre a repris le flambeau de papa/maman. Et aussi quand on a largement la permission de minuit, par principe, on previent ( cest la moindre des trucs quand aussi ! ) et on attend votre aussi chose en retour. Adieu, veaux, vaches, cochons, liberte.

Tu sors ce jour ? (faites que oui !)

On etait a bout du celibat. Marre des soirees tele a manger des coquillettes et des poissons panes. Blasee des diners avec personne i ci?te parce que tout le monde est en couple. Bref, on voulait etre 2, coute que coute. Et ca a fini par arriver. Youpi. Mais bizarrement, cest aucun tout repos le quotidien a deux (cf quest-ce quon mange votre soir ?). Alors contre toute attente, elles finissent via nous manquer ces petites soirees en tete a tete avec notre jogging en pilou ! Et on les apprecie a un franchement valeur quand elles se presentent !

On finit Homeland ?

Avant de partager notre life avec votre etre cher, on etait au taquet concernant toutes les series a ne pas manquer. House of cards, Scandal, Homeland, et meme nos moins connues, Downton abbey, Hatufim, Real humans Mais maintenant quon reste 2 a des regarder, on doit i chaque fois tarder lautre ! Et entre nos Cela reste trop tard supprimer compte adultspace les Et quand on ne regardait jamais la tele votre soir ? et les soirees entre colli?gues (ou chez belle-maman), les creneaux series sont De surcroit en plus serres ! Alors certes, la saveur reste meilleure a 2, on va pouvoir se blottir (et on sendort un coup sur deux), debattre et partager le suspens, mais faut pas se mentir, on a du retard.

Tu vas au sport ce soir ?

A 2 on se motive pour le sport. Mais pas d’emblee. Au debut, bien sur, on a dautres chats a fouetter que J’ai corde a sauter a Notre salle de sport. On enchaine des soirees restos, les plateaux teles a 1500 calories, ainsi, nos brunch du dimanche. On oublie bien puisquon saiiiime. Mais apres setre engraisse pendant nos premiers mois, voire annees, on a une vague prise de conscience. Il suffit de regarder une affreuse cellulite et son ventre bidonnant. Apres laveuglement des premiers temps libre, la vue termine avec revenir ! Pas question de continuer a se laisser aller ! On sy met. Hein amoureux ?