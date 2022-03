Une adolescente, portable a l’oreille, devant une maman, les mains sur les hanches.

Plusieurs parents avouent ne plus savoir que faire face a des enfants impermeables a toutes les sanctions. Que faire Lorsque l’on ne sait plus De quelle fai§on reagir ?

Laurence et son mari se seront separes on voit quatre annees. Elle bosse a plein temps et vit avec leurs deux fils, Maxence et Loic, mais un papa s’en occupe aussi nombre. Depuis peu, l’un et l’autre ne savent plus comment reagir face aux agissements de Maxence, onze ans: devoirs non realises, ecole buissonniere, mensonges. Sachant que celui-ci est quelque peu jaloux de le petit frere, dont il avait fallu beaucoup s’occuper les deux annees precedentes, ils ont essaye de se mettre a le ecoute: pourquoi un tel comportement? Pourtant, les transgressions seront allees en s’aggravant. Laurence decide de confisquer pour votre temps les jeux video et ne cesse d’avoir des explications vigoureuses avec son fils. Mais, se demandent son ex-mari et elle, doivent-ils sevir davantage Afin de retablir leur autorite?

Non, le parcours des parents n’est jamais un chemin de roses ! Pourtant, apres les toutes premieres annees, souvent harassantes mais si gratifiantes, la famille connait des annees paisibles, avant des orages de l’adolescence. Maxence deroge a J’ai regle et offre precocement a ses parents une jolie occasion de manifester leurs talents educatifs.

L’ecole, en particulier a cet age, reste un lieu structurant pour l’enfant. Plaisir d’apprendre, relations faciles avec la peau enseignant, importance des copains. Le comportement de Maxence, avec des transgressions relativement rares a cet age, denote un bon mal-etre. Un enfant en refus scolaire, le conduisant a l’echec, voire a Notre complete descolarisation, est votre enfant en danger. Nul n’accepte consciemment a votre age Notre mise a l’ecart et le sentiment d’etre “nul”. On voit la la manifestation d’autre chose qu’il faut analyser et comprendre.

L’autorite fera trop souvent peur

Notre jalousie de Maxence a l’egard de le frere est 1 signe que celui-ci ne faudrait jamais prendre a la legere. Avant d’etre un “vilain defaut”, la jalousie provoque une douleur intense, surtout quand elle se a dans la fratrie. Pourquoi, moi, suis-je moins aime? Enfin, la rupture du lien conjugal n’a peut-etre nullement fait bondir de joie le petit garcon. Quoi que l’on en dise, quoi que l’on http://datingmentor.org/fr/chinalovecupid-review fasse, la souffrance des enfants est i chaque fois la. Elle merite attention, comprehension, reparation. Les bienfaits d’une ecoute chaleureuse et technique sont vraisemblablement indispensables. Lieu tiers, a l’abri des parents ainsi que l’ecole, ou l’on pourra penser et cela ne va gui?re : il va suffire souvent de nullement grand-chose afin que nos n?uds se denouent.

Tout cela ne est en mesure de empecher nos parents d’effectuer preuve d’autorite. Le mot est lache ! Car l’autorite fera trop souvent peur. Peur de blesser, de rompre l’intermediaire affectif. C’est une attitude qui peut s’aggraver dans le contexte de parents separes : la chute d’un contact aise et quotidien au profit de “l’autre parent”. Situation que les enfants comprennent vite et qui les conduit a pratiquer une forme de chantage ou de provocation. Ni le pere ni la maman ne veulent endosser le role du mechant parent. Ceci ne parait gui?re etre le cas de ceux de Maxence qui s’entendent bien dans l’education de leurs gamin. Pour en revenir a la situation envisagee et apres avoir analyse les racines cachees des comportements de Maxence, est a entrer dans le vif du sujet ! Pourquoi sevir? Comment?

Le “pourquoi” ne laisse aucune part au doute. C’est la responsabilite elementaire des parents que d’exiger d’un enfant de onze ans que celui-ci se soumette a l’obligation scolaire et qu’il accomplisse ses taches d’ecolier.

Il n’y a la nulle discussion possible, et les manifestations de souffrance psychique – que c’est possible d’analyser ainsi que soulager – ne vont pas pouvoir conduire a deroger a votre regle. On peut expliquer a l’enfant que nos parents sont dans l’obligation de se soumettre a cela a force de loi, sous peine de devenir eux-memes punis. Il va i?tre normal que des parents surveillent la frequentation scolaire et la specialite des devoirs a domicile.

Les criteres d’une excellente sanction

La question du “De quelle fai§on sevir” est la plus delicate. Pour etre acceptee et efficace, la sanction devra satisfaire a Quelques criteres, donc etre assez finement reflechie.

– Elle doit d’abord etre expliquee bien, sinon acceptee, pour aboutir si possible a 1 pacte, sorte d’engagement mutuel. – Elle doit etre mesuree, proportionnelle au manquement. Excessive, elle n’est jamais tenable. Trop legere, elle perd le efficacite. – Elle doit etre coherente, en lien au milieu des manquements observes. – Elle doit etre juste, sans violence excessive ou trace de sadisme. Une sanction est faite pour contraindre, gui?re pour ecraser la personnalite de l’individu. – Elle doit etre constante, ne pas etre levee selon les circonstances ou l’humeur du moment. Faire preuve d’inconstance signifie qu’on ne croit jamais a votre que l’on dit et que l’on ne tient gui?re ses engagements.- Enfin, il va i?tre important d’effectuer une evaluation reguliere pour mesurer les effets et les efforts eventuels.

Notre prise en compte des criteres peut eviter a toutes les sanctions d’etre injustes ou arbitraires, enoncees avec remords, et d’ajouter une souffrance (celle des parents) a la souffrance (celle de l’enfant).

L’enfant a besoin de reconnaissance

La vraie difficulte dans une situation de crise aigue tel celle traversee par Maxence et ses parents, c’est d’eviter que le conflit devienne envahissant et brouille bien le champ une relation familiale. C’est alors l’enfant bien entier, et tout moyen, qui fait l’objet de suspicion et de reprimandes. Pourtant, il a besoin de se sentir aime, reconnu dans les aspects positifs de sa personnalite et gui?re seulement comme le “mauvais enfant” qui envenime le climat familial.

Notre sanction va alors prendre son aspect positif. Les parents prennent leur place et posent leurs exigences. L’enfant a le sentiment de ne pas vivre dans le chaos, mais que l’on se soucie de lui. Cette mise a distance apporte une certaine serenite et eloigne les risques de violence: propos humiliants, gifles qu’on regrette aussitot et dont i§a ne sera nullement interdit de s’excuser. Peut-etre aussi faut-il etre au pertinent avec soi-meme, se liberer d’affects personnels qui expliquent 1 comportement excessif. Devant un enfant “difficile”, qui de la certaine facon decoit ses parents, des blessures se revelent. Perte de l’enfant reve, doue de chacune des vertus, acceptation douloureuse de l’enfant reel. Retour vers le vecu personnel : soit on fut votre enfant sage et facile, et l’on comprend mal votre enfant en pi?te ; soit on a ete soi-meme un enfant ardu, ainsi, l’on est malheureux de voir le enfant aux prises au milieu des memes difficultes.