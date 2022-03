Trouver des dates reste assez facile, etant donne qu’il existe des dizaines d’applications de rencontres.

Mais lequel choisir? Vous avez peut-etre choisi Bumble pour tenter votre chance, mais vous avez echoue. Vous souhaitez maintenant vous desinscrire, mais vous ne savez gui?re comment cela s’est bien.

Dans ce guide, vous apprendrez comment empecher Bumble de renouveler votre abonnement. Vous pourrez egalement lire d’excellentes alternatives a Bumble.

Annuler Bumble

Si vous etes un utilisateur Android et avez paye le service Bumble Boost via carte de credit, procedez comme suit:

Appuyez dans le bouton Menu dans le coin superieur gauche de l’ecran Accedez au champ Bumble Boost. C’est sous la photo de profil. Selectionnez Gerer ce abonnement. Une nouvelle fenetre s’ouvrira. Vous pouvez vous desinscrire ici.

Si vous avez paye Bumble Boost avec ce compte Google Play, vous pourrez effectuer les operations suivantes:

Allons concernant Google Play Store. Compte ouvert Touchez des signatures. Vous trouverez ici tous ces abonnements actuels. Trouvez l’abonnement Bumble et annulez-le.

Si vous utilisez un appareil Apple, procedez comme suit:

Demarrez AppStore dans la iPhone ou iPad. Touchez Apple, JE VOUDRAIS. C’est en haut de l’ecran. Appuyez concernant Voir Apple I WOULD. Appuyez ensuite sur Abonnements. Appuyez via l’abonnement Bumble que vous souhaitez annuler. Enfin, appuyez sur Annuler l’abonnement. A Notre fin d’la periode de facturation, l’abonnement prendra fin.

Abeilles alternatives

Apres avoir resilie la abonnement Bumble, il est peut-etre moment de rechercher des solutions alternatives de premier ordre. Les trois suivantes paraissent quelques-unes des meilleures applications de rencontres proposees. N’oubliez aucun considerer les interets et les inconvenients necessaires avant de prendre votre decision finale.

tinder

Plusieurs millions de personnes au monde utilisent Tinder. Si vous voulez jouer a un jeu de chiffres, Tinder reste l’application qu’il vous faut.

Sur Tinder, vous https://besthookupwebsites.org/fr/snapmilfs-review/ pourrez trouver quelqu’un avec qui vous connecter, mais l’application concerne davantage les connexions aleatoires.

Les profils Tinder sont simples, car ils ne contiennent que les renseignements necessaires sur l’individu avec laquelle vous souhaitez correspondre. C’est genial si vous voulez prendre une decision facile, mais jamais assez concernant vraiment connaitre quelqu’un. Cela peut rendre difficile la transmission d’informations sur le brise-glace.

Vous pourrez choisir Tinder gratuitement, mais vous pouvez egalement passer a Tinder Plus ou Tinder Gold.

Tinder Plus coute 10 $ par mois et vous jouissez des avantages suivants:

Rembobinage: vous pourrez repasser a J’ai derniere personne qui a change et remplacer d’avis. Arret illimite: dans la version gratuite, vous devez patienter 12 heures apres la fin de l’integralite des arrets assignes. Avec cette fonctionnalite, vous pouvez faire defiler jusqu’au contenu de ce c?ur. J’aime 5 grands par jour: si vous voyez une personne que vous voulez vraiment approcher, vous pouvez se servir de l’un d’eux pour montrer que vous etes reellement interesse. Aucune annonce – Aucune annonce ennuyeuse au cours du glissement.

Tinder Gold coute 15 $ par mois et offre ces fonctionnalites en plus de ce que Tinder Plus a:

Voyez qui vous aimez: vous pouvez voir des personnes qui se sont deplacees juste devant vous. Les laternatives nos plus importantes: l’algorithme Tinder tentera de trouver une correspondance basee sur chacune des renseignements collectees.

OkCupid

OkCupid a des profils de rencontres plus fiables que des applications comme Tinder. Vous pouvez repondre aux questions et l’algorithme essaiera de vous mettre en correspondance avec le webmaster que vous trouvez coherente.

Les modifications et mises a jour recentes ont rendu l’application fort similaire a Tinder, car l’accent a ete enfile via le deplacement de l’application. Vous ne pouvez jamais non plus envoyer de message a quelqu’un si vous ne correspondez pas encore.

L’application reste gratuite, mais elle propose egalement diverses options d’abonnement.

Liste A (20 $ / mois)

L’inscription a une telle option supprimera completement les annonces. Vous pourrez egalement verifier si quelqu’un vous aime avant meme de l’aimer. Il supprime egalement la limite de saveur, vous pouvez donc deplacer la mer des gens bien et bien.

Vous pouvez egalement rechercher des gens ayant des caracteristiques specifiques. Ca rendra ce requi?te plus precise si vous ne perdez aucun temps libre a vous deplacer toute la journee.

Liste Premium A (35 USD / mois)

Vous beneficierez de l’integralite des avantages d’un abonnement a A-List. L’application ameliorera la profil un coup par jour et vous trouverez des correspondances plus grandes et meilleures.

Charniere

Notre charniere met l’accent sur la recherche de correspondances au regard de ce Facebook profil. C’est genial si vous voulez rencontrer vos amis. Facebook Copains. Ce n’est pas si bon si vous voulez rencontrer de nouvelles personnes.

L’application a recemment cesse de vous forcer a vous inscrire Facebook, cela signifie que la objectif a commence a remplacer.

J’ai charniere est beaucoup meilleure Afin de des gens interessees par des relations a long terme, etant donne qu’il y a plus d’options Afin de tomber sur 1 partenaire potentiel.

L’application est gratuite, tel des deux precedentes. Cependant, l’abonnement premium offre bon nombre environ controle concernant les preferences. Vous pourrez filtrer vos dates potentielles pour bien, en taille a la consommation de drogues. Vous recueillerez egalement des likes illimites et verrez qui vous a adore en premier. L’abonnement coute 10 $ par mois et est moins cher si vous vous abonnez pour une periode plus longue.

Beaucoup de poissons dans la mer

Si vous essayez une application qui ne fonctionne jamais, vous pouvez toujours vous desinscrire et continuer. Continuez a essayer et vous finirez avec trouver le match parfait.

Pourquoi avez-vous decide de quitter Bumble? Laquelle des des applications recommandees vous convient le plus pertinent? Faites-le nous savoir au sein des commentaires ci-dessous!