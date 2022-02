Un kyste reste une cavite qui contient votre liquide ou une substance semi-solide qui se forme dans un organe ou dans un tissu.

Un kyste, qu’est-ce que c’est ?

Un kyste reste une cavite qui contient un liquide ou une substance semi-solide qui se forme dans un organe ou dans un tissu. J’ai grande majorite des kystes ne semblent nullement cancereux, mais Divers peuvent perturber le fonctionnement d’un organe et causer des douleurs.

On distingue diverses types de kystes : les plus courants se trouvent dans les bras, les ovaires, les seins et les reins.

Kyste epidermoide et kyste sebace : sous la peau

Deux types de kystes se presentent sous les bras : le kyste epidermoide (forme a partir de cellules epidermiques) et le kyste sebace (forme en glandes sebacees). Ces kystes ont l’apparence de petites bosses lisses en aussi couleur que la peau ou plutot « jaunes-blancs ».

Ils apparaissent dans la figure, sur le cou, dans le tronc, et parfois dans la region genitale. On va pouvoir aussi en retrouver au niveau du dos et des membres. La plupart du temps indolores, ces kystes croissent lentement et ne necessitent habituellement pas de traitement.

Le kyste pilonidal reste une petite poche contenant des poils et des debris au soleil situee au-dessus de sillon interfessier. S’ils s’infectent, ces kystes peuvent etre tres douloureux et necessiter une intervention.

Les kystes pilonidaux surviennent plus communement chez les jeunes hommes et le probleme est souvent recurrent. Les gens qui passent de longues periodes assises, comme nos chauffeurs de camions, sont plus a va parfois developper ce type de kystes.

Kyste synovial : i propos des poignets

Le kyste synovial apparait le moins rarement via le dos du poignet ou a la base des doigts, spontanement ou suite a 1 traumatisme. Sa taille varie de divers millimetres a plusieurs centimetres et il va etre douloureux a la compression ou lors de plusieurs mouvements.

Ces kystes ne semblent pas dangereux et disparaissent habituellement d’eux-memes apres certains semaines ou des mois. Une intervention chirurgicale mineure pourra etre effectuee pour retirer le kyste.

Kyste poplite : a toutes les genoux

Le kyste poplite (ou kyste de Baker) reste une poche de liquide articulaire (liquide synovial) qui apparait derriere le pli du genou. Selon son volume, le kyste est en mesure de entrainer une gene ou une douleur derriere le genou, comme une tension, des difficultes a marcher ou une limitation des mouvements de flexion.

Rarement, il pourra compresser certains nerfs et entrainer 1 gonflement ou un fourmillement au niveau de la jambe. La plupart un moment, le kyste poplite est lie a l’arthrite ou a une blessure au genou.

Mes articulations et les tendons, comme le genou et des poignets, paraissent tapisses d’une membrane appelee tissu synovial. Celui-ci secrete un liquide visqueux, le liquide synovial, qui permet de nourrir ainsi que lubrifier les articulations.

Le tissu synovial va spontanement ou suite a 1 traumatisme, former des poches qui se remplissent de liquide synovial, a l’origine des kystes.

Chez ces dames

Le kyste d’la glande de Bartholin se manifeste par une bosse ou une douleur a l’entree du vagin. Les glandes de Bartholin produisent votre fluide protecteur et lubrifiant qui peut parfois s’infecter et engendrer une enflure ou la formation d’un kyste. Ce kyste reste sans gravite et va affecter l’ensemble des dames a un moment de un vie.

Un kyste a toutes les ovaires est une poche remplie de liquide qui se developpe a la surface ou a l’interieur d’un ovaire. Les kystes a toutes les ovaires seront tres communs chez les femmes et paraissent rarement cancereux avant l’age de 50 annees.

Il est plusieurs types de kystes a toutes les ovaires. Les kystes fonctionnels apparaissent durant le cycle de l’ovulation (le relachement d’un ?uf par l’ovaire). La majorite de temps libre sans douleur, inoffensifs et non-cancereux, ils disparaissent habituellement d’eux-memes apres 2 ou 3 cycles menstruels.

D’autres types de kystes sont dus a des tumeurs benignes comme nos kystes dermoides, des kystes endometriosiques (ou endometriome) chez ces dames atteintes d’endometriose.

Notre syndrome des ovaires polykystiques n’est gui?re du a des kystes, mais a des follicules sur les ovaires qui en font augmenter le volume.

Divers kystes ovariens benins vont pouvoir augmenter le risque de cancer des ovaires. Diverses tumeurs malignes et plusieurs cancers des ovaires debutent via un kyste aux ovaires.

Col de l’uterus

Un kyste de Naboth (ou ?uf de Naboth) est une poche remplie de mucus qui se forme via la paroi du col de l’uterus (Le col de l’uterus est tapisse de glandes qui produisent d’un mucus).

Ce genre de kyste reste commun chez les femmes apres l’accouchement ou chez ces dames menopausees dont la paroi uterine s’amincit avec l’age.

Ce kyste ne comporte pratiquement aucun symptome et reste habituellement detecte lors d’un examen pelvien de routine. Cela ne presente pas de risque pour la sante.

Seins

Un kyste au sein reste une masse contenant du liquide service par les glandes mammaires. Cela peut etre petit et insensible au toucher ou parfois plus gros, de forme ovale ou ronde, de 1 cm ou 2 cm de diametre et se deplace sans probli?me sous des doigts.

Notre kyste a mode a devenir dur et sensible avant les regles. Avoir votre kyste au sein n’est gui?re un facteur de va parfois cancer du coeur.

Chez des hommes

Un kyste spermatique (ou spermatocele) est un sac qui se forme dans l’epididyme, (= le https://datingrating.net/fr/feeld-avis/ petit tube situe dans le testicule qui collecte et transporte le sperme).

Habituellement sans douleur et non cancereux, ces kystes renferment un liquide laiteux ou net qui peut contenir du sperme. Ces kystes seront communs chez des hommes, n’affectent gui?re la fertilite et ne requierent habituellement aucun traitement.

Reins

Un kyste renal est une poche de fluide qui se forme dans les reins. Mes plus communs sont nos kystes simples (ou solitaires). Ils ne causent aucune complication, ni symptome.

Diverses individus developpement bon nombre de kystes renaux, une anomalie hereditaire appelee maladie polykystique des reins. Cette condition peut provoquer de la haute pression et une insuffisance renale.

Pancreas

Le pancreas reste un organe situe derriere l’estomac qui produit des hormones et des enzymes aidant la digestion. Un kyste pancreatique (ou kyste d’un pancreas) reste une simple poche remplie de fluide au pancreas qui se forme souvent suite a une pancreatite (une inflammation de ce pancreas) aigue ou chronique.

La plupart des kystes pancreatiques ne sont pas cancereux et ne provoquent pas de symptome. Certains kystes pancreatiques peuvent cependant etre bien ainsi cancereux.

Ils sont diagnostiques a l’aide d’un echantillon du liquide present dans le kyste ou en surveillant bien changement de forme ou de taille. Un medecin va parfois recommander l’ablation du kyste avec une chirurgie mineure.

