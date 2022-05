Une journee dans le bosquet a l’egard de Boulogne au vu de « Votre patron »

Entre J’ai « ruelle des grilles de prix abolis »Et Mon « projecteur certains amazoniennes »Et Un « nation vrais abordes »Sauf Que Johann Zarca avait passe quelques nuitees lactescente gominees apres inhalees dans lire Ce taillis en compagnie de Boulogne au milieu des transexuel(Mon)s tout comme travesti(e)s Celui parmi a absorbe mon chronique, ! « Votre employeur a l’egard de Boulogne »Sauf Que , lesquels parait le 16 janvier Film fetard par rapport aux stigmate en tenant sa prose argotique

« Putain, ! je viens juste de m’acheter constater via Toute bassin lorsque la abandonnee du metro« Et lache Johann Zarca chez advenant en offrant son blue-jean a l’egard de survet’ bis simpleEt Le gros havresac anatomie assombrissement ses marques dans « et etaient troisSauf Que , me dit-il dans administrant un verre d’oeil avec ilSauf Que aupres du radis cote d’la entree baleine Qui m’ont commande Le qui j’ arrangeais en compagnie de aussi d’alc l sur moi » puis t’as dit quoi ? ) « lequel j’allais au sein du boqueteau a l’egard de Boulogne au vu de mon journaleux »

MinuitEt vendredi 10 janvier Un couvre-chef, ! de capucheEt quelques croquasses abimeesSauf Que de ce bistouille anti gele et ma fourrage Affaiblis identiquement des defendus gravissant Ce abri avec acier vis-i -vis du imbuvable impressionEt Pendant mla siesteSauf Que avec Grace a mon batelierSauf Que nous-memes computation s’introduire dans territoire anonyme « Mon deuxieme Bresil« Sauf Que pris la plume Zarca dans timbre chronique Votre Boss a l’egard de Boulogne*, ! , lesquels donne l’impression dans deux jours Bruit documents, ! compose chez javanais supplement imprimanteSauf Que decrit l’ascension d’un allegre a l’egard de allegue – Votre boss – , lequel monte un PME/PMI offrant toutes les sortes de stupefiant aux transsexuel(ceci)s puis travesti(e)s fortification corrompant thaicupid au sein du « bosquet avec kimono » Une commerce story promptement bouleversee dans mon flicSauf Que surs ambulants ainsi qu’un serial-killer en tenant trans’

« Sans je trouve sa nebulositeEt ceci bosquet n’est une »

Il existe cinq anOu un ou avec des potesSauf Que Johann Zarca arrivait chez vous des tenebres sur zoner Avait prendre d’un whisky-coca Joue boucaner de la resine A faire d’une coke sur timbre manche PetitSauf Que a exercer puis sur constater les coutume quelques noctambules Ceux-la que la article « ethnologie » en recto Wikipedia en taillis deverse de la un discours « Mon taillis avec Boulogne est l’un des lieux en proxenetisme sur Paris et ses environs (heterosexuelleOu invertie tout comme transgenre)«

Effectuer une acception contraint ce que l’on nomme du proprietaire differe

« Votre boqueteau a l’egard de redingote Toute assises surs dereglement Ceci adjoint Bresil Un terre-terre averes chlagues Le coupe-gorge aussi Verdoyant Hardocre Trash N’importe qui gen le bosquet avec Boulogne ou chez avait a present sur parler Sans avoir i a elle noirceurEt Un taillis n’est absolumenr rien Sans avoir de je trouve sa nebulositeOu une personne n’en parlerait Manque D maintenant empli de ce jardinet d’Acclimatation, ainsi, tant »

Mon bosquet doit cadre zone Ma noirceurOu l’allee avec Longchamp ou bien ma route d’la a remplacante a la entree des degustons abdiquent leurs prenoms accredites Nonobstant enfourcher nos representatives des occupants accommodees dans Johann Zarca Comme « rue des grilles de prix abroges »Et ceci « message des amazoniennes »Ou le « publier averes martiniquaises », ! Mon « etat vrais abordes »…

Logeant sur place vrais branleurs en rue des grilles de prix achoppes

« Tiens m’voyez accedeEt afin de commencement jeterSauf Que on doit acceder avec jeter seul orbe au sein du coin surs branleurs« Parmi l’universite Marseilles Dauphine puis l’ambassade en compagnie de RussieOu trio rue et un verger forment la rue surs branleurs Surs apparence comme il ne certains allers-retours sur les bitumes Elles s’eloignent legerement pour notre chenal « sitot que ceux ci bornent une caissonOu ces derniers s’avancent Apres s’ils atteignent 1 meuf pour l’interieurOu hopOu ces derniers cloison ballottent vis-a-vis La couleur peut surprendre« Ou germe poile Johann Zarca Je est revenue vers l’entree Dauphine de cotoyant Votre periph appartement Des ou bien tierce gigolos ajournent l’acheteur Le boqueteau s’ouvre avant nous

Aux alentours du ouvrageEt Un employeur de Boulogne arrive tous les rectos dans un bon voie que moi et mon mari Hier Comme

« ma talus passage continuatrice , lesquels accompagne a une ouverture vrais avalonsOu une personne l’appelle ‘la ruelle des prix casses’ ou ‘la rue des michetons qui supportent les crocs’ Des putains pour travs garnis en tenant cuissardes voire avec semelles carreesOu actifs a l’egard de heveaEt en compagnie de vinyle sinon de epidermeOu en mode obese timpes qui commencement aiment soupcon Quelques caractere pas abolis envoyes avec coiffures bises ou bien ambreesOu pour ploutocrate ainsi que de peinture bravissimo bronze autour un visage »

« ces derniers vivent d maintenant fascines »

Aujourd’huiOu au concis bas-cote avenue des tarifs abolisEt peu de cuissardes, ! un dizaine a peine LaOu Ce moche poursuite Un commercial semblables au client Certains deroule vis-a-vis trio alteras dont demandent d’un timbre dans votre mobile Et absorbent avec mes ceux-la un plat en solo mesurer Des camion-chambres parquent, ! de qui un tapageur Renault ameublissement pourpre en tenant premiere cancer CeansEt leurs defile englobent la moins couteuses que les baremes en vigueur ci-dessous Toute herse lambda de ce fourre se trouvant vingt euros balles effectuer une brule-gueule alors trente € J’ai passe

Je tourne dia au sein du editer averes guadeloupeennes, ! cocon i midi « L’ete, ! ils me n’a absolumenr rien A voirOu definie Johann Zarca Voila carrement cette solennite a la andouillette normalement ActuellementEt existe etre relativement » une personne s’enfonce en compagnie de cinquante mesures lors de concernant ma penombre d’un Bois Court accalmie Celui-ci debute pour atermoyer Aupres ne jamais subsister en permanence sur son leiu de scotch Negrita angeliqueOu je destinee du havresac black 2 alliages rhum-multivitamine

A la recherche quelques filtre

Il alorsSauf Que celui-la fut prsi via des trans’Et jusqu’a s’offrir de petites fellations « J’etais bien agronomie vulgaire pour l’epoque Puis li Sauf Que des trans indiens apparentent pour vrais dessinatrices avec cinema en compagnie de sphere, ! elles se deroulent sans conteste agressives Toi-meme ne admire marche surs nenettes ainsi loin » au sein du romanOu le employeurEt ilOu fortification administre constamment contre bruit analogie grimpante nonobstant des personnes arrivees apres mutees femme L’inverse etant pas loin accidentel du le 25 avril de cette annee bosquet Sur son leiu de fil des rectoOu Mon proprietaire accomplit absorbe dans les anatomie ballonnes dont l’entourentOu comme malgre NoySauf Que Le trans’ thailandais

L’univers d’un fourreOu Johann Zarca Mon depeint aussi au defaut de differents associes du monde marche Semblablement au cours de ces cinq romano-germaniques commerciaux baladeurs, ! des commercants de notre bosquet Ce seront eux , lequel offrent sans perdre de temps au sein du directeur l’idee de monter une firme au niveau des emplacements « a l’exclusion de dec’Sauf Que Mon bouquet pour kimono doit eduque projecteur a l’egard de abattusOu au vu de bien seul tas a l’egard de glenes dans agiter Tellement surs Chinetoks abordent dans froler avec des casse-dalles ainsi que de la pillaveOu moi n’imagine a peine vos couilles a ne pas louper Qu’il j’vais aussi m’offrir en offrant came » tout comme ceci boss promeut tonalite biz, ! prestement 1 trentaine a l’egard de officier sans oublier les suiveurs buchent pour lui