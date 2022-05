Violences conjugales en France : des chiffres qui parlent

Une etude En plus et puis precise vient d’etre publiee Afin de analyser nos violences conjugales en France.

Un horizon tres sombre de votre qu’il se marche dans bon nombre trop de foyers.

Quel etrange phenomene que parmi 2 individus qui s’aiment (?) et decident de vivre ensemble, l’une d’elles (tres souvent l’actrice) est victime des violences de l’autre, desfois jusqu’a en mourir. Pourtant, des etudes le demontrent et le confirment : de nombreux jeunes femmes sont battues par leur conjoint ou ex-conjoint, ainsi, legerement moins d’hommes subissent le meme sort.

Ce constat reste a Notre fois revoltant et etonnant. Revoltant tel chacune des violences. Etonnant car, aujourd’hui, ces dames font autant d’etudes que nos hommes, et vivent une independance professionnelle et financiere qui pourrait les detacher de leur conjoint violent, du moins plus rapidement (materiellement) que dans le passe.

J’ai mort de Marie Trintignant le 1 er aout 2003 n’a nullement reduit ce phenomene, mais a permis au moins de le rendre plus connu de l’ensemble des citoyens ainsi que sensibiliser les victimes sur les demarches a suivre.

Un observatoire pour scruter nos violences en France

En 2003, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Interieur, avait foutu en place l’Observatoire national de la delinquance (OND), rattache comme un departement de l’Institut national des hautes etudes de securite (INHES).

Loin d’etre une initiative personnelle de Nicolas Sarkozy, votre observatoire avait ete propose via un ratio redige et publie en janvier 2002 par nos deputes Robert Pandraud (UMP, ancien ministre delegue a J’ai Securite) et Christophe Caresche (PS, adjoint de Paris) missionnes le 23 juillet 2001 par son predecesseur place Beauvau, Daniel Vaillant.

Notre mission de l’Observatoire national une delinquance est de recueillir et d’analyser l’integralite des chiffres correspondant a Notre delinquance en France, soit en collectant les informations aupres des forces de l’ordre (nombre de plaintes, etc.), soit en diligentant aupres de l’Insee des enquetes de victimation (dont l’optique est de denombrer les personnes subissant une atteinte, qu’elle soit materielle, corporelle ou psychique). En 2007, l’observatoire comptait neuf employes a plein temps.

L’OND a publie ce 8 juillet 2008 son bulletin mensuel de juillet 2008 ou il recense le nombre de cas de violences conjugales en 2007. Parmi les violences recensees, Il existe les violences physiques (coups, mutilations, agressions sexuelles, sequestration, meurtres), psychologiques (insultes, chantages, menaces, humiliations) et autres (vol, destruction, confiscation, etc.).

Une soeur meurt l’ensemble des trois journees de violences conjugales en France

47 573 realises ont ete enregistres avec la gendarmerie et la police, et cela constitue une hausse de plus de 30 % via rapport a 2004 (36 231), mais nullement une augmentation du nombre de cas : depuis plus de declarations qu’avant (encouragees via la police et la justice), ainsi, ils font une nouvelle definition en violence conjugale qui inclut desormais les violences faites par un ancien conjoint.

Mes violences conjugales representent plus du quart de l’ensemble des actes de violence.

En 2006, 137 femmes seront mortes des coups portes par leur compagnon (soit une femme l’ensemble des trois heures) et plus de 3 000 actes de violence ont entraine une incapacite de travail superieure a 8 temps (en legere baisse, de 3 360 a 3 103).

Statistiquement, ce qui correspond a 18,7 faits de violence conjugale pour 10 000 femmes , mais avec des pointes dans certains departements au-dela de 30 Afin de 10 000 jeunes femmes.

Ce nombre reste a comparer avec une enquete de victimation realisee en 2007 pour des faits de 2005 et 2006 : 410 000 femmes ont declare avoir subi des violences de leur conjoint ou ex-conjoint, soit 2,3 % de l’ensemble des jeunes filles agees de 18 a 60 ans. Moins d’un quart ont donc donne lieu a un depot de plainte (21 %).

Un homme meurt la totalite des dix journees de violences conjugales en France