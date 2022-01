Tu as eu en plaisir. Tu es bon en me laissant souffrir.

Tu as eu en plaisir. Tu es bon en me laissant souffrir.

C’est parce que tu differes de moi que je t’epouse; je n’aime de toi que ce qui differe de mon emmenagement. Andre Gide

Il n’y an aucune mots pour penser a quel point je t’epouse mon cheri. Ne l’oublie jamais

trop j’avais la mer Afin de encre et votre terre comme papier j’ crois que je n’aurais jamais assez d’espace concernant te affirmer combien je t’epouse.

trop tu ne me parles jamais, j’ remplirai notre coeur pour ton silence Afin de te penser pour quel point tu me manques et combien c’est dur pour t’aimer.

Je t’aimais, tu m’ignorais

Avec Au moment ou j’ t’ai rencontre je ne l’ai pour cesse pour penser a ta magnifie beaute.

j’ t’envoie 3 fleurs votre 1ere pour une amitie, J’ai 2eme pour votre fidelite et ma 3eme emplie d’abeilles qui vont te piquer si pas tu penses pour m’oublier

lorsque tu es triste crois a moi, lorsque tu te sens seul envoi votre serviteur votre message, lorsque tu veux mon vrai ami appel mon emmenagement, Pourtant trop tu as l’utilite adore le coueur reste a toi. jtm

trop tu cris, trop tu pleure, trop sa nuit te fais peur au fond pour ton coeur lorsque tu cherches mon confident risque de a mon emmenagement j’ ne serais jamais loin pour toi.

nos chemains seront croises,nos jambes se paraissent accroches ton sourire reste devenu mon soleil ta tendresse de la grosse merveille..je t’offre au sein d’ mes mains mille baisers calins pour que pas tu n’en sois prive.

si j’etais 1 larme au sein de tes yeux , j’aimerai vivre dans tes joues et mourir dans tes levres Neanmoins, si tu etais de larme au sein d’ mes yeux je ne pleurai jamais pour ne point te perdre

Tu es semblable a de etoile, on ne te voit que un tournemain Neanmoins, ta beaute est trop intense qu’on s’en souvient toute une existence.

Tu es venu Notre nuit. Tu t’es flanque pour notre corps. Tu m’as suce. Putain de moustique.

Te Prend la main et montre mon emmenagement Un chemin de ton coeur, Pourtant ne me laisse gu m’egarer Avec 1 epais brouillard d’incertitude.

J’suis votre fleure de ton coeur, celle , lequel s’ouvrira des que tu penseras a mon emmenagement et , lequel se fermera D Que tu m’oublieras.

Ton sourire n’exprime que gentillesse, j’aurais voulu dessiner tes levres sensuelles, en bout pour les doigts concernant lire ta tendresse.

Ce plus excellent preservatif est Notre fidelite.

J’dois te paraitre maladroit,mais si j’ ne sais De quelle te cacher la faiblesse,c’est pcq je ne sais gu maitriser notre coeur en enormement emoi.

J’esperais passer Notre nuit avec Grace a toi. Mettre le corps nu contre toi. Je t’ai cherche Toutefois j’ ne t’ai jamais decouvert. Ou etais-tu mon pyjama?

TU ES 10% wared, 20% yasmine,30% mesek 40% foll cest a re re 100% nouveau parfum de ma life

quand Le grain de sable est l’amour que j’eprouve concernant toi, Cela faut Mon Sahara concernant te monter combien je t’aime.

Entre mon c?ur et la langue, Cela y avait Des rivieres infranchissables, Plusieurs passages pour niveau fermes. J’ai du deblayer des montagnes et Plusieurs montagnes pour sable Afin de une parcelle pour verite et Le soir nos barrieres se brisent, Notre silence alors. Le jour week-end, enfin, leurs mots s’envolent. Y n’existe pas de difference. Oh, je t’aime.

Mon c?ur brule pour toi comme J’ai lave d’un volcan que rien ne va arreter, Ne crois pas que le c?ur puisse t’oublier, il pourra cesser pour battre Pourtant aucun t’aimer.

Sa fait des annees deja Je realise nullement Le temps passe super vite fonctionne swoop j’ai ete complique au depard Mai tu a donner Le sens a mes s j’ t’aime

J’ai voulu t’envoyer bien le amour par SMS cela dit, mon operateur telephonique a evoque que Mon document avait l’air super volumineux…alors sa technologie actuelle m’oblige juste pour te penser je t’aime.

j’ l’aime pour mourir, Afin de monter dans sa grotte, Cachee sous tous les toits, j’dois clouer des notes, pour les sabots pour bois, j’ l’aime pour mourir

Actuellement, comme l’ensemble des autres jours, toutes faire mes pensees seront Afin de de seule personne toi . j’ t’aime le c?ur d’amour !

j’ t’ai attendu toute mes s, alors ne profit jamais concernant votre serviteur concernant t’abandonner mon jour!Tu es cela est encore pas gratuit a le c?ur . J’ t’aime !

Tu me manques terriblement, tu me manques a sa folie Quoique je fasse ou que j’ sois, j’imagine continuellement a toi.

Il n’est gu de la minute sans que je pense pour toi, tu me manques terriblement.

mon sourire, 1 parole pour toi, il faudra soupcon pour chose concernant me rendre content.

Toi seule est toute la joie, bien le plaisir, toute mes s.

Tes bras m’ont manques une telle nuit, j’ai hate d’etre pour votre apres midi

j’ t’aime pour ma folie, mon coeur, tu es mon ange.

Mon coeur reste a toi ma sensible, tu me manques chaque demi- heure, chaque minute, chaque seconde.

J’ ne peux me passer de toi, je suis quand beaucoup au sein de tes bras.

Bonjour le amour, j’espere que une telle journee va passer reellement vite car je sais que ce jour week-end je vais te lire et capable de t’embrasser, deroule une bonne journee mon c?ur.

notre coeur est pour toi la douce, j’imagine constamment pour toi, j’ t’aime.

N’amour, tu es l’actrice de ma life ; j’ Ce dis, j’ l’ecris, je Notre crie tu es l’amour ma life.

Meme avec Grace a toute l’encre du monde, y n’y du aura jamais assez concernant t’ecrire a quel point je t’aime.

Coucou toi. Ferme les yeux… et imagine que je t’embrasse. [gros espace] Ca recommence ? C l, bah c’est bon tu peux commencer ta journee