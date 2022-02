[Video] Aucun match sur Tinder ? Voici pourquoi et comment des collecter par centaines

Tinder est devenu une application incontournable pour tous ceux souhaitant faire des rencontres. Probleme, bien que l’application soit gratuite (beaucoup que son usage soit limite), il n’est pas aise d’y faire des rencontres. Et Afin de cause, la concurrence est rude sur Tinder et les filles ont litteralement La selection, contrairement a de multiples hommes qui ne savent pas comment s’y prendre pour recolter des matchs.

Ainsi, vous etes un certain nombre a nous contacter chaque semaine Afin de nous dire :

J’ai aucun match Tinder http://www.besthookupwebsites.org/fr/hitwe-review/, pourquoi ? Je pense etre normal pourtant

Et oui vous etes surement normal, comme la plupart d’entre nous, mais cela ne suffit gui?re si vous souhaitez collecter des matchs sur Tinder. Etre normal et vous fondre dans la masse n’est jamais et cela permet d’avoir du succes via Tinder.

Dans une telle video, je vous explique pourquoi vous n’avez aucun match Tinder et surtout, De quelle fai§on y remedier. Je filme mon ecran et je vous montre tout : mon nombre de matchs, comment je les collecte (en direct) et je vous explique aussi De quelle fai§on vous pouvez Realiser pour en avoir autant.

Transcription de la video Tinder Aucun Match :

Bonjour tout le monde. C’est Sylvain. Bienvenue sur onlineseduction.fr. Aujourd’hui, votre petite video puisque vous aviez ete diverses a nous contacter Afin de dire « Je ne comprends pas l’equipe ‘onlineseduction.fr.’, j’habite sur Tinder mais aucun match a l’horizon, j’ai like 100 ou 200 profils et je n’ai nullement un match ou aussi vous avez votre ou deux matchs et je ne comprends gui?re, je ne suis gui?re moche pourtant. Voila, qu’est et cela se passe ? »

Alors, 2 raisons qui peuvent faire que vous n’ayez aucune match dans Tinder.

Attention au bug sous Tinder

J’ai toute premiere raison, c’est qu’il y a votre bug de Tinder. Donc, ca, c’est hautement improbable, sachez-le, puisque moi ca fait bientot deux ans que j’utilise l’application et je n’ai nullement eu le moindre probleme de cet ordre la. Donc, ca arrive tres rarement.

Je ne dis pas que c’est impossible. Mais, ca ne doit jamais arriver souvent. Cependant, cela peut se passer, c’est que sur ce profil facebook, vous n’avez jamais renseigne le bon sexe. Moi, ca m’est arrive la toute toute premiere fois puisque j’avais fera votre profil facebook a part pour me connecter a Tinder. Et donc, je n’avais nullement renseigne le bon sexe, j’avais mis que j’etais une femme.

Donc, j’apparaissais au sein des recherches de femmes qui cherchent une femme et moi puisque j’avais mis que j’etais interesse par ces dames, vraiment, ca ne matchait jamais puisque ces dames qui cherchaient une femme, quand elles voyaient que j’etais un homme, elles n’etaient forcement nullement interessees. Donc, je n’avais aucun match tinder.

Evaluez ces photos

Voila. La raison numero 2 qui est la plus plausible, c’est que ces photos seront pourries. Alors, desole de le penser comme ca, ce n’est jamais que vous etes moche. C’est juste que vos photos ne sont nullement bien. Il n’y a pas besoin d’etre un beau gosse Afin de avoir des dizaines de matchs concernant Tinder. Il convient le savoir. Cependant, les photos sont capitales. C’est vraiment un element capital de votre profil, si vos photos ne semblent pas attirantes et attractives, c’est aucun match tinder pour vous. Aussi, je vais vous faire une rapide demonstration.

Alors, la je me mets un petit minimum a nu, vous voyez j’ai ouvert Tinder depuis tout a l’heure via la gauche de l’ecran. Je vais vous montrer qu’on peut avoir facilement un certain nombre de matchs sur Tinder (contrairement a Tinder aucun match). Donc, vous voyez, le premier, ca ne va jamais etre trop complique puisque c’est 1 super like qu’on m’a envoye. Donc, si je swype sur la droite ca va forcement liker, puisque c’est 1 super like. Voila, donc, je vais continuer a chercher.

Vous devez savoir que la photo que vous venez de voir la de moi, votre n’est jamais ma photo de profil, je l’ai change la juste Afin de l’instant puisque je voulais encore garder legerement mon anonymat. Voila. Ce n’est pas la photo que j’utilise dans mon profil. La, j’ai encore 1 super like, vous voyez. Donc, la ca va vraiment matcher aussi. Bon, la je like tout juste pour vous montrer. Encore 1 super like vraiment, aucun suspense, ca va matcher.

Naturellement vraiment concernant Tinder, vous avez excellent etre le plus excellent gosse de l’integralite des temps, ca ne matchera jamais a tous les coups. Voila, bien 1 match. Voila bien un. Encore 1. Aussi, celle la, c’est une agreable HB9 en plus. Cela faut que je l’exploite reellement vite apres votre video. Voila. Ca, ca matche aussi. Ca, ca matche i nouveau. Enfin, vous voyez, i nouveau un match. Je ne sais pas, je dois etre sur une bonne sequence. Encore un match. La sequence reste terminee.

Bon, voila. Apres, je ne vais jamais liker non plus l’integralite des profils, votre n’est jamais le but. L’optique, ce n’est aucune montrer qui a votre plus grosse. Voila l’application a bugue, ca tombe beaucoup. Est-ce que je peux quand meme aller ici… Non, je ne peux pas. Bon, ce n’est pas bien grave. Ce que j’esperais vous montrer, c’est juste… ca m’embete quand meme un tantinet. J’aurais beaucoup aime…Qu’est cela se passe. Je vais essayer d’la relancer.

Ca, je ne comprends gui?re, c’est des profils que j’ai deja vus toute a l’heure. Bref !

Les matchs, comment ca marche ?

Vous voyez, ca ce sont mes matchs d’une journee, vous voyez, on reste le 27, et je n’ai encore et je n’ai pas utilise tous faire mes likes gratuits. Voila, donc des matchs, vous voyez, votre n’est pas et cela me manque.

Mes matchs, en fera, votre n’est vraiment nullement Complique d’en avoir si vous avez des photos qui seront vraiment attirantes. Bref, je ne vais nullement faire defiler l’integralite des matchs. La, on n’est aussi nullement… Ca, ce paraissent les matchs des deux dernieres semaines. Voila, le but votre n’est aucun Realiser defiler tous les matchs. L’optique, c’etait de vous montrer ce qui l’en etait.

Un cliche distinctive

Donc Afin de avoir des matchs, il convient de bonnes photos. C’est-a-dire, une bonne photo de profil. Votre photo de profil doit en imposer et si possible etre attrayante. Vous ne mettez pas de photos de groupe en photo de profil. Ca, c’est vraiment a bannir. Mes filles, elles n’ont jamais envie de savoir lequel vous etes. Si vous mettez une bande de 3 ou 4 copains. Mes filles, elles n’ont gui?re envie de savoir lequel des quatre vous etes. Donc, ca, vous etes sur que c’est 1 dislike direct. C’est votre swype gauche direct concernant vous si vous mettez un cliche de groupe.