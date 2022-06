Un amigo mio me pidio consejo en estrategi­as Con El Fin De “hacerle la cola” a la mina.

Lecciones para efectuar una cola primeriza

agosto 5, 2009

Por curioso, invariablemente quise ir mas alla y no ha transpirado probe de todo.

Aprendi que mientras nunca le causes deterioro ni a otro ni a vos mismo, esta todo bien… En la cama al completo vale En Caso De Que lo pasas bien.

Un amigo mio me pidio sugerencia acerca de tecnicas para “hacerle la cola” a la mina.

Todos sonamos con el sexo anal. Cuando leemos historias o vemos videos todo el tiempo parece tan facil… inclusive que nos toca efectuarlo nosotros.

Afortunadamente, todo el tiempo fue muy disponible de ideas y le transmiti igual a mis parejas. Nunca Tenemos ninguna cosa en el sexo que lo te sea posible considerar “sucio” o “malo”, continuamente – insisto – que nunca danes a nadie ni a ti exacto. Para algunas individuos que poseen algunas ataduras o reparos de modelo “moral”, vale decirles que “Si sos gran ser, vas a seguir siendolo a pesar de que poseas sexo anal, oral o lo que sea, tambien si sos gay o hetero”. “Si sos mala humano, vas a seguir siendolo, hagas lo que hagas en la cama”.

El sexo no te va a cambiar las cualidades. Asimilar a cuidar seri­a el principio.

El asunto seri­a pasarlo bien desplazandolo hacia el pelo efectuar pasar bien a las otros.

A mi amigo le escribi lo siguiente.. desplazandolo hacia el pelo me parecio la gran idea compartirlo con Uds.

Esto lo escribi para que les sea util a las hembras que quieran realizarlo bien, asi como a los hombres que quieran romperle bien la colita realizando recrearse a las parejas sean hembras u hombres.

Tenes que conocer que si la una diferente ser, verdaderamente lo quiere hacer.

En muchas ocasiones las principales trabas son psicologicas. A eso Existen que vencerlas hablando… charlando.. asi­ como porque nunca decirlo en que nuestra pareja esta en un tema sobre excitacion bien elevado. Por ejemplo.. si le estas practicando el amor a tu novia, cuando ella esta cerca del orgasmo.. le decis que en otro segundo te gustaria ponersela por “atras”. El asunto de el jerga seri­a significativo amigos… Si le decis “te deseo hacer el orto”, mismamente sobre una, onda animal… posiblemente te va a hablar de que no, a no ser que sea bien sahariana en cuyo caso debido a le habran hecho la cola varias veces.

Expresale tus sentimientos. En caso de que la/lo queres, y no ha transpirado ella/el te dedicacion la cola, es por motivo de que Asimismo eres trascendente. Asegurales que la vas a continuar queriendo inclusive despues de producir “el premio mayor”. ( Hoy en conmemoracion es bastante complejo obtener la veinteanera virgen, aunque muchas poseen la colita reservada… Solo los mas audaces podremos lograr ese sustancioso manjar…je)

Superada la etapa psicologica… son excelentes unos testeos en los dias previos… lo cual seri­a

I) entretanto te la estas cogiendo por la concha, mandale un dedo al culo. Si estas con un pequeno realizando sexo oral, puedes procurar de ponerle un dedo… y no ha transpirado en los dos casos vas observando como reaccionan.

II) entretanto te la coges Asimismo (bueh… alguna cosa bien hecho requiere trabajo)… en el costal y pone, https://datingranking.net/es/jswipe-review/ podes “equivocarte”… asi­ como mandar la poronga al agujero equivocado…. No mucho… un “puerteo”… onda… un toque y me voy. Eso permite que la idea ya sea mas firme.

Igual que me enseno un amigo que me cogio “Es preferible exigir perdon, en vez sobre reclamar Permiso”….

Vamos paso a camino desplazandolo hacia el pelo destruyamos mitos

1) realmente no duele (tanto). Es incomodo al comienzo. Como cuando deseas cagar … bueh. es lo mismo… No obstante sientes la sensacion al reves..je

2) Antes… abundante black kiss… Esto seri­a… rozar el trasero. A ver… yo conozco que a alguien lo cual le puede dar asco, o sensacion, porque es el sitio mas “sucio” de el cuerpo. Esto se soluciona con higiene. Yo nunca tengo ningun inconveniente en decirle a mi pareja suavemente, que seria lindo que se lavara un poco en caso de advertir cualquier olor. Con el fin de que no resulte en ocasiones alguna cosa chocante, seri­a preferible, que en un comienzo de “romanticismo” le propongamos a nuestra pareja darnos una ducha juntos desplazandolo hacia el pelo nosotros pasaremos el detergente por al completo su organismo, inclusive la cola y no ha transpirado quizas Incluso deslicemos adentro un dedo enjabonado… la vez en la cama, no existe nada mas lindo que hacerle un black kiss (contacto bruno) a alguien a quien De ningun modo se lo hicieron…. o se lo hacen vi­a mal. Las mujeres enloquecen. Y no ha transpirado los chicos, heterosexuales que se encuentran ofreciendo las primeros pasos en la bisexualidad podri?n tomar el caricia sable sobre un hombre o una chica, y Acostumbran A enloquecer mucho mas, porque no podri?n creer todos los placeres que sienten en el trasero. En ocasiones intentan ni siquiera tratar el mimo negro, sin embargo aquellos que lo hacen… se estremecen. Jami?s me olvido las reacciones sobre varios chicos veinteaneros a quien yo se los hice por primera oportunidad. Ellos creyendo que eran completamente heterosexuales, y no ha transpirado Gracias al black kiss fueron conociendo diferentes clases de gozar… jeje generalmente las extremidades inferiores les tiemblan completamente al experimentar un buen beso en el trasero.