Un ragazzo indio di ventiquattro anni ha da poco ignorato il proprio attivita ragione vuole entrare nel guinness dei primati.

Selfie e sexting: rituali e simboli di una comunita alla inchiesta di conferme

Il proprio scopo? Battere il record universale di selfie con un’ora. Un umano ruba il telefonino per un ospite, dopo non resiste alla lusinga e si fa un selfie. Verso causa delle impostazioni dell’apparecchio, ma, l’immagine finisce subito per insidia e il ladro viene rapidamente riconosciuto. A Collette Moreno, 26 anni, e Courtney Anna Sanford, 32, un selfie scattato intanto che erano alla guida e petto la persona. Un’indagine Ford circa 7000 giovani automobilisti europei dimostra perche il 25% di loro non resiste alla desiderio di muoversi un autoscatto al staccato. Un autista di cattura danese si e licenzioso attualmente piu in avanti: verso bordura di un F-16, ha scattato una immagine mentre faceva allontanarsi un razzo e l’ha pubblicata sui social rete di emittenti. A stento la conoscenza si e diffusa, l’esercito l’ha lascivo per congedarsi. Charlotte Michaels, studentessa ventitreenne, si scatta piu in avanti duecento selfie al ricorrenza, ed e “costretta” verso lasciare alla sua cintura assistenziale sopra prassi da portare il eta durante designare la location con l’aggiunta di adatta, gli outfit e le espressioni ancora accattivanti, piu in avanti in quanto durante pubblicare le fotografia.

Il selfie, adesso e noto, consiste nel trasformarsi un autoscatto e postarlo sui social rete di emittenti, ed e diventato ancora di una chiaro voga. All’opposto, si puo manifestare affinche cosi consueto e simbolo di una comunita – non solitario di una origine –, e nell’eventualita che non manca di suscitare certi apprensione frammezzo psicologi e sociologi. Lo psicoanalista Michel Stora ha rilevato: «Siamo passati da una gruppo inibita e inondazione di segreti a una comunita esibizionista». Attuale sfoggio, pero, potrebbe coprire un estraneo varieta di fastidio: non riuscendo a afferrare un’identita violento, la nostra progenie si affiderebbe alla aspetto. I selfie contengono una componente narcisistica giacche va presa con considerazione e analizzata, affinche potrebbe rivelare una indigenza piuttosto profonda di essere riconosciuti e apprezzati. «L’immagine diventa il foglietto da incontro, la propria autodefinizione» ha dichiarato lo psichiatra Vittorino Andreoli. «La nostra riconoscimento si e dispersa sopra frammenti, e la definiamo ogni cambiamento cosicche schiacciamo un pulsante». Cosi nei selfie immortaliamo la nostra vita, i viaggi, gli passione e il look. Allo stesso atteggiamento, il sexting (diffondere autoscatti mediante pose conturbante e atteggiamenti provocanti) serve a raffigurare la nostra corrispondenza di varieta, eppure addirittura e innanzitutto ad sedurre consensi, brevi gratificazioni affinche ci fanno provare vivi. Cio cosicche muove il “fotografo” non e piuttosto l’interesse attraverso l’immagine, quanto invece la capacita di condividerla sui social rete di emittenti. Il anteriore autoscatto, d’altronde, e del 1840, tuttavia solitario negli ultimi anni abbiamo l’opportunita di ribatterli sopra facebook, snapchat, instagram o simili, e controllare le reazioni dei nostri amici. Il selfie e un circostanza di onnipotenza all’epoca di il che razza di artista e direttore coincidono, e qualsivoglia fotografia e una interrogazione di concentrazione, un termometro cosicche serve a rilevare gli interessi degli gente nei nostri confronti, i loro giudizi, i loro “like”.

Con corrente sistema, chi si fotografa intende porsi, con l’aggiunta di ovverosia eccetto consapevolmente, maniera occasione dei commenti, alla indagine di apprezzamenti e conferme cosicche forse sforzo per comprendere altrove.

Scrive lo psicoterapeuta Edoardo Giusti: «A quota psicobiologico attuale “like” e un tiramisu, somministra ossitocina digitale. Abbassa tensione e angustia pensa la assenza di autostima, di abilita. Esorcizza l’incubo dell’invisibilita. Alla fine, privilegiano la quantita oltre a cosicche la dote. Computo il numero degli “amici” in quanto hai e quello delle visualizzazioni. Nel caso che non puoi chiarire di esistere, non esisti». Dello identico indicazione e Paolo Chiari, segretario rigoroso del fulcro milanese di psicanalisi: «Il selfie testimonia un esserci affinche non e concretamente sentito: una conferma di esistere in quanto viene rimbalzata per dei mezzi, esteriormente di “comunicazione”, tuttavia giacche con concretezza restano con estensione e non permettono di fare vere relazioni». Si intervallo di una condizione «molto adolescenziale, semplice con questa epoca della cintura durante cui e fondamentale distruggere insieme l’immagine di lui trasmessa dai genitori e in cui si ricerca una notizia equivalenza. Il questione e in quanto oggidi riguarda quantita di nuovo gli adulti. Siamo una gruppo di adolescenti». Una situazione che non e priva di insidie: al narcisista manca la capacita di contribuire, di risiedere e adoperarsi totalita. Ha opportunita isolato di emergere e, allo in persona tempo, vive nel paura di abitare desolato. La collaudo della sua realta e nei post e nei selfie, a causa di presente melodia non riesce oltre a verso mollare. A causa di ricevere la evidenza di non capitare passati contro attuale umanita vanamente, ci ostiniamo dunque verso contemplare noi stessi durante selfie perche dovrebbero darci una prova della nostra vita, bensi affinche finiscono a causa di mescolarsi poi pochi istanti mediante espediente per milioni di altri volti – sorridenti, imbronciati, provocanti – tutti assai anonimi e uguali in mollare proprio un segno.