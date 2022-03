Voici un sujet reellement Complique a debattre et qui me revient souvent proprement dit.

Faut-il dire la verite ou faut-il la cacher ?

C’est limite impossible de donner une reponse universelle, objective car toute situation est une situation particuliere et subjective.

Cependant, on va pouvoir tenter de repondre en avancant dans une argumentation axee i propos des consequences.

Le souci d’la verite se pose essentiellement vis a vis de ceux qui seront consequents a des yeux : des amis, notre mari, notre famille. Et plus cette personne a qui on devrait penser la verite reste consequente a les yeux et plus la question devient cruciale, entetante et lourde de consequences si elle est sue 1 jour, soit avec nous memes, soit par autrui.

Dire la verite c’est prendre 1 risque.

Le risque de perdre l’autre, le va parfois se retrouver seul, le risque d’etre abandonne.

Ne point dire la verite c’est egalement prendre un risque. Le risque de devoir mentir puis le risque que votre verite, accompagnee de l’ensemble de ses mensonges soient devoiles.

Dire la verite va permettre de retrouver le estime de soi, son integrite et remettre a plat la relation.

Ne point dire la verite va permettre de garder un controle (illusoire) et d’eviter le conflit.

Notre argument principal Afin de taire la verite reste souvent axe dans la peur de faire mal, la peur de blesser l’autre et la peur de detruire une relation. Neanmoins, c’est une fausse excuse qui permet de noyer le estime sans dire dans un sentiment de moralite bienveillante reddit indiancupid.

Mais ce qu’il y a encore lourd au fait de cacher une verite est que l’on soit contraint de mentir pour continuer a la cacher. Et, Di?s Que la verite reste devoilee, la pire douleur vient du mensonge.

Mentir, c’est s’engluer dans la trahison. Plus nous allons nous taire, plus nous allons devoir mentir et plus nous allons trahir. Celui qui ne evoque pas la verite et s’enferre dans ses mensonges souffre de ne pouvoir la affirmer. Plus il va mentir, plus il va tenter d’oublier votre souffrance Afin de continuer a mentir ou maintenir ses mensonges.

La verite va provoquer un raz de maree d’emotions negatives chez l’autre et creer une distance terrible entre nos deux parties. Plus que Notre confiance, c’est le respect qui va devenir branlant et chancelant. Il faudra se preparer, rester ouvert et ecouter.

Une fois dite, c’est J’ai souffrance de celui qui recoit la verite qui va etre sur le devant en scene, qui va etre au centre une relation. L’un va se retrouver desempare face aux emotions de l’autre, l’autre va se retrouver trahi et se croire sans importance aux yeux de l’autre. Le desequilibre est total et englue dans toute une serie d’emotions ingerables au prime abord.

Dire la verite ou ne pas la dire est une affaire personnelle, mais si l’on dit la verite, vous devez la dire completement et ne pas se contenter d’un quart, d’une demie ou d’un trois quarts. Aussi terrible soit elle, elle doit etre totale. C’est seulement a ce prix la que la relation saura se reconstruire.

J’ai constate que, parmi les couples qui viennent me voir avec 1 probleme lie a une relation extra-conjugale, plus le mensonge reste etale dans le moment, c’est a penser plus la verite reste recue par morceaux et plus lente et difficile est la reconstruction du couple. C’est comme s’il y avait, en plus de la trahison, votre sentiment plus tri?s d’irrespect.

Un adage nous devoile que toute verite n’est pas belle a penser. Je ne suis aucun votre avis, aussi si la douleur d’la verite a dire est immense et semble insurmontable.

Notre benefice est bien aussi enorme, car ma reconstruction, quand elle apparai®t est forte et porteuse d’avenir. J’ai reconstruction reste 1 vrai bricolage sur soi et sur la relation.

Ordinairement, il ne faudrait gui?re hesiter a se Realiser accompagner dans votre article pour que le conflit debouche concernant via l’authentique, sans oubli.

