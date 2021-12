Va etre evoque dun grain de riz ou pour semoule, par exemple

Chez Topito, on a quelques redacteurs assez rigolos mais on an en outre quelques lecteurs vraiment rigolos. Alors, de temps en temps souvent, on leur propose pour participer pour quelques themes sympas, par exemple la, avec Grace a deux themes que tout le monde connait le cul et vos repas pour famille. Lun Plusieurs deux reste relou et long et pour Notre fin en journee ten peux Pas, Ce second reste beaucoup plus long et se pratique avec Grace a Tata Jeannine. C’est, j’ pose ca la, j’ ne devoilerai nullement lequel est lequel, cest la surprise d’un chef ! Et quand vous envisagez poser votre sympathique pierre a ledifice pour que bien Faceb k voit pour quel point vous etes droles, cest li.

1. “reste Le que j’ pourrais finir tous les croutes pour ?”

Reponse Non, quoi quil arrive, ca me degoute, cest pas vrai.

2. “Cest pas tres grand Pourtant ca an excellent gout. “

Et dabsolument que dalle dautre

3. “sa derniere fois que tu l’avais fera, c’etait meilleur. “

Et en general, cest Votre genre pour mot quon ne kiffe nullement tr tr recevoir.

4. “Mamie t’es vraiment Notre plus grande”

La excusez-moi, mais jai vomi.

5. “Je veux beaucoup qu’on soit 1 famille liberee, Pourtant on reste vraiment obliges de faire l’amour pendant vos repas de famille ?”

Ah voili, parce que la vous faites carrement nos deux en aussi moment, bande de sauvages.

6. “On ne recrache gu . Un coup que cest Avec la bouche, on avale . “

La me disait toujours ca D Que javais 9 piges , ainsi, maintenant J’me sens tres en gal . Par contre permettez-moi pour me penser que cest D Que aussi legerement limite hein, nhesitez jamais a respecter Notre consentement de votre mari, ca pourra forcement servir 😉

7. “Celle de papa est belle Toutefois celle de papy reste bonne”

Parce que celles Plusieurs papys sont I CHAQUE FOIS plus interessantes

8. “j’ai ete Tres bon merci. Combien je vous dois ?”

Poli et classe, je la ressortirai lors du prochain repas pour famille (ou plus, quand affinites).

9. “C’est meilleur en famille”

Bah normal, ma famille avant bien

10. “T’as deja fini ?”

Ca, ya de des 2 situations ou ca sent legerement le roussi Afin de nous, malheureusement.

11. Va minimum vite tu vas tetouffer

Arretez de pervertir mon enfance, je pense plus jamais aller pour mes repas de famille.

12. “attends mamie, j’vais t’essuyer ma bouche. T’en as encore partout”

Cette sait pas manger sa propre bechamel proprement mamie !

13 crГ©er un compte mytranssexualdate. “Papa, tu peux m’en remettre?”

D que tes une petite nana plutot gourmande.

14. “votre saucisse a mon drole pour gout. “

Chipo ou merguez, ca fait toute sa difference en meme moment !

15. “particulierement bonne votre dinde”

Perso on me dit ca au cours de Notre sexe je a plainte.

16. “il faudra absolument que tu exigences a ta tante comment elle fera ca”

I chaque fois prendre via sa propre mere .

17. “y’a passe ma matinee a farcir une telle dinde, vous pouvez y aller avec les doigts, c’est legerement fourchus Neanmoins, ca glisse sans elle”

Le webmaster qui a pense a votre proposition est un.e detraque.e la, je pense prevenir les autorites competentes.

18. “quelque peu gluant et appetissant”

19. j’ te demande exige jamais quand tu aimes, j’ai envie simplement que tu goutes pour lire .

Aussi, voili, et i chaque fois du demandant Mon consentement, rappelons-le, cest important.

20. “je n’avais dit nullement saignant.”

Voili bah ca arrive que ma bidoche puisse un brin moins bien cuite .

21. “Je pensais qu’on allait etre Pas nombreux.”

Parce que plus on est pour fous, Pas on rit. Et surtout Pas on mange de riz.

22. “T’es jamais ma derniere pour te resservir ma ch et tendre”

Voili, Alors laisse-s-en legerement pour les autres, cherie .

23. Quelquun veut une sauce ?

Si gentiment propose, perso j’ refuse nullement.

24. “quand tout le monde de a eu, je la remets du tendu”

Esp , tu J’ai remets ou .

25. Cependant, javais reclame sans champignon .

Ca cest ma fetiche, chic et raffinee, vraiment tout ce que jaime.

Grace pour vous j’ nirai Pas JAMAIS a mes repas pour famille.

