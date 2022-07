Voila , Mathieu et moi nous avons tres besoin de connaitre une telle experience d’une relation a trois , avec une femme.

Neanmoins, voila, cela me fait un brin peur c’est l’apres premiere fois . Comment apres reagit t’on. D’avoir vu son mari faire l’amour a une autre femme, d’avoir fait l’amour avec une copine. Je voudrais savoir , ce qui ont fait cette experience, De quelle fai§on ont-ils passe “l’apres”. Le faire avec une inconnue ou bien avec une amie.Qu’elle est la meilleure des solutions. Merci de vos conseils et reponses. Carmen et jp

Fait une recherche Sur triolisme ou amour a trois

Ben ca depend aussi d’une troisieme personneil faut bien la connaitre pour pas qu’elle essay de te piquer ton mari,il faudrait jamais etre jalouse et prendre cette experience tel un jeux.si ca te derange que celui-ci fasse l’amour avec elle,vous etes pas forcer la deuxieme fille peut etre la pour les preliminaires et apres tu fais l’amour avec ton homme,moi perso je te conseil une amie car ta environ complicite.

L’ayant vecu.

le week-end dernier je peux repondre a tes questions Tout d’abord l’ideal pour etre franche c’est de ne pas le Realiser avec n’importe qu’elle autre cherie. Je ne sais gui?re si tu connais une femme dans ton entourage qui vous attire et que vous connaissez bien, mais si ce n’est nullement la situation il faut que vous recherchiez sur le net ou ailleurs Afin de ce qui, mais surtout apprenez a vous connaitre et ne vous lancer jamais rapidement sous pretexte que vous etre presses et que vous en avez terriblement envis. Pour mon mec et moi nous avons attendu 6 mois a dire bon comment utiliser meetme, pour trouver la “bonne” personne. Je l’ai rencontre par hasard sur 1 forum, une femme de notre age (la vingtaine), qui est devenue une amie tres intime pour moi, et j’ai d’ailleurs eu ma toute premiere experience “au feminin” avec elle. Elle reste marie (et le mari a accepte qu’elle fasse votre trio avec mon copain et moi), car nous sommes la totalite des 4 devenus de grands amis et surtout nous avons tous confiance les uns envers nos autres. M’enfin bien ca Afin de te penser que l’on doit connaitre l’autre cousine, lui faire confiance et avoir de l’attirance pour celle-ci. Ensuite, il n’y a jamais que “l’apres” qui comptes, il y a le “pendant”, on ressens des emotions encore jamais ressentis auparavant. On doit que vous soyez pret Afin de i§a ; surtout toi, car via le moment ton mari ne se rendra pas trop comptes, mais toi tu vas les voir faire l’amour, c’est un sentiment immence . innexplicable, c’est a la fois agreable et a la fois bisarre. je ne sais l’expliquer, tu ressens une fai§on de chaleur au coeur (excitation melange a un sorte de reve que tu crois faire). C’est dans que chaque personne reagit de facon differente, mais je te donne mon point de vue par mon experience du week-end dernier. Si vous vous aimez enormement toi et ton mari, nos sensations sont tres tres fortes et encore + si vous avez une bonne relation amicale avec la 2eme femme. Tu verras, c’est une complicite a 3, c’est une ambiance cool et amicale, c’est fort rejouissant. Laissez vous aller lorsque vous le ferez (parlez-en beaucoups avant aussi). Ensuite pour “l’apres”, Il semble possible que ton mari est un sentiment de “culpabilite” moyen d’un instant, l’impression en fait de t’avoir trompee, aussi rassure le beaucoups la dessus, car apres bien si vous le faites, vous l’aurez choisis l’ensemble des 2 ; rassure le bien et parlez-en, parlez de les sentiments, de votre que vous avez ressentis (si vous gardez tout Afin de vous ce n’est jamais bon). Prenez cette experience tel une complicite a 3, une experience “amicale”, un fantasme partage tout simplement. N’y voyez aucun “tromperie” ou quoi que ce soit, apres bien vous n’aurez rien fais de mal puisque vous aurez tous ete concentents. Ensuite tu te exige ce que i§a procure de faire l’amour a une autre femme, et bien n’ai pas d’apprehension de votre cote la, c’est vraiment incroyable tel sensation, tu te sens proche de cette personne qui est une copine (tel toi), ainsi, tu te sens complice, les caresses sont douces, les regards sont tendres et pleins de comprehension. Tu le ressentira avec toi meme. Bon j’espere avoir bien resume ca (c’est quelque peu resume). si tu as d’autres questions Afin de approfondir n’hesite pas.Gros gros bisous, Angie P.S. : je ne sais pas si tu ressentiras cela, mais je peux te penser qu’apres avoir fais ce trio, j’ai tres tres envie de recommencer .

