“ Me siento varón así­ como chica al exacto tiempo ”

Inclusive que los mГ©dicos descubrieron que Edward serГ­В­a intersexual asГ­В­ como dieron con el tratamiento conveniente pasГі bastante lapso desplazГЎndolo hacia el pelo sufriГі demasiado. Thomas Kern/swissinfo.ch

A las 16 años Edward supo que perfil falso minichat es intersexual. Un resultado que ha revolucionado su vida. Después sobre “años sobre pesadillas”, ha aprendido a aceptarse si bien aún usualmente se notan incomprendido. Este mozo ginebrino de 32 años de vida lamenta que las médicos nunca le tomaran más en serio.

Hombre desplazándolo hacia el pelo chica. Odio y apego. Emoción desplazándolo hacia el pelo desesperación. Son gran cantidad de los antagonismos que realizan distinta a Edward desplazándolo hacia el pelo lo convierten en un astro desconcertante. Esta es la historia sobre un “duro excesivamente sensible”, como se define él igual. La leyenda sobre la disputa por acontecer comprendido por la comunidad a la que le pendiente –y mucho– asimilar la discrepancia.

QuГ© significan las siglas LGTBIQ?

Este acrГіnimo se usa para designar a lesbianas, gays, usuarios transgГ©nero, bisexuales, intersexuales asГ­В­ como queer. Para determinar las distintas orientaciones sexuales e identidades sobre gГ©nero van surgiendo nuevos tГ©rminos.

Sin embargo, detrГЎs sobre cada una sobre esas palabras se esconden historias de usuarios cuyas vidas a veces han efecto complicadas. Otras, simples. DesplazГЎndolo hacia el pelo todas, Гєnicas. Por eso hemos dedicamos esta gama sobre artГ­culos a retratar a los usuarios que hay atrГЎs sobre cada uno de los tГ©rminos que componen el acrГіnimo LGTBIQ.

Deseamos darles la expresiГіn y revivir con ellas sus sueГ±os, logros y reivindicaciones. Esta gama se publicarГЎ en suwisinfo.ch a lo esplendido de las prГіximas semanas.

Sentado junto a su madre, Kate, en la acogedora sala sobre quedar sobre la residencia familiar con una panorГЎmica impresionante de el puerto de Ginebra, Edward, con las tatuajes desplazГЎndolo hacia el pelo piercings, llama la atenciГіn. Los retratos en blanco y oscuro sobre sus antepasados, despuГ©s de el novio, ademГЎs parecen pretender escuchar con consideraciГіn el relato sobre su trabajoso leyenda.

“Eres un mutante. Jamí¡s tendrás hijos o una vida normal”. Con estas palabras le comunica su doctor que resulta una alma intersexual. Edward dispone de 16 años y está en la asesoramiento de el doctor. Único.

A las 32 aГ±os de vida, esta sentencia le sigue atormentando. Su voz se rompe, sobre alguna manera, para obtener su odio hacia la medicina que no ha sabido ni apoyarle ni protegerle. Comparte con su madre la seГ±al sobre que ha sido tratado igual que una intriga mГ©dica, en vez sobre como un paciente mozo necesitado de favorece.

Un torso que va adquiriendo formas femeninas

Cuando nace, en 1984, ninguna cosa realiza presagiar que Edward pudiese verse afectado por alguna altercado en su crecimiento sexual. Su madre, no obstante, lo describe como “un crio que siempre ha sido diferente”. Igual que el chico rebelde que serí­a, su trayectoria escolar resulta caótica. Las dificultades ya comienzan en el parque de infancia. “A las 12 años de vida le diagnosticaron desorden de déficit de atención”, recuerda su origen. Después de acontecer expulsado de 2 escuelas, ingresa en un internado.

Hacia las 12 años la condición se complica. Igual que sus colegas, Edward crece. Igual que las colegas, espera que su voz se torne más delicado, que el vello aparezca, que su organismo se convierta en el sobre un hombre. Sin embargo nunca pasa nada. Pésimo todavía: su cuerpo toma el camino contrario. “Mis caderas adoptaron clases femeninas y el torso comenzó a desarrollarse”. Una practica traumática de el adolescente. “En el internado me negaba a ducharme con las otros. Nunca me sentía ni hombre ni chica. No me sentía nada”.

A su inquietud se suman palabras que hieren. “Me trataron como a un ‘sucio gay’”. Un insulto que Edward nunca tolerará más. Nunca únicamente por motivo de que nunca acepta que se insulte a las amigos homosexuales, sino por motivo de que Ademí¡s pone sobre manifiesto la incomprensión que rodea a la intersexualidad. “Como el término incluye la termino ‘sexo’, las personas usualmente cree que significa que soy homosexual, cuando la intersexualidad nunca tiene ninguna cosa que ver con la orientación sexual”, permite hincapié levantando su voz. Casi gritando. Luego rectifica y se disculpa. “Lo siento, pero es obligatorio que tú lo entienda”.

“Sin testosterona, mentalmente era como un nene sobre diez años: me volvía irreflexivo, falto calibrar las consecuencias de mis actos, nunca tenía límites”

AГ±os de pesadilla

A los 16 años, los médicos por fin descubren que dispone de el síndrome sobre Klinefelter, la de estas demasiadas variaciones sobre los cromosomas sexuales. En vez de el habitual XY (Con El Fin De los varones), Edward es XXY, lo que significa que goza de un cromosoma de más. En caso de que aún nunca ha superado la pubertad, es porque su torso no produce testosterona o produce poca. Y no ha transpirado le ponen un tratamiento sobre inyecciones hormonales la oportunidad al mes. “Es excesivamente lastimoso. El limpio se inyecta en la parte inferior de la espalda desplazándolo hacia el pelo que baje cuesta mucho lapso, porque serí­a oleaginoso. Nunca podía hacer nada durante toda la noche o hasta un día”.

Para reducir los efectos secundarios de el tratamiento, su facultativo reemplaza las inyecciones por parches que son menor desagradables. También, menos eficaces. “No veía ningún progreso. También, conocí a la chica extremadamente comprensiva que me dijo que me aceptaba tal y como era así­ como que la testosterona nunca era necesaria”. Edward se permite agradar así­ como abandona el tratamiento. La elección que marca comercial el inicio sobre un período sombrío.