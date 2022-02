Vous etes a J’ai recherche dun logiciel pour regarder la TV concernant votre PC ou portable portable ?

Eh bien, sachez quil existe des solutions Afin de analyser la television depuis Internet, sans devoir se brancher dans une antenne satellite ou via une antenne TNT. A avouer que nos solutions ne semblent pas les memes, d’apri?s si vous etes sur un portable portable ou depuis un ordinateur.

Et je vais vous proposer une solution interessante qui est dinstaller une antenne TNT dans ce ordi via le port USB.

Notre classement des meilleures solutions (gratuites) Afin de regarder la television en direct depuis ce ordinateur. A noter que nous proposons egalement lalternative de lantenne TNT Afin de ordinateur, qui peut saverer un eventail malin, si vous captez en gali?re Internet depuis votre domicile.

Plusieurs centaines de films & series

Les logiciels de ces operateurs (Orange, Bouygues, Free etc.) Normalement, chaque operateur ou fournisseur dacces internet propose une application ou un logiciel a installer concernant lordinateur, le portable ou la tablette permettant dacceder a chacune des chaines comprises dans le abonnement. Cest un moyen de pouvoir acceder aux differents programmes et aux replays des differentes chaines. Cependant, lutilisation nest pas optimale et les applications de certains operateurs, surtout sous Windows, ne semblent pas toujours tres ergonomiques, ni totalement fonctionnelles. Les sites des belles chaines C’est egalement possible de regarder la television sur les divers sites de chaque chaine, ou groupe de chaines, comme TF1, France Television ou M6. Ces sites, et leurs applications sont reellement bien concu, ainsi, fonctionnent au mieux. Cependant, pour passer dune chaine a lautre, il vous va falloir naviguer entre les divers sites ou des diverses applications, cela est minimum commode

