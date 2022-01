Un spedizione alla scoperta delle emozioni: la diversita in mezzo a quelle primarie e secondarie

Le emozioni primarie, ovvero quelle innate e presenti in ciascuno abitanti, e le secondarie affinche originano dalle primarie e nascono dall’interazione sociale.

Le emozioni primarie sono emozioni innate e sono riscontrabili durante purchessia abitanti, a causa di codesto sono definite primarie ovvero universali. Le emozioni secondarie, anzi, sono quelle giacche originano dalla unione delle emozioni primarie e si sviluppano unitamente la incremento dell’individuo e con l’interazione pubblico.

Regolarmente proviamo tante emozioni, una vasta gamma, che varia da quelle positive per quelle negative. Soprattutto, cos’e un’emozione, di fatto si tratta? Proviamo, poi, per eleggere un viaggio per codesto ripulito, esplorando piuttosto da accanto queste sconosciute che ci accompagnano per tutta la giornata … e nella vita.

L’emozione consiste in una serie di modificazioni in quanto avvengono nel nostro corpo cosi a livello fisiologico, alterazioni respiratorie e cardiache, sia di pensieri, ad ipotesi: “… in quanto paura… ” ovvero “… non c’e speranza…”, come reazioni comportamentali, mezzo il venire meno ovverosia dichiarare ovvero alterazioni della mimica facciale, che il sottomesso utilizza sopra opinione per un accadimento.

Indubitabilmente, se destino dovesse esserci una domanda da assalire ovverosia un gentile annotazione, un verifica in conclusione, potrei verificare angoscia, paura, dovuta al fatto affinche non so utilita come potrebbe accadere, di non aver imparato a sufficienza, di non istruzione diligentemente quali domande saranno affrontate e quali potrebbero essere i risultati ottenuti. Con attuale casualita, si possono accorgersi una serie di modificazioni a accusa del struttura, mezzo le farfalle allo audacia, la arsura delle imboccatura, mal https://besthookupwebsites.net/it/siti-di-incontri-per-artisti/ di testa, fiato faticoso e percio via. Si tragitto di indicatori riguardanti situazione di dubbio perche si sta affrontando, motivo le aspettative cosicche si hanno sono distanti dalla concretezza.

Mediante tanti hanno esaminato le emozioni cercando di definirle e categorizzarle, bensi attualmente vorrei mettere l’accento sul faccenda messo per segno da Ekman nel 2008. Codesto psicologo statunitense racconta di avere luogo ceto con un dimenticato abitato sulle alture della Papua originalita Guinea durante imparare gli abitati del localita e assicurarsi se fosse verosimile confrontare anche entro loro le stesse emozioni provate da altri popoli. Gli indigeni, i Fore, gente pre-letterario, alla panorama di Ekman giacche mangiava del cibo a loro oscuro rimasero stupiti. Mediante particolare singolo di loro rimase per esaminare Ekman unitamente una individuare aria. Lo zelante infervorato della loro reazione, fotografo l’espressione di ripugnanza evidenziata sul fisionomia di attuale elemento della gran numero e scrisse: “La scatto illustra giacche l’uomo e disgustato dalla panorama e dall’odore del sostentamento cosicche io consideravo appetitoso” (p. 177). Corrente e soltanto singolo dei tanti esempi riferiti dallo scienzato.

Fu corretto seguendo questa stuolo cosicche Ekman pote notare come le espressioni di inizio fossero universali perche riscontrabili in popolazioni diverse, ed in quella dei Fore giacche e isolata dal rudere del ripulito. Almeno decise di redigere una elenco di emozioni divise per primarie e secondarie.

Le emozioni primarie ovverosia di basamento sono:

1. furia, generata dalla depressione che si puo manifestare di traverso l’aggressivita;

2. paura, eccitazione dominata dall’istinto perche ha come intenzione la sopravvivenza del soggetto ad una momento pericolosa;

3. tristezza, si origina a seguito di una calo o da unito intento non raggiunto;

4. gioia, stato d’animo positivo di chi ritiene soddisfatti tutti i propri desideri;

5. stupore, si origina da un accadimento inaspettato, scorta da angoscia oppure conforto;

6. indifferenza, passione e andatura di assoluto penuria di stima e disdegnato negazione richiamo persone ovvero cose, considerate prive di orgoglio principio ovvero intellettuale;

7. disgusto, giudizio repulsiva caratterizzata da un’espressione facciale elenco.

– esultanza, sentimento di sovrabbondanza e viva appagamento dell'animo;

– esultanza, sentimento di sovrabbondanza e viva appagamento dell’animo;

– malevolenza, ceto emotivo in cui un subordinato sente un intenso aspirazione di occupare cio cosicche l’altro possiede;

– timore, reazione emotiva che si analisi durante ripercussione alla inosservanza di regole sociali;

– ansia, replica emotiva dovuta al prefigurarsi di un minaccia probabile, futuro e indifferente;

– acquiescenza, talento d’animo di chi ascia pazientemente un tormento, una avversita;

– tormento, stato sensibile che spostamento dalla angoscia di lasciare non so che cosicche appartiene proprio al soggiogato;

– speranza, propensione per trattenere in quanto fenomeni ovverosia eventi siano gestibili e controllabili e cosi indirizzabili canto esiti sperati maniera migliori;

– comprensione, cambio delle emozioni negative giacche seguono un’offesa percepita (es. rabbia, panico) unitamente delle emozioni positive (es. empatia, partecipazione);

– vilipendio, danno principio cosicche si arreca per una tale insieme atti oppure per mezzo di parole;

– tristezza, status di malessere dovuto da un intenso amore di un sede separato, di atto ovverosia di una uomo lontano oppure perduta, di una momento finita in quanto si vorrebbe rifiorire;

– pentimento, ceto di pena ovvero angustia introspettivo abile da chi ritiene di aver tenuto comportamenti oppure azioni contrari al particolare combinazione virtuoso;

– fallimento, condizione d’animo di sconforto provocato dalla rilievo affinche le aspettative, le speranze coltivate non hanno confronto nella oggettivita.

percio, le seconde sono delle emozioni oltre a complesse e hanno desiderio di oltre a elementi esterni ovverosia pensieri eterogenei a causa di risiedere attivate.

Bene, siamo giusti alla perspicace di questo breve passeggiata. Alla prossima caso nel ambiente della psicoanalisi!