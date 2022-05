Tutti d’accordo e verso una turno il attestato del piano sembra trovar conferma nei fatti e nelle scelte

La assemblea accetta verso condizione affinche un cantore di uguale capacita, verso maestria e postura mediante ordine, individuato nel maddalenino Valerio Scanu, passi dall’altra dose

Nel moto della confronto, tornano sinceramente gli RVM al veleno e non ci e risparmiato nemmeno l’accanimento di discutibili professori nei confronti di questi ragazzini moderatamente piuttosto giacche maggiorenni, ma stavolta l’educazione dei protagonisti supera verso fortuna le cattive intenzioni e la disordine e evitata insieme abbondante gentilezza. Alla sagace a sconfiggere e l’amore: il cantore Luca Napolitano, per mezzo di un bel coupe de theatre, chiede di estendersi dalla compagnia blu verso quella bianca in motivi di animo (e la direzione artistica inquadra acutamente il bel passato pianoro di Alice svelando il ambiguita sul reputazione della sua Giulietta). All’incirca addirittura a causa di corrente i telespettatori hanno modificato la precedentemente incursione del vespertino di Amici durante un effettivo e corretto trionfo con termini di auditel: 5. spettatori, mediante ciascuno share del %, che rappresenta il primato assoluto verso il esposizione, no dunque mediante apice. La lunga competizione direzione l’incoronazione del figlio di¦ Marco pianta,¦ espugnatore per plebiscito dello scorso millesimo, e poi iniziata, pero le idee sul notorieta affinche la spuntera sono stavolta ben scarso chiare. Bisognera attendere i prossimi mesi verso capirlo, quando sul palco di Sanremo due creature della De Filippi lotteranno per la trionfo del festa nelle rispettive categorie: lo stesso ¦Carta ¦tra i big, e Karima Ami non finiscono niente affatto.

Amici di Maria de Filippi, al strada il vespertino Inizia questa tramonto verso stretto 5 il vespertino di Amici tubo da bensi seguitissimo dalle teenagers e non semplice

Per disputare la successo decisivo, appena nelle edizioni precedenti, vi saranno la squadra dei bianchi e quella dei blu e singolo isolato di loro sara il dominatore. Cliente speciale perche inaugurera l’avvio del serale e Sandra Mondaini. Mezzo nondimeno le squadre si sfideranno durante prove di canto, ballo e musical e ci terranno banda qualunque mercoledi.A conciliare la comitiva dei blu vi sono Martina Stavolo canzonettista, Pedro Gonzalez vacillante, Adriano Bettinelli instabile, Luca Napolitano interprete, Alessandra premuroso cantore, Daniela Stradaioli danzatrice, Andreina Caracciolo danzatrice. Mentre la brigata dei bianchi e comopsta da Gianluca Lanzillotta instabile, Valerio Scanu canzonettista, ba danzatrice, Silvia Olari canzonettista, Domenico Primotici danzatore, e l’ultima arrivata con ceto di tempo Jennifer Milan interprete.

Ardentemente non voluti dagli insegnati di danza i ballerini Domenico flirtwith esperienze e Daniela che hanno ricevuto la scorsa settimana un ancora giacche esplicito richiamo per arretrare dalla movimento a causa di far localita ad elementi con l’aggiunta di meritevoli. Pero i paio non hanno caduto e, dubbio memori del tanto contestato Marco scrittura alla sagace sorteggiato dalla scorsa allestimento e che continua ad occupare un capace evento, hanno voluto continuare la attacco verso confermare al generale, affinche li ha votati e portati al vespertino, giacche di nuovo loro possono farcela.

Per la anzi turno il serale di Amici sara per contemporanea insieme Sanremo, il 18 febbraio attiguo ciononostante a chi parla di prova per conversare di sfida al di fuori del proprio esplicativo, “Sanremo – afferma Maria De Filippi – e il edificio designato alle proposte delle case discografiche ancora di Amici. Noi proponiamo voci interessanti, che cantano i pezzi unitamente autori che di classe in annata si fanno continuamente oltre a importanti. Mi sono divertita quest’anno per aderire alla attuazione del piatto, tuttavia ovviamente non sara il mio mestiere direttore. La stessa atto affinche vale in il dischetto e i cantanti di Amici, vale in i musical e i ballerini. Per di piu, non puo non farmi tanto essere gradito affinche Sanremo quest’anno abbia guardato di nuovo ai talenti scoperti da Amici, maniera ¦Marco Carta”.¦