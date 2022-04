Vendola e la rappresentazione scarno contro Il Giornale“Contro di me sistema Boffo”

Il organizzatore di Sel contro la “macchina del vergogna” del quotidiano diretto da Sallusti: “Sono tanto gratificato nel tollerare lo uguale trattamento discreto all’ex dirigente di compiersi, Mesiano, Marcegaglia e Boccassini”. Aspirazione degli attacchi personali e “l’equiparazione Berlusconi non e terso, ma siamo tutti luridi, tutto e contagiato”

Precedentemente “gli amori segreti della Boccassini” (nel 1980 aveva un fidanzato giornalista di conflitto Continua); appresso gli altarini di Ambra Angiolini, Catherine Spaak e Isabella Ferrari (“moraliste dalla autobiografia corta” insieme “un precedente da ninfette perche le ha portate al accaduto mediante non poche polemiche. Pero attualmente si indignano in il fatto Ruby”); appresso ora le scatto di Noemi allegrezza e dell’amica Roberta Oronzo (“Sono giovani, innocenti: si prendono con gruppo, si fanno i dispetti, si inseguono con la strumento fotografica e la cinepresa”). E da ultimo lo “scatto proibito” di Nichi Vendola. Il periodico, il ricorrenza dietro la grande espressione del 13 febbraio “Se non occasione, in quale momento?”, torna alla arrembaggio unitamente un diverso testata contro “la doppia morale della sinistra”: “Ecco il leader arido (e con edificio noto)”. Bensi chi e il organizzatore? Non Berlusconi, eppure “un immaturo Nichi Vendola nel ambito naturista di superiore Rizzuto”. Siamo nel 1979. La ritratto gira da opportunita verso inter : l’attuale dirigente pugliese aveva all’epoca 21 anni (e apparso per Bari nel 1958) e stava facendo una sospensione durante un accampamento naturista. La enunciazione del giornaliero aperto da Alessandro Sallusti: “Nichi difendeva la emancipazione del sesso, bensi allora lo acclamano mezzo difensore dell’etica”.

Una enunciazione per cui il governatore della Puglia si ribella. Mediante un’intervista per La Repubblica Vendola parla sinceramente di “metodo Boffo”, il dirigente di verificarsi limitato alle dimissioni alle spalle la divulgazione di notizie false da pezzo dell’allora dirigente de Il periodico Vittorio Feltri. “Sono tanto gratificato nel subire lo uguale cura riservato a Boffo, Mesiano, Marcegaglia e Boccassini – spiega Vendola -. Ciclicamente tocca addirittura verso me. Lo in persona poligono di tiro della serie Berlusconi aveva divulgato una mia rappresentazione al invertito Pride priva di medio significato per mezzo di il attestato ‘Puo quest’uomo adattarsi lezioni di principio?‘”. Il guida di Sel non ha dubbi: “Certo cosicche posso. La certezza e la norma della mia esistenza”. Vendola invero non ha in nessun caso celato la sua omosessualita. E sagace verso prova contraria, durante Italia, avere luogo pederasta non e infrazione. Tuttavia qual e l’obiettivo di questi attacchi personali? “L’equiparazione – afferma Vendola – Berlusconi non e dabbene, ciononostante siamo tutti luridi, tutto e contaminato”. Il rivista mette insieme “un mix di moralismo e immoralismo – dice adesso il leader pugliese – Il moralismo di chi si finge neoclericale attraverso ragioni elettorali e di chi si intruppa al Family day, di chi si squama verso Beppino Englaro rendendo un tema agitato un’arena per gladiatori, di chi non esita verso emanare per galera i ragazzini mediante lo spinello”.

Il periodo alle spalle la divulgazione della rappresentazione di Vendola semplice con Calabria, per ricordare lo “scoop” c’e semplice un editoriale di Sallusti nominato “Il reparto di Vendola”.

Dopo aver affermato che “in largo non c’era un milione di persone” e in quanto “nel mirino c’era il reparto di Berlusconi”, il superiore affronta l’argomento “foto”: “Quella scatto, il Vendola desnudo ha accettato di farsela scoppiare. (…) Noi l’abbiamo riprodotta per confermare preciso quegli cosicche Vendola contesta, rinnegando dato che identico e la sua cultura durante meri fini politici”. E cos’e giacche Vendola rinnega? “Che del appunto reparto, ognuno, adulto ovverosia cameriera giacche cosi, fa colui perche meglio crede senza contare dover snodarsi durante il sentenza della Boccassini, della Repubblica, di Santoro, del rappresentanza nazionale e della piazza”. Improvvisamente l’inganno del “siamo tutti luridi” di cui Vendola parla nell’intervista. Un truffa giacche ha fatto saltare l’indignazione di molti lettori dello stesso Giornale e in quanto, sennonche, non ha trovato fessura sulle pagine del usato. Nello estensione esclusivo alle letteratura, nessun prova di attrito, bensi, i commenti sono tutti davanti la foro e verso “la santa indagine” perche ha colpito il Cavaliere.

Non c’e sommario neanche della comunicazione aperta perche caramella Belloni, lettrice milanese, ha inviato verso Sallusti.

Addirittura lei si trovava quell’anno verso estremita Rizzuto nello stesso accampamento di Vendola e racconta: “Avevo con l’aggiunta di ovvero meno l’eta di Noemi Letizia e di Ruby e provavo quel mix di perplessita e rarita, panico ed ammirazione perche accompagna gli adolescenti al prima nel mondo della sessualita. Mi sono innamorata, ho certo baci e chemistry sito di incontri carezze, ho mostrato il mio cosa. Esattamente che fanno le ‘papi girl’, mi dira lei. No: chi lo guardava non epoca ancora esperto di mio genitore e, al rifioritura, non mi ha evento bonifici per banco, ne mi ha regalato preziosi gioielli”. In raffinatezza “ad Arcore, non c’e un umanita “che fa quel in quanto vuole del adatto corpo”, eppure un umanita in quanto fa quel affinche vuole IL suo aspetto (fine presente, palesemente, ha preso il preminenza). Non c’e un compagno cosicche chiede emancipazione, ma un compagno che si e dato molte licenza, ed quelle che il codice criminale – non un legame formativo – vieta: la permesso di corrispondere l’amore di una minore, la arbitrio di richiederne l’immediato concessione verso ciascuno modello, la emancipazione di erogare cariche pubbliche sopra alternanza di ore di sessualita. Vedete ragione il comparazione tra Nichi Vendola e il conveniente capo non regge – conclude -. La definizione arbitrio, verso i due, non ha lo stesso profumo”.