Verso maggiori informazioni sui widget durante Android, leggi il tutorial in quanto ho dedicato all’argomento.

Mezzo comprendere un comunicato riguardo a WhatsApp privo di visualizzarlo contro iPhone

E verso iPhone hai a talento diverse soluzioni attraverso intuire un comunicazione circa WhatsApp privo di visualizzarlo, a andarsene dalla disattivazione delle conferme di lettura. Pertanto, qualora vuoi sistemare in tirocinio questa ovvero altre operazioni, non ti resta aggiunto perche seguitare verso compitare: nei prossimi capitoli ti spiego nel particolare mezzo camminare.

Neutralizzare le conferme di conferenza

Verso neutralizzare le conferme di interpretazione di WhatsApp su iPhone, avvia l’app di messaggistica e premi sul palpitante Impostazioni situato con basso a destra.

Adesso, nella schermata giacche si apre, pigia davanti sulla verso Account, e dopo su Privacy. Attraverso concludere, sposta verso OFF la levetta dell’interruttore situato mediante riscontro della canto Conferme di conferenza e il gioco e atto.

Ti rievocazione perche gli utenti insieme cui chatterai circa WhatsApp non vedranno con l’aggiunta di le conferme di interpretazione in quale momento leggerai i loro messaggi e siffatto opzione sara attiva insieme un nodo di alternanza. Attraverso quanto concerne le conversazioni di aggregazione, anzi, le conferme di libro continueranno per essere visualizzate.

Se dovessi disporre di diventare sui tuoi passi e ripristinare le “spunte blu”, recati di tenero con Impostazioni > Account > Privacy e sposta riguardo a ON l’interruttore affinche si trova accanto all’opzione Conferme di conferenza. Maggiori info in questo luogo.

Leggere i messaggi dalla schermata di masso e dalle notifiche

In accertarti che come attivata la visualizzazione delle anteprime dei www.besthookupwebsites.net/it/incontri-interrazziali messaggi nella schermata di car e dal nocciolo notifiche del tuo iPhone, avvia l’app Impostazioni, seleziona la ammonimento Notifiche, appresso fai tap sulla canto WhatsApp e sposta su ON la levetta dell’interruttore situato in somiglianza della ammonimento Consenti notifiche.

Per di piu, apponi il atto di spunta sulle opzioni Schermata di quaderno, nucleo notifiche e Banner.

Prodotto cio, in quale momento ti arrivera una atto relativa verso un ingenuo avviso di WhatsApp, potrai leggerne l’anteprima non solo dalla schermata di car in quanto dal centro notifiche di iOS.

Per di piu, nell’eventualita che il notizia non e particolarmente esteso, potresti perfino sboccare a leggerlo verso integrale in assenza di ampliare la chat di WhatsApp.

Usare Siri

Circa iPhone puoi anche raccomandarsi per Siri, l’assistente della voce di Apple, che e durante gradimento di leggerti il trattato degli ultimi messaggi perche hai ricevuto verso WhatsApp.

Verso sfruttare questa feature, accertati di aver aggiornato il tuo iPhone per iOS 10.3 ovvero a una variante successiva, oltre affinche di aver abilitato l’assistente accesso il menu Impostazioni > Siri e analisi. Con questa apertura, difatti, puoi anticipare contro ON le levette per le opzioni Abilita Hey Siri, Premi il questione Home in Siri e Usa Siri qualora bloccato.

Fatto cio, richiama Siri e cadenza la espressione “Leggi i messaggi ricevuti verso WhatsApp“. L’assistente di Apple leggera gli ultimi messaggi affinche hai ricevuto sopra WhatsApp e ti chiedera nell’eventualita che desideri sottomettersi ovverosia escluso.

In maggiori informazioni circa appena prendere Siri e come accelerare Siri, dai un’occhiata agli approfondimenti in quanto ho specifico all’assistente della voce sviluppato dal omone di Cupertino.

Che leggere un avviso contro WhatsApp escludendo visualizzarlo da PC

Attraverso quanto riguarda la probabilita di comprendere un notizia contro WhatsApp senza contare visualizzarlo da PC, la risoluzione giacche ti propongo e quella relativa alla visualizzazione dell’anteprima dello stesso contatto il client o l’applicazione di WhatsApp scaricabile attraverso Windows e macOS. Inoltre, puoi adempiere quest’operazione similmente comodamente di nuovo utilizzando WhatsApp Web.

Tuttavia, poi aver collegato il tuo account WhatsApp alla punto di vista desktop del contributo, contatto la sillabazione del combinazione QR, non ti resta aggiunto cosicche interpretare l’anteprima del avviso collegamento la schermata direttore, spostando il mouse durante analogia dello identico, per leggerlo a causa di completo, privo di visualizzarlo. Utile, fedele?