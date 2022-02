Un thickening spray d’enfer par Bumble & Bumble

Di?s que j’ai ete couper mes cheveux il y a deux mois, je me doutais que le retour au carre occasionnerait un changement physique (han dis t’es mimi comme ca), et une envie de faire ma tete de gosse a tous des coins de rue.

Y a juste des petits details qui etaient restes au placard, tel

la hurle de panique au premier sechage : team mouton en croissance cheveux qui vivent leur vie, sont beaux (ha ca oui) mais n’ecoutent gui?re les ordres

une envie dingue de toujours faire passer une grosse meche d’un cote ou de l’autre du visage (le vent la-dessus, ainsi, mon chien a moyen de se Realiser renverser avant que je n’arrive a trouver l’ouverture au rideau)

une recherche active d’article de styling pour ne pas tomber dans le « j’ai une coupe courte qui ondule tel une Shakira un tantinet malade, faire mes bouclettes refusent la tendance looping »

Je vais l’ecrire une bonne fois pour toute ici, afin que je me l’imprime au visage : oui le court ca tue, mais faire en manii?re que bien tombe beaucoup c’est une vraie pagaille !

J’avais eu le temps d’oublier les desavantages puisque, c’est bien connu, si l’on des a longs et qu’on souhaite se debarrasser de sa propre touffe parce que « c’est le printemps » c’est qu’on a deja eu le temps d’oublier nos desagrements d’un petit shorty wavy hair.

De la recherche d’un produit de styling

J’avoue, j’y connais pas grand chose, car pendant tout mes ri?ves je n’ai utilise qu’une routine shampoing + sechage (et AS si besoin), je ne voyais gui?re trop pourquoi me rajouter des produis dans la touffe si c’etait Afin de terminer avec des sclotchs de gel un tantinet partout.

Generation annee 90, j’etais restee au power taft de schwarzkopf, moi gui?re connaitre des nouvelles textures des coiffeurs hype en cote ouest.

J’avais embarque une whipped creme de Sebastian chez Georgie & Greg, histoire de faire bouffer la coupe et d’apporter volume et tenue, mais force est de constater que, bien que J’ai chantilly paraisse succulente, je n’arrivait jamais a la doser correctement, et apres 1 mois, elle me barbait jusqu’au trognon.

Je preferais la reserver aux « belles occasions » type la fete du caramel belge ou l’enterrement de vie de jeune fille d’une inconnue, plutot qu’a 1 usage quotidien (entendre avec la : apres chaque shampoing l’integralite des 4 journees). Donc remisee dans un placard, il me fallait un nouveau curl master.

Le thickening spray

Je m’etais arretee chez Cosmeticary apres avoir embarque l’amour de ma vie le brow shaper dans la boutique d’a-cote, ainsi, la vendeuse qui m’a conseillee ne voulait absolument pas me vendre le nouveau city swept de B&B.

» Je ne l’ai toujours pas assez teste moi-meme, on va pouvoir voir dans vos cheveux si vous voulez, mais je prefere vous diriger par une valeur sure ».

Quick look sur le capillaire, cette dernii?re a un petit chignon, donc je dois la croire sur parole quand elle me dit que le thickening spray fera notre plaisir. Elle me promet tenue, brillance et volume, banco ma mie, tu m’as eue.

La toute premiere fois, la juste dose

Rentree i la maison, j’ai file sous la douche, puis au aller, sur cheveux essores, j’ai pschitte 8 a 10 fois ma perruque sans epargner les racines ni mes pointes.

J’ai bien brosse puis J’me suis armee du seche-cheveux et le embout diffuseur, en prenant bien le temps de modeler les boucles et de donner du volume a l’ensemble.

Mouais, a mi-chemin, j’avais l’ensemble de ma coupe qui avait une texture de barbapapa seche (tu la sens, l’angoisse ?) et si je prenais une meche et que je la tordais, elle gardait sa forme, sans souplesse ni dignite.

MOOOOUH, j’etais horriblement fachee.

Pourtant, 30 minutes plus tard, la sensation desagreable s’etait https://besthookupwebsites.org/fr/xcheaters-review/ volatilisee, restait le volume tordant d’une fille qui avait oublie le doigt dans une prise a 1000 volts seconde, hilarant.

C’est apres quelques utilisations que j’ai achete la juste dose : 4 pshits sur les cheveux tete en bas, deux devant deux derriere, ainsi, un mini sur la meche principale.

Sans B&B Thickening spray J+4

Avec B&B thickening spray J+3

Et la, la revelation.

J’ai la tignasse epais, mais tel diverses d’entre vous le savent, j’ai connu des periodes ou j’ai perdu enormement de masse capillaire et ici, avec un simple spray, je retrouvais un peu ma dignite (bon il y a pire que moi, mais ca fait des annees que je fais « bouffer » mes racines en ramenant faire mes mains aupres du haut du crane sans que rien ne est en place environ dix minutes).

Vous devez vraiment l’utiliser concernant cheveux bien humides, tout juste essores, ainsi, a la limite, brosser les cheveux pour bien repartir le produit.

Une fois que j’ai mis la bonne dose, je travaille mes boucles en tournicotant des meches entre les doigts a plusieurs endroits et je continue a le faire au moment du sechage (dorenavant tout me prend 10 minutes j’ai fini avec prendre la main).