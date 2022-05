Une fois que vous des aurez appris, vous aussi serez un pro des courses !

Vous etes-vous deja reclame si le fait d’effectuer une enquete pourrait etre utile pour la requi?te ? Il existe des tas d’options que vous pouvez se servir de Afin de la requi?te ; dans ce billet nous nous concentrerons sur l’une d’elles que nous connaissons bien : nos enquetes.

Comme dans toute methode de recherche, il y a du concernant et du contre. Nous avons recense des trouvailles des plus heureuses et les pieges a eviter dans le but de vous permettre de prendre les meilleures decisions.

Preparez-vous a consulter les avantages d’une enquete tel le rapport qualite-prix, la flexibilite, la rapidite des resultats. Puis les inconvenients tels que des gens qui repondent en fonction de leurs propres preoccupations ou une personnalisation peut-etre insuffisante.

9 interets des questionnaires

Commencons par la belle nouvelle. Quels points forts principaux y a-t-il a conduire une enquete ?

1. Les questionnaires presentent un delicieux rapport qualite-prix

Mes questionnaires seront l’un des revenus des plus abordables de collecter des precisions quantitatives. Mes enquetes Sur les forums ou sur telephone mobile paraissent d’un cout modique et ont un impact large. Il n’y a aucune frais d’impression, nullement d’embauche d’enqueteurs Afin de poser les questions, jamais d’achat de timbres pour expedier ce enquete-papier. Ainsi, peu importe le type d’enquete choisi, votre va i?tre plus abordable que d’avoir recours a une compagnie d’etude de marche.

Vous pourrez placer 1 questionnaire concernant Votre page ou l’envoyer par e-mail a vos clients. Ces methodes coutent peu d’argent, voire pas grand chose du tout, suivant votre maniere dont vous les administrez, mais un ciblage solide est indispensable si vous voulez en obtenir des resultats precis.

Si vous voulez savoir quel parfum de glace se vend le plus dans une enseigne du quartier ou quel reste la pizza la plus populaire dans la pizzeria du coin, votre questionnaire est une maniere peu couteuse d’ameliorer le retour concernant investissement.

2. Ils paraissent pratiques

Qui plus est d’etre peu couteux et flexibles, les questionnaires paraissent aussi une maniere pratique de collecter des precisions. Ils ont la possibilite de etre cibles sur des groupes de votre choix et geres de differentes facons. Vous pouvez designer les questions posees de meme que le format (ouvert ou a choix multiple). Ils permettront de rassembler de grandes quantites de informations sur n’importe quel theme.

3. Resultats rapides

Notre collecte des resultats reste rapide et facile au milieu des outils en ligne et sur portable mobile. Cela signifie que vous pourrez vous en faire une idee en juste 24 heures (ou meme moins !), suivant la taille et la portee de votre questionnaire. Vous n’avez inutile d’attendre qu’une compagnie exterieure vous livre des reponses qu’il vous faut.

4. Flexibilite

Mes questionnaires et les enquetes vous permettent de collecter des renseignements provenant d’un public large. Sur les forums, vous pouvez litteralement distribuer vos questions a n’importe qui, n’importe ou dans le monde (a condition qu’ils disposent d’une connexion Internet). Ca signifie que pour un cout Pluti?t modique, vous pouvez cibler une ville ou un pays. La geographie n’est plus votre obstacle Afin de la recherche de marche. C’est important d’etre informe des differences culturelles entre des individus et les pays lorsqu’on mene une recherche a l’echelle globale.

5. L’approche scientifique n’est jamais necessaire

Bon nombre de enquetes et des questionnaires sont de constitution quantitative et permettent une etude facile des resultats. Avec des outils integres, Cela reste enfantin d’analyser toutes vos resultats sans avoir de bagage en chiffres ou en recherche scientifique. Des outils comme Survey Anyplace seront faciles a utiliser Afin de interpreter des rapports et des visualisations, et cela veut dire que vous avancerez vite dans la transformation de ces informations en resultats. L’analyse integree permettra aussi d’accelerer la collecte des informations.