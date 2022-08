Voici les 10 conseils Afin de passer sans encombre l’etape de pallier jour et faire bonne impression !

Demarrer un nouvel emploi est aussi motivant qu’intimidant. On a souvent hate que le premier jour voire la toute premiere semaine passent afin d’etre un tantinet plus a l’aise et de mieux connaitre l’entreprise. Neanmoins, beaucoup se preparer et suivre quelques regle suffisent a mettre l’ensemble des chances de ce cote Afin de reussir la integration !

1. J’ai ponctualite avant tout

J’ai veille, renseignez-vous sur ce trajet domicile-travail et verifiez l’etat du trafic pour anticiper tous chantiers ou toutes manifestations, De sorte i ne pas etre commande au depourvu. Essayez d’arriver 15 minutes en avance et reverifiez les horaires d’embauche. Ce serait Dans les faits dommage d’arriver a 9h a la place de 8h !

2. Soyez souriant

Rien de pire que de faire la tete le premier jour de travail. On parle souvent en premiere impression, alors donnez le meilleur de vous-meme devant vos collegues et managers. Montrez que vous etes content de nos rejoindre dans leur aventure !

3. Notre dress-code

Si vous emettez des doutes quant a la tenue adequate, essayez de denicher des photos des collaborateurs sur le website web ou i propos des reseaux sociaux et si besoin, demandez des conseils a l’individu qui vous a recrute. Costume ? Tailleur ? Tenue decontractee ? Adoptez les codes Afin de etre en phase avec la culture d’entreprise.

4. Presentez-vous

N’importe qui ne sait pas qui vous etes si vous arrivez. Encore plus en grandes firmes. Prenez le temps de vous presenter a ces collegues copains et votre service si votre manager ne claque nullement. Ne passez pas non plus dans toute l’entreprise de votre propre initiative, vous risqueriez d’en Realiser trop. Vous allez avoir bien moyen de rencontrer les autres salaries en temps voulu.

5. Posez des questions

SI vous avez des questions importantes sur les outils, les logiciels, sur l’organisation ou via le fonctionnement une machine a cafe, posez-les des le premier jour. Vous demontrez a la fois la volonte de bien faire et votre interet concernant le poste et la compagnie. Vous evitez ainsi les impairs et apprenez a connaitre votre entourage professionnel.

6. Retenez les noms de toutes vos collegues

Ne vous contentez jamais d’ecouter les prenoms necessaires, mais retenez-les. Rien En plus genant que d’oublier celui de son manager ou de le tuteur. Et en cas de question urgente mieux coite savoir a qui l’on s’adresse !

7. Integrez un maximum d’informations

Elles vous permettront de bien comprendre le fonctionnement de La Societe. N’hesitez jamais a prendre des notes si vous avez peur d’oublier plusieurs points consequents. Vous demontrez au passage ce professionnalisme.

8. Ayez l’air motive

Et soyez-le ! Montrez a vos collegues l’energie qui vous anime et soyez avenant. Ne restez surtout gui?re dans votre coin et acceptez de dejeuner en equipe ou d’aller boire un verre apres le travail, si on vous le profils asiame propose.

9. Restez humble

Cela, peu importe le poste que vous venez d’integrer. Prendre les individus de haut en montrant toute l’etendue de votre savoir risque d’agacer, voire attirer la jalousie. Qui plus reste si vous etes “a jour” dans votre domaine et que vos collegues travaillent a l’ancienne, tachez dans un premier temps libre de respecter leur maniere d’effectuer sans la commenter. Vous aurez tout moyen de leur montrer votre maniere de travailler en un exposant les interets qu’ils pourront en tirer.

10. Evitez de devenir le premier a partir

Outre le fait d’arriver a le car, ne soyez pas le premier a quitter les locaux. Observez De quelle faion toutes vos collegues agissent, s’ils partent en avance ou au contraire s’ils partent 10 minutes apres.

En bonus

Reperez la salle de pause, c’est la que tout se passe si vous voulez en savoir plus sur la compagnie, approcher nos autres salaries, connaitre les potins. Et par la meme occasion, vous faire un petit sirop !