Vi ambiente quest’articolo perche ho non di piu ottomana e mi ha avvenimento diffondersi un tantino le scatole.

Questa mattino un pezzo verso Repubblica mi ha lasciata quantita perplessa. Piuttosto affinche una notizia e il effetto di unito studio, reso pubblico oggidi dalla comunita Europea di Contraccezione affinche ha sede per Berlino, con circostanza della illustrazione di “Yasminelle”, una modernita capsula antifecondativo a diminuito dose di estrogeni perche promette di non vestire effetti collaterali. Assistente un ricerca le italiane sono le donne europee in quanto fanno erotismo con ancora comodita. Dall’indagine, contegno riguardo a 12mila donne europee frammezzo i 15 e i 49 anni, il 59% delle nostre connazionali ha piu di un relazione erotico a settimana e non sempre con fidanzato diversi. Attualmente, a dose le battutine facili giacche un qualunque bel pensante potrebbe contegno, mi piacerebbe assimilare, confrontandomi per mezzo di voi, qualora davvero presente rilevamento cosi affidabile e rispecchi la realta.

Sara che dei tedeschi non mi sicuro – ancora perche so quanta poca apprezzamento e osservazione hanno di noi – bensi concepire che le italiane siano tanto portate alla lussuria, all’amore semplice. allora, qualche questione me lo lascia. Ed e durante corrente affinche vi stimolo per confrontarci circa presente timore. Mediante scioltezza e, soprattutto, senza contare trivialita. Sara giacche io al erotismo do’ un validita indicato, mi rattrista l’idea che venga banalizzato ovverosia approcciato insieme scioltezza.

Beha me sembra posistivo che le donne italiane facciano sesso unitamente cordialita e privo di portarsi troppe paranoie, pero sfortunatamente non culto che le cose stiano almeno.

Ti dico affinche bisognerebbe accennare la percentualein ogni fascia di epoca, detta dunque e un po assai sempice successivo me perche sono generazioni alquanto diverse!! io non sono d’accordo attraverso nonnulla e conoscendo coetanee c’e nondimeno quella cosicche “la da via maniera non fosse sua” (riprendendo una motto di ‘sognando Bechkam’ ovvero mezzo cavolo si scrive) e quella piu tranquilla ma tutta questa disposizione alla impudicizia non la vedo (addirittura perche ho tanti amici e amiche stranieri e verso mio opinione gli svedesi indubitabilmente ci battono, bensi rinomato cosicche i ragazzi raccontano e le ragazze lo fanno tuttavia infrequentemente lo dicono a volte si vergognano pure di celebrare sen hanno il partner e non ho ben capito perche, a causa di si parla di persone della mia epoca cosi sui 20)

Facciamosesso mediante + arrendevolezza xche viviamo dei rapporti, non dei rapporti occasionali. che dopo nn e vero!i sondaggi sono a archetipo statistico, vorrei trovare (mezzo dice correttamente legartka) giacche campioni hanno preso.

Pensoche mediante PORZIONE come vero.Io ho 20 anni, nessun pensiero col genitali unione al mio fidanzato, tuttavia qualora bazzichi un po’le circolo e i pub, c’e un’altissima percentuale di troiette.codesto perche e mentalita familiare oggidi che a causa di emergere ed capitare solitamente accettati -magari dicendo “che figo!-(in qualsivoglia camera, dalla tv alla compagnia dei 15 enni, affare calarla).E in quella occasione vi son nugoli di ragazzine adoranti pronte ad ammainare i calzoni sperando di ammettere chissa affare in cambio.Insomma, a mio annuncio si tenta una arrampicata collettivo durante ricamo (chi non lo fa in puro garbare intimo, usuale).

Ulteriormente, in quanto (nella parte non analizzata)le italiane non abbiano particolari problemi e un abilmente. cerco di vederla mediante certo. circa i crucchi (privo di affronto!) sono gelosi della nostra passionalita

Queste statitistiche mi lasciano di continuo scettica difficilemnte ci azzeccano..spero che la maggior porzione delle italiane abbia una sana vitalita del sesso

Hi hi venerele mignottelle non hanno nazionalita si trovano dovunque concordo

Mi sembraimpostato per sistema moralistico presente ateneo.e intestato “donne italiane facili”?mi permetto di dubitare di attuale sondaggio,anche dato che potrebbe capitare e una tipo di “reazione” al bacchettonismo dominante.non capisco perche’ ti senti colpita mediante idea negativo..e un stabilito di evento non un giudizio.se fosse effettivo,sarebbe ancora un buon segno.