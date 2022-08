« Un seul etre vous manque et tout reste depeuple », votre phrase n’a jamais eu autant de sens pour vous que depuis que votre ex vous a quitte.

Mathieu me manque : le manque reste une drole de maladie ! Il s’empare de nous et nous empeche de affirmer convenablement.

Notre ex nous obsede, on l’imagine a chaque coin de rue et il nous manque tellement qu’on en a en gali?re au ventre la nuit. Alors un excellent jour, on a l’envie de dire a son ex qu’il nous manque.

Sans meme vraiment savoir s’il y a une chance de reconquete, c’est davantage une envie de se livrer, d’etre sincere, d’arreter de se cacher.

On veut se liberer de ce poids et qui sait, peut-etre que ca marquera le debut d’une belle histoire.

Pourquoi le ex me manque

Notre solitude

C’est bien souvent la premiere raison au sentiment de manque que vous eprouvez. J’ai rupture ne fera jamais que separer un couple, elle remet aussi chacune des individus dans une vie beaucoup plus solitaire. Si on est en couple, aussi quand ca va moins bien, on a mode a tout faire a 2. On n’est plus qu’une seule et aussi personne aux yeux de notre famille ainsi que notre famille qui jamais n’oseraient inviter l’un de nous sans l’autre.

Et du jour au lendemain, on doit se rehabituer a vivre seul, a bouger seul, a se reveiller seul. C’est pourquoi le manque de votre personne avec qui on partageait bien est en mesure de etre aussi tri?s. Meme si les sentiments ne semblent plus reellement la.

La nostalgie

Vous avez simplement la nostalgie des jours heureux.

Encore un coup, vous n’aimez peut-etre plus la ex mais il represente un bonheur tres fort que vous avez vecu dans le passe, une periode heureuse, sans soucis ou vous vous sentiez epanoui(e), tout juste bien dans votre life.

Le chamboulement provoque par la rupture vous incite donc a repenser a ces jours la. La nostalgie est 1 regret attendri, un desir de retrouver quelque chose, une certaine melancolie, un etat de tristesse vague quand vous voyez votre vie actuelle et que vous la comparez a votre passe.

Des sentiments forcement presents

Evidemment, l’amour explique aussi pourquoi ce ex vous manque toujours autant. Cela arrive que nos sentiments se tassent, s’attenuent avec moyen et avec le depart de l’etre aime. Mais des fois, rien ne change. Mes sentiments ne disparaissent jamais, bien au contraire, le manque va meme nos exacerber. Si ce cherie vous manque encore apres une longue separation, vous pouvez etre sur que nos sentiments ne semblent gui?re loin. D’la meme maniere, si vous etiez maries et que malgre votre divorce et votre demenagement votre mari vous manque i chaque fois, vous n’avez plus a douter.

Lorsque l’on realise ce qui, on va pouvoir vite avoir l’envie de penser ses sentiments a le ex Afin de nous liberer de votre poids qui pese dans notre poitrine. Mais comment s’y prendre, De quelle fai§on dire a le ex qu’il nous manque ? Ce n’est nullement quelque chose de enfantin, bien au contraire. Surtout qu’on sait l’ensemble de que cette categorie de declaration est a double tranchant… Il pourra tres beaucoup le prendre, etre touche par votre sincerite comme decider de ne plus vous voir.

D’ailleurs Il semble parfois Complique de savoir si on manque a son ex.

Montrer a ce ex qu’il vous manque

Comment lui dire en evitant la dependance affective

Montrer qu’il nous manque et parler de manque a son ex est une chose, tomber dans la dependance affective en est une autre.

Si vous ressentez le besoin d’annoncer a 1 ex toutes vos sentiments, c’est que le manque est tres fort et que vous etes si»rement au 36eme dessous. Mais votre n’est gui?re une raison Afin de vous montrer en position de soumission vis-a-vis de votre ex. Quoi qu’il arrive, meme dans des moments comme celui-ci ou vous devez vous livrer, vous devez rester un individu forte.

Ayez a l’esprit qu’il faut etre capable de creer le manque chez son ex Afin de esperer le/la recuperer. Cela n’est gui?re en etant completement devoue(e) et completement dependant(e) a lui/elle que vous y arriverez.

Dire a le ex qu’il nous manque ne veut que rarement penser que vous etes incapable de vivre sans lui. C’est un moyen de vous soulager, d’etre honnete ainsi que faire avancer les choses. N’oubliez jamais ca.