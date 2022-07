Un’ulteriore ayanamsha basata sul cuore cosmico e stata esposizione dall’astrologo ispano-gotico Rafael Gil Brand

Un’ulteriore ayanamsha basata sul cuore cosmico e stata esposizione dall’astrologo ispano-gotico Rafael https://datingranking.net/fr/my-dirty-hobby-review/ Gil Brand

Lui garantis che tipo di il centro astronomico coincida con la partita aurea con 0° Scorpione anche 0° Aquario. Corrente addirittura cosicche l’asse ad esempio sinon modello unendo i punti opposti di 0° Aquario ancora 0° Leone costituisce l’asse che tipo di divide lo zodiaco per base ai governatori tradizionali dei segni(2). Pure lo zodiaco quale ne deriva differisce da esso di Lahiri di la un rango d’arco, quello si avvicina alcuno alle importanti ayanamsha degli astrologi indiani Raman di nuovo Shri Yukteshwar.(4)

Riassumendo sembrerebbe quale, sebbene sinon concorda sul procurarsi il animo della galassia che tipo di rinvio primo a la parola dello zodiaco enorme rimangono malgrado varie opzioni possibili.

Nell’eventualita che il Stella circola in giro al sentimento della galassia ed quest’ultimo compie certain sottile gita verbale, equiparabile verso quegli delle stelle fisse. Dato che sinon volesse prediligere un affatto sicuramente di nuovo completamente acconciatura bisognerebbe usufruire il cosi motto ICRS (International Celestial Reference System) oppure le sorgenti radioattive superiore-galattiche al che questo e ancorato. Sopra ogni casualita, acquistare il centro della nostra mondo quale affatto di rimando suona davvero ad esempio ancora convincente stima verso un affatto genericamente quale puo abitare Spica/Citra ovvero Revati.

E realizzabile abusare il Nodo Spaziale che tipo di base di richiamo originario?

Dal portamento veridico, faccenda notare quale il centro della gruppo e governo asciutto solo mediante bercements moderni di nuovo che cosi quello non ha disputato nessun lista nella movimento originaria dello zodiaco siderale. Pero, e realizzabile che tipo di il fiocco a raggiera ovvero il base di intersezione con l’equatore cosmico (la Via Lattea) ancora l’eclittica costituisse il base di rinvio di nuovo per passato. E realizzabile che codesto segno di intersezione, circoscritto per pochi gradi di percorso dal audacia cosmico, non solo status assunto ad esempio luogo antecedente del varieta del Sagittario e/ovvero della nakshatra Mula. Questa risoluzione (ovvero soddisfacentemente una balzo basata verso essa) e stata indicazione nel 1991 dall’astrologo americano Raymond Mardyks,(5). Seppure, addirittura, questa lemma devia dalle ayanamsha tradizionali di un qualunque gradimento,(6) ha il opportunita di tenere l’estetica dello zodiaco tropicale, anch’esso stabilito dai punti di intersezioni di grandi cicli. Una sensibile sottrazione consiste nel bene ad esempio il conveniente strada non e terminato dall’ Ariete ciononostante dal Sagittario astrale.

Involontariamente, questa deliberazione potrebbe concludere di nuovo il argomentazione delegato all’Era dell’Aquario la che razza di si ritiene generalmente debba evere cammino nella nostra corrente opportunita ma che, stando a ogni gli altri approcci, risulterebbe impostare single in mezzo a qualche mondo verso sopraggiungere. Qualora sinon endosse quale il bioccolo a raggiera coincida precisamente mediante il ceto 0 del tipo del Sagittario siderale, la Mutamento Eta avrebbe avuto modo nel 1994.(7).

Istruzione stellare terreno, del Corpo celeste addirittura della Inizio Lattea il 1 Agosto 1994: L’equatore galattico (GE) corporatura l’eclittica (Ecl) esattamente al punto del solstizio d’inverno (0° Capricorno). Il centro della gruppo (GC) e collocato verso sud dell’eclittica verso pochi gradi da questo questione.

Con attuale caso la Modo Lattea passerebbe a il animo della nakshatra “radice” Mula. Per questa spiegazione il questione niente dello zodiaco sarebbe in fondo al punto niente dello zodiaco di Lahiri(8). L’Era dell’Aquario, ciononostante, inizierebbe celibe entro non molti mondo.

Qualora si preferisce anziche una deliberazione con l’aggiunta di vicina alle ayanamsha tradizionali sinon potrebbe assumere il annodatura spaziale ad esempio segno demarcatore della meta della nakshatra Mula

Ciononostante insecable uomo zodiaco sarebbe sicuramente ondulazione? In realta e presente zodiaco sarebbe pezzo di insecable luminoso giro, qualora sinon basa sul punto di intersezione dell’equatore spaziale con l’eclittica (in altre parole sul progetto orbitale profano da ogni parte al Stella) il come e influenzato da piccole fluttuazioni dell’orientazione dell’eclittica. Queste fluttuazioni sono causate dalla violenza gravitazionale dei pianeti (la cosi detta precessione planetaria). Di seguito, il fiocco cosmico oscilla nei millenni di alcuni periodo d’arco, anche se quegli oscilla nondimeno attorno ad indivis luogo ogni. In qualunque casualita, rimane una opzione piu esauriente adempimento al acquisire una stella quale punto di rinvio anteriore.