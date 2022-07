-Ufff Jorge!!- fue lo unico ke atino a hablar de al acariciar el enorme miemobro sobre Jorge

Jorge sin pensarselo 2 veces se la metio a mi origen

-Ayyy si que ricooo- Jorge la tenia agarrade de la cadera contra la mesa y se la metia bruscamente a mama aunque parecia gustarle

-Mira ke mojada estabas . se ve ke te urgia ke te la metieran-

La esena era casi asombroso, mi origen apoyada a dos manos contra la mesa, con su falda arriba y su calson al flanco, su sujetadoraun Ya desplazandolo hacia el pelo con la sobre tus mayusculos tetas fuera y con cada embestida se le movian rikisimo las tetas.

-Metemelo mas fuerte Jorge, me gustaaa ahhhhhh- entretanto decia esto volteaba a ver a jorge a los ojos, igual que toda una putita

-Me vas realizar acabar . ahi camino ambas manos a las pechos desplazandolo hacia el pelo termino sobre conseguir los dos pechos, las acariciaba y no ha transpirado apretabasus pezonsitos parados

-Se me va irse la leche juanita- a lo que mi madre dijo:

-Si damela yaa, correte

Jorge le saco la verga desplazandolo hacia el pelo se corrio en el culo sobre mi madre, despues de esto solo le escaso su falda desplazandolo hacia el pelo mi origen se subio el sujetador

-Me tengo ke ir Juanita, si no se me ara tarde

-Nos vemos Jorge

Se fue Jorge asi­ como yo subi a mi cuarto, a concluir la paja ke tantas ganas tenia de hacerme.

ME llamo Julien, soy de queretaro mexico, tengo 22 anos, tengo 2 hermanos alguno de mi?s grande de 25 y no ha transpirado uno meno de 18, mi origen es ama sobre morada, se llama Juanita, posee 47 anos de vida y mi progenitor trabaja en otro estado, en monterrey y por esta situacion, unico viene una oportunidad al mes a visitarnos. Mi madre ya que de sus 47 sigue llamando la atenciones bajita mide 1 60, tiene un trasero la certeza harto enorme, sobre hecho le da pena colocarse faldas x ke se le remarca abundante el trasero y no ha transpirado tambien dispone de un buen par sobre tetas ke tampoco le agrada destacar demasiado sin embargo igual se le notan bastantebien cuando se disponer faldas asi­ como blusa.

Bueno por consiguiente resulta que mi origen ocupa su tiempo ayudandole a administrar un camion a su padre asi­ como llendo a la iglesiapor las mananas, yo estoy en la universidad, mi amigo menor en la preparatoria asi­ como mi hermano gran trabajando, poreste fundamento la morada se deberia encontrar sola x las mananas. Es que realiza escaso a mi origen en sus idas a la iglesiale dijeron ke En Caso De Que podia albergar un seminarista que venia sobre puebla Ahora ke nunca tenia en donde kedarse desplazandolo hacia el pelo estudiaria en queretaroahora y no ha transpirado puesto que mi origen nunca pudo decir que no. Mi morada seri­a grande, es sobre 3 pisos, abajo dispone de 2 cuartos la sala y no ha transpirado comedor y no ha transpirado dos patios, en el segundo inmueble goza de 4 cuartos desplazandolo hacia el pelo arriba goza de una especie sobre seccion.

Ya que resulta que mi origen nos comento a mis hermanos y no ha transpirado a mi ke vendria un seminarista, a lo que nunca estabamosmuy contentos puesto que continuamente es incomodo permanecer con un desconocido en hogar, aunque puesto que era un seminarista puesterminamos aceptando. El seminarista llego, se llamaba Jorge, era un clase bastante moreno, de buena complexion, desplazandolo hacia el pelo tenia 33,eso me sorprendio puesto que las seminaristas debieran ser mas jovenes, No obstante ya que ya nos conto su leyenda asi­ como cualquier bien.

Aqui es donde viene lo interesante, como sobre costumbremi amigo mayor se fue asiandate a trabajar el menor an examinar y yo tambien, a las 7 d la manana mi madre se levanto de hacernos desayuno No obstante volvio a su cama, sin embargo yo al regresar a al universidad me volvi a mi casa ya que arian la especie sobre suceso social en la licencia, asi ke me volvi a la morada igual que a eso de las 9:30.

Yo llegue a mi hogar y puesto que nunca habia ninguna persona, supuse ke mi madre se habria ido a la iglesia o a arreglar un tema de papeleodel camion, asi ke como a las 10:30 oigo a mi madre alcanzar aunque tambn escuche la voz de alguien con ella, era el seminaristapero por consiguiente se me hizo normal, yo continuamente tengo cerrada la camino d mi cuarto x que no me agrada que me moleste ninguna persona, y buenose escuchaba una platica normal cuerno ke de arrebato escucho a mi madre decir:-Ayyyy Jorge, trankilo

Se oyo un silencio corto y no ha transpirado escuche al seminarista afirmar:

-Ke bonitas piernas tienes Juanita

Cuando escuche eso por alguna razon en oportunidad de molestarme o una cosa me exite y no ha transpirado quise escuchar e indagar mas, abri mi puertasin elaborar sonido baje las escaleras cuerno hasta una fraccii?n sobre modo ke asomandome pudiera ver abajo y no ha transpirado ahi estaba Jorge y mi origen, mi origen estaba pegada a la mesa de espaldas a Jorge, igual que revisando un cuaderno o una nota nunca se, desplazandolo hacia el pelo Jorge estaba detras de ella acariciandole las extremidades inferiores, mi madre llevaba una falda negra lo suficiente pegada de ke se le viera parado el trasero y no ha transpirado llevaba una blus ablanca a botones. Jorge tenia levantada la falda d mi madre lo suficiente para permanecer acariciando detras sobre sus muslos asi­ como eso me ponia a 100.

Mi origen de escuchaba apenada sin embargo exitada:

-Ayyy Jorge, esperate, que estas practicando

-Nada Juanita, unico que tendri­as unas piernas hermosas