Tuve relaciones anales y no ha transpirado me duele demasiado, chicas parej amore

Tuve relaciones sexuales anales con mi consorte al comienzo no me dolia aunque Hoy me duele demasiado Con El Fin De defecar asi­ como inclusive de caminar siento como si tuviera sado https://datingmentor.org/es/girlsdateforfree-review/ el recto nunca se que elaborar me duele demasiado y me da verguenza ir al doctor e indicarle esto me podrian favorecer indicando que me debo poner para aliviar el dolor porque no aguanto por favor NECESITO SU ASISTENCIA ES URGENTE !

Puede que tengas la fisura.Ya hemos comentado en este foro que la grieta anal resulta una de estas patologias mas dolorosas que se conocen en medicina contiguo con las temidas neuralgias del nervatura trigemino. Parece mentira que la herida de el volumen sobre una pipa sobre girasol sea apto sobre producir un dolor tan incapacitante y agudo. Es fundamental que los pacientes entiendan el mecanismo sobre creacion sobre este dolor para que puedan adoptar las medidas terapeuticas adecuadas de su curacion.

La fisura anal es una pequena herida en el recto, un desgarro exacto donde cambia de epidermis a intestino. Casi invariablemente debuta en trato con un episodio de constipado agudo. Como podri­a ser, a lo largo de un trayecto en el que cambiamos la dieta. Aunque Asimismo puede sugir paradogicamente luego de la gastroenteritis ( diarrea ). Cada vez que realizamos una deposicion, la herida se abre, se crea una fibrosis desplazandolo hacia el pelo con el camino sobre los dias, se hace cronica. Justo abajo sobre esta herida, tenemos un musculo distinguido igual que esfinter anal interno. Este musculo “nunca le agrada ninguna cosa” tener una herida sobre y no ha transpirado se contrae sobre manera violenta, tetanica. Por eso, los pacientes que sufren sobre rendija refieren una impresion sobre “ano estrecho”, sobre tener que realizar notables esfuerzos Con El Fin De ejecutar la deposicion ademas de tener un agudo dolor. Seri­a bastante tradicional que el dolor no sea tanto en la ocasion de la deposcion, sino que aparezca a los 10 o 15 minutos. Despues se guarda a lo largo de horas. Esto es debido a la contraccion paradogica de el esfinter anal interno. Con el fin de que me entiendan, lo que duele nunca seri­a la herida en si, sino la contractura de el esfinter anal interno.

Por eso los tratamientos de grieta deben ir dirigidos A adquirir que proverbio musculo se relaje. Se debe sobre aplicar calor local, ya sea en buena condicion fisica sobre banos de asiento o con la frazada electirca. NO EMPLEAR FRIO LOCAL. Tal ocasii?n de forma instanea le mejore alguna cosa, No obstante al minuto el dolor sera abundante mas agudo asi­ como duradero.

Igualmente hay que aplicar pomadas a base de relajante muscular. En las farmacias puede encontrarse la pomada emplazamiento Rectogesic, a base se nitroglicerina ( es un potente relajante muscular asi­ como vasodilatador ). Su inconveniente es que en determinados pacientes puede producir fuertes dolores de cabecera debido a su efecto vasodilatador. En caso de que lo cual acontece, se puede examinar con otra clase de pomadas ( Existen que formularlas en farmacias porque nunca estan disponibles comercialmente aun ) a base de los bloqueantes sobre los canales del calcio como son el Diltiazem o el Nifedipino. Sus objetivos son iguales o excelentes que el Rectogesic y no ha transpirado no producen dolores sobre comienzo. En el menor caso usaremos pomadas anti hemorroidales, porque no sirven Con El Fin De ninguna cosa en aquellos casos.

Desplazandolo hacia el pelo si a pesar sobre seguir todos esos consejos, el paciente no responde, no nota mejoria, mi consejo podri­a ser busque un buen cirujano doble en proctologia con el fin de que le realice la esfinterotomia que falto dificultad es el mas efectivo de los tratamientos an aniversario de hoy para la fisura sobre ano