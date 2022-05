ВїSabes quГ© ademГЎs Existen en Tinder? POETAS #TinderellaStories

Mis amigas dicen que “Voy a cerrar Tinder” es el nuevo “¿deseas acontecer mi novia?”. Es la proclamación oficial de el 2020 porque serí­a el transito a la exclusividad.

Entre que sГ­ asГ­В­ como que no, me di la oportunidad de montar con Alex.

LlevГЎbamos 3 semanas cuando me sorprendiГі con un poema que simplemente me derritiГі. Te lo comparto por motivo de que #BrujaGenerosa y no ha transpirado por motivo de que creo que todas merecemos escuchar estas palabras por lo menos la oportunidad en la vida.

PASIГ“N DE PLAYA I

Por supuesto cómo serí­a recorrer tu cuerpo cada noche…Tan sólo el aliento de la lunapodría sobar tu pelo mientras duermes,no habrá términos, ni historias, ni fábulasque igualen la canción de tus contornos.

Fijo mi ojeada en tu rostro,trato sobre rememorar el dibujode tu voz al reГ­r,la emociГіn oculta en tu indiferencia nocturna,sueГ±os que revelan fantasГ­as no satisfechas.

Exaltado anhelo sobre tu cuerpo desnudo y quieto…se postergan mis ideas en un respirar apartado.

Sólo con tu ser respiro,sólo tu mirada me permitesoñar en tus sueños,gritos desencadenados por la fantasíade tan sólo un rozamiento sobre tus labios,sólo un segundo percibido en tu dermis,que recorro con mis deseos…

MГЎgica noche,escuchando a las estrellas,tranquilidad absoluta de tu cuerpo,mientras mis sentidos arden y lloranen la tierna canciГіn de tus leves jadeos.

Abrazado a tus sueños de luna y lujuriame desvanezco dentro de sábanas mudas…

Fecha que brindas recien estrenada esperanza,al hervir tus labios con el rocío sobre un nuevo día…

Imagino cómo será recorrer tu cadáver cada mañana…

TE REVELARÉ UN MISTERIO

Por motivo de que #pandemia no nos escapamos a ninguna playa. Nos fuimos al Bosque Teva, en un tema de el Desierto de los Leones de la localidad sobre MГ©xico.

Te diría en qué lugar está, No obstante yo nunca manejé, nos perdimos igual que una hora así­ como Waze nos llevó –como puede hacerlo– por rumbos insospechados.

Nota aclaratoria el hotel es una preciosidad. Al alcanzar se te olvida el maleficio sobre la voz que parece disco rayado con su “Recalculando”.

Luego sobre elaborar el apego a lo largo de toda la noche desplazГЎndolo hacia el pelo toda la madrugada en la habitaciГіn mГЎs enorme, perfecta desplazГЎndolo hacia el pelo romГЎntica del hotel, despertГ© con un segundo poema en la almohada, al ala sobre un cafГ© sobre olla acaramelado, aromГЎtico y artesanal.

ENTUSIASMO sobre PLAYA II

Por supuesto cómo será recorrer tu organismo cada mañana…

Infiltrado en el anhelo que despoja tu esencia,respiro escenarios inspiradosen la sensualidad de tu apelativo,imaginaciГіn repetitivo que transportala pasiГіn, el Г©xtasis, los momentos.

Energía que vive despojadade tu ser,de tus manosde tus clases…

MaГ±ana cuando sea estaciГ­Віn primaveral,donde tu indumentaria delicadodibuja tu reposo,tal oportunidad exista la convite a la profanaciГіnde tus fantasГ­as.

Despojo la pielque cubre tu desnudezque asfixia tu cuerpo,mares tibios,mares ardientes,mares hambrientos…

Abstinencia que opaca la esencia de tu sexo.

Sol lujurioso,recorre tus deseos dormidos,alumbra el distancia de mis manosque buscan el momento perfectode tus pies, tobillos así­ como muslos,caderas, senos desplazándolo hacia el pelo labios,mirada dormida…

Dioses ausentes sobre elocuencia,temen profanartu tez deliciosay prohibida.

Humedad promiscua que conjugael néctar de la uniónde suspiros, gritos, rasguños así­ como alivio…

Pienso cómo será recorrer tu cadáver cada tarde…

SUEГ‘O ATENDIDO

Me Claro que Alex quería que el tercer poema afuera entregado, ahora sí, en la playa. Mismamente que el fin sobre semana pasado me sorprendió con dos boletos a Cancún. ¡¡La bendición de el home office Dios bendiga a quien inventó las laptops además…

En mi listado sobre deseos continuamente habГ­a estado ver Bacalar ВЎВЎВЎy debido a lo cumplГ­. La ojeada no podГ­a acontecer mГЎs ideal, el sexo mГЎs candente asГ­В­ como la conexiГіn mГЎs profunda. ВїPuede algo partir mal cuando te haces individuo con la natura?

Al atardecer, mientras nos mecГ­amos suavemente en las columpios (sГ­, esos en donde no puede faltar la foto por motivo de que En caso de que pareciera que nunca fuiste a Bacalar #tristeperocierto), Alex desdoblГі la hoja asГ­В­ como comenzГі a leer

ENTUSIASMO sobre PLAYA III

Pienso cómo será recorrer tu cuerpo cada tarde…

Te levantas agitada desplazГЎndolo hacia el pelo desnuda,diriges tus consejos a la baГ±eracon tu tronco conquistado,ardientes destellos ciegos,energГ­a insaciable,sudor exquisito.

Espuma profanadora sobre suspiros,deliciosa integraciГіn del espГ­ritu,nuevas batallas,futuros encuentros,delirio sobre sol,vida sobre dГ­a,exceso sobre deseos.

Desesperación,actos,abusos,belleza,insaciable instante desprovisto consentimiento,poseerte desprovisto preguntas,gozarte con solamente una inspección,adentrarme en tu cadáver el aniversario firme,en suspiros,matices,sonidos,movimientos,hasta que la melodía sobre tu jadeoindique el final de la tarde…

¿Te quedarás esta noche?…

¿CON QUÉ ME QUEDO?

Yo no conozco En Caso De Que serГ­В­a un romance momentГЎneo o un amor lindo que llegГі para permanecer. Lo que sГ­ conozco podrГ­В­a ser esta leyenda es digna de compartirse, sobre hacerse viral, de pasarse en conjuntos sobre Whatsapp dentro de chicas enamoradas del apego o sobre un alma gemela.

Conozco que la poesГ­a que creГ­a muerta reapareciГі en mi vida y me colocГі en el cГ­rculo igual que su musa.

¿Será demasiado bueno para acontecer certeza? Sólo el lapso lo dirá… Hoy sólo conozco que esta noche me en voz baja. Acá así­ como hora, junto a Alex.

Unido a su corazГіn palpitante, su ingenio lujurioso y no ha transpirado su energГ­a masculina que me embriaga, haciГ©ndome apto de sentir los orgasmos que nunca creГ­ posibles.

Así­ como uno Jamí¡s sabe… En la de esas aprendo an escribir poesía.