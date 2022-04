Vous venez de perdre une entrevue et vous avez l’impression que tout s’est bien deroule.

Quelques temps, voire quelques semaines apri?s, vous n’avez i chaque fois pas de nouvelles…

Pourquoi ne vous a-t-on nullement rappele?

Une question de politique interne

Faire le suivi avec votre candidat est une bonne commode, qu’il soit retenu ou non. En revanche, plusieurs recruteurs ne le font gui?re, car c’est contre la politique interne de leur entreprise. Et si vous avez le malheur de demander un suivi, ils vous diront qu’ils n’ont nullement le droit de vous donner la raison du refus.

Je comprends qu’il est parfois complexe concernant le recruteur d’etre diplomate dans ce genre de situation, www.datingmentor.org/fr/xmeeting-review/ mais je crois que chacun merite une explication qui lui permettra de s’ameliorer pour la prochaine entrevue.

Dans ces moments la, coi»te mieux ne pas insister, puis continuer ses investigations.

Plusieurs problemes technologiques

Peut-etre que l’on vous a ecrit votre courriel tel quoi ce candidature n’a gui?re ete retenue, mais que ce message s’est perdu dans « les Internet ». Cela se peut aussi que votre courriel se soit glisse via megarde parmi les courriels indesirables de votre recruteur.

Lorsque l’on a migre les courriels d’entreprise de Gmail a Outlook comme, plusieurs courriels envoyes n’ont jamais ete recus et pendant une semaine complete, je n’ai jamais pu recevoir de CV (moment de panique).

Mais ca, vous ne pouvez jamais le savoir, alors en cas de doute, recontactez le recruteur.

Parce qu’on vous a deja repondu

Plusieurs fois, on vous donne la reponse, mais vous n’etes gui?re pret a l’entendre.

J’ai deja eu 1 candidat qui m’a envoye sa propre candidature de plusieurs facons diverses : en personne, avec courriel, via telephone, en venant a nos evenements et meme avec fax! Des la premiere entree en matii?re, je lui avais donne un retour negatif.

S’essayer une deuxieme fois, c’est parfait. Pourtant, si la reponse est non la troisieme fois, rendu a Notre cinquieme, j’imagine que le message reste assez clair.

Par manque de moment

Vous ne connaissez jamais l’emploi un moment du recruteur. Peut-etre que le equipe de recrutement a perdu votre membre ou deux. Le delai qu’il souhaitait vous donner, il ne est en mesure de plus le respecter maintenant.

Dernierement, j’ai eu des semaines bien remplies au milieu des journees carrieres Afin de trouver les futurs stagiaires. Ca implique que diverses temps par semaine, je n’etais nullement au bureau.

Ca implique aussi que je n’ai nullement eu le temps de demander l’aide l’ensemble des candidats que j’aurais voulu dans le delai espere (dans votre cas-ci, votre seront des personnes qui n’ont pas ete interviewes, mais quand aussi).

Parfois, c’est hors de notre controle et nous sommes aussi decus que vous si l’on apprend qu’un competiteur fut plus rapide que nous et que vous avez trouve un emploi ailleurs.

Ainsi que Afin de l’enjeu des problemes technologiques, je vous suggere de recontacter la personne qui vous a passe en entrevue Afin de lui demander un suivi.

Par oubli

Parfois, 1 recruteur retrouve des dizaines, voire aussi des trentaines de candidats par semaine! Cela se est en mesure de que la nom se soit perdu dans les brumes et que votre CV soit « tombe au sein d’ une a flashe ».

Je recontacte tous les candidats le vendredi suivant l’entrevue. Par contre, il m’est deja arrive d’oublier un candidat du vendredi, car je leur donne une reponse une semaine plus tard.

C’est malheureux, mais sachez que votre n’est nullement parce qu’on ne vous aimerai jamais, c’est juste un oubli… et oui, on se sent en gali?re Lorsque l’on se rend compte qu’on vous a oublie!

Conclusion

Bref, de multiples raisons peuvent avoir mene a une absence de reponse d’la part du recruteur. Ne le prenez pas personnel, vous etes parfait comme vous etes et ne le remettez jamais proprement dit.

Demandez plutot de l’aide a ce entourage, ou lisez les articles de l’Oeil du recruteur Afin de savoir De quelle fai§on vous comporter en entrevue si vous venez de subir plusieurs retours negatifs.

Si vous n’avez nullement obtenu l’emploi convoite, c’est qu’il y a une meilleure place qui vous attend, un endroit qui vous ressemble davantage et ou Vous allez avoir beaucoup de plaisir a bosser. N’abandonnez jamais!

J’ajouterais qu’il arrive aussi que le recrutement sur le poste soit »mis sur la glace » Afin de diverses raisons (exemples : le/la gestionnaire reste dans le jus sur d’autres dossiers plus prioritaires et a change d’idee dans la pertinence de recruter pour le moment; ou la place a enfin ete comble a l’interne; etc.) Meme si je mets aussi un point d’honneur a faire un suivi a toutes les candidats preselectionnes, on ne est en mesure de pas forcement envoyer une reponse a tous des postulants. Mais ce qui est sur, comme le mentionne Marianne, il ne faut pas cesser sa recherche d’emploi.

J’ai trouve quand aussi que, souvent, le recruteur sait a l’avance (s’il est un peu honnete avec lui-meme) qu’il ne tiendra gui?re les delais avances. Retenez ceci : pour un candidat, tarder que le portable sonne est la pire des trucs. Lorsqu’un recruteur donne des delais : « je vous recontacte avant lundi », il doit i?tre capable de tenir cet engagement.

S’il n’est gui?re sur alors autant prevoir d’emblee des delais plus longs. Bien souvent, nos delais donnes avec nos recruteurs ne sont gui?re tres realistes (« je vous rappelle demain alors que c’est la fin d’apres-midi »), plus coi»te donner un delai plus long que ce que l’on crois et que le candidat ait la solide surprise d’etre rappele avant cette dead-line.