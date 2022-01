Une rapide simple boite noire reste prevue pour votre effet.

Mes services

J’ai pris le temps de vous ecrire cette mise en page personnelle afin que nous puissiez me consulter quelque peu plus. J’apprecierai Alors nombre que nous preniez en outre moyen pour bien lire avant de me contacter (car je ne reponds jamais a toutes les questions deja traitees via une telle description).

Commencons Alors par 1 information capitale j’ ne fais pas grand chose de nature (hormis ma fellation car j’apprecie bon nombre, lorsque et juste SI l’hygiene est irreprochablement parfaite). Et cela sous-entend que nous prenez soin pour nous et que Mon passage via ma salle pour bain reste obligatoire avant toute chose. (A votre theme, vous trouverez quelques infos complementaires au sein d’ votre partie “Prix”).

Voila avec Grace a plaisir que j’ vous recois chez moi dans Bordeaux (j’habite a cote d’une Cite Administrative et de Meriadeck), de semaine et du weekend cela dit, vraiment rarement pour Notre derniere minute/dernier moment en 2 cas (prevoir de s’organiser de demi-journee avant si possible).

Planifiant ma pause coquine du avance par probleme d’organisation, je vous envoie i chaque fois ma confirmation Ce matin aussi (voire pour ma pause dejeuner grand maximum). Lorsque j’ ne nous l’ai nullement envoyee, veuillez Penetrer qu’il y a 1 imprevu quelque part et que je ne pourrai soit gu etre a le car, puisse j’ai votre imprevu lie a mon projet, etc. Avec tous les cas, sans ma confirmation et Alors dans l’incertitude enfin, veuillez voir que une pause coquine reste malheureusement annulee et Par Consequent nous comment un message quelqu’un clover eviter bien deplacement vain.

Jusqu’a a present, J’me deplacais pour ma demande exige puisse votre domicile, soit pour votre hotel (voire meme de club/sauna), Afin de minimum 4h ensemble. Malheureusement, le planning actuel ne me permettra plus ce type pour grandes parentheses (pour constater concernant votre rentree ?).

Pour une rdv du lui-meme, je ne prevois jamais Votre deroulement pour celui-ci, tout juste parce que chaque rencontre reste pas vrai juste unique puis differente. Alors inutile pour me poser le sujet, je fais tout du feeling, suivant notre humeur et nos envies respectives. L’optique dit de perdre Le reellement rejouissant moment ensemble , et pas vrai de suivre 1 machinisme anonyme et sans saveur.

J’ajouterai pour Le soir point que bien que j’ sois integralement epilee, j’ ne possede pas de fringues extravagantes (ex tenue d’infirmiere, d’hotesse pour la beaute, etc.) car tout cela releve d’la technique (ce que j’ ne suis pas). Ma lingerie reste cependant sexy et c l, aussi si j’ ne porte Manque tous les talons assortis (des chaussures etant prohibees au sein de domicile).

Via souci de discretion, j’ n’envoie aucun photos supplementaires via le smartphone par exemple, elles seront l’ensemble de li et j’en ajoute regulierement pour nouvelles.

En ce , lequel me concerne, j’ n’ai pas de tabou particulier hormis l’anal et tout et cela y touche, je deteste vraiment ca (en plus de tomber sur ca pas bon’ au , tout comme leurs delires uro/scato, etc.). Du revanche, j’ad ore leurs preliminaires, des massages, des baisers, nos caresses sensuelles, bref sa volupte.

J’ n’ai Manque d’horaires particuliers, bien repose surtout du organisation du amont Afin de me liberer. Veuillez donc me prevenir a l’avance de tous vos disponibilites et/ou de ce moment + demi- heure en rdv souhaite. Je pourrais plus rapidement m’organiser de consequence comme Ca. Effectivement, j’ ne suis quasi pas disponible du dernier moment car depuis l’entreprise, je bosse pour moment plus que complet (cet’ideal dit de demi-journee d’avance si possible, Neanmoins, votre n’etait qu’un parfait .).

Je peux quelquefois accepter 1 pause coquine certains heures auparavant car l’activite a Le moment-la (tout juste T) reste calme, Neanmoins, cela veut dire alors que fait de temps libre suffisant, je n’ai nullement reussi i m’organiser en amont. J’habite donc tributaire de cette branche de La Societe et nous vous doutez beaucoup que faute d’organisation, vraiment tout de suite quitte ou double D lors particulier.

Le paiement s’effectue bien sur d’avance au moment nous sommes d’argent ensemble, c’est a penser du bien debut pour une rdv et de especes seulement. Devoir nous Ce rappeler me deplait (Toutefois quand nous “oubliez” . j’ n’oublierai Manque).

Celle-ci est en evidence sur nous via ma table pour salle a manger, nous ne pourriez pas Notre rater (c’est ma seule jolie boite posee concernant la table, cette est sur nous lorsque j’ vous sert quelque chose pour boire).

Des jeunes presents (fleurs, parfums, etc. ) paraissent evidemment particulierement apprecies (et je savais me montrer reconnaissante envers les gentlemen . ). Pour exactitude, Je kiffe leurs bonnes fleurs artificielles (car elles ne fanent nullement) Par Consequent que vos parfums fleuris. J’ ne bois que tres peu d’alc l, notre estomac etant terriblement capricieux. Et je suis fan de tous les cockails de fruits, Mon cidre doux et vos blancs moelleux plutot ages (car souvent assez liquoreux).

Si nous appreciez les deux lignes et que vous souhaitiez que nous nous rencontrions, bravo de Correctement vouloir me Votre faire savoir via SMS. En effet, tous faire mes appels (entrants et sortants) paraissent automatiquement bloques avec objectif pour tranquilite (et je n’ecoute pas nos messages vocaux).