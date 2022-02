Tout un chacun commence a connaitre Cocoland, on ne le presente plus ici.

Tout un chacun commence a connaitre Cocoland, on ne le presente plus ici.

Maintenant, si tu cherches des e-boutiques comme Cocoland, bases application coffee meets bagel sur la decontraction et J’ai convivialite, on en a choisi quelques-uns a la redaction, ayant des qualites plusieurs. Tu trouveras ici notre petite selection de blogs comme Cocoland Afin de repondre a une envie soudaine de briser sa solitude !

1. Un blog de chat qui est considere comme similaire a Coco : PvDial

Si vous etes a la recherche d’un site mieux que Cocoland, sans avoir besoin d’une authentification via tel, je vous conseille de vous pencher via PvDial.

Son fonctionnement est semblable : vous pourrez vous connecter immediatement apres avoir entre un pseudo. Vous n’avez plus qu’a selectionner une des discussions en lei§ons pour entrer dans une communaute.

S’authentifier

Ainsi que concernant Cocoland, l’authentification reste reduite a une plus simple expression : votre pseudo. Meme pas besoin d’un mot de passe pour commencer.

Quels paraissent les salons de discussion ?

Vous avez le choix entre 13 salons divers sur PvDial. Vous choisissez entre :

Faire des rencontres amicales.

Rencontrer une fille pour un soir (ou un garcon).

Vous pouvez aussi opter pour votre salon oriente voiture, moto, news, gastronomie, crytomonnaies, chiens, chats ou video games.

Faut-il payer sur PvDial ?

Non. Notre chat est 100 % gratuit. Pas besoin d’avoir une carte bleue Afin de parler avec de nouvelles personnes. Vous pourrez commencer en 2 clics.

Claque que PvDial soit un blog de tchat non payant va permettre d’en jouir pleinement, et d’y aller sans pression, quand vous en avez envie.

Cette absence de prise de tete correspond bien avec l’idee de liberte qu’on se fait si on est dans 1 dial de cette nature. Coco n’a qu’a bien se tenir !

Qu’est-ce que j’imagine de PvDial ?

Si vous avez lu faire mes autres articles, vous commencez a le savoir : j’aime J’ai facilite dans l’echange. C’est ce que je retrouve ici et je prends plaisir a partager des conversations.

Si vous aimez faire des rencontres, vous pourrez envoyer des messages prives. Pourtant, c’est au petit bonheur le loisir, car c’est votre dial a l’ancienne, sans possibilite de voir des photos.

2. Tchatche : site de tchat comme Cocoland

Si Cocoland vous a banni pour une raison ou pour une autre, allez faire un tour ici. Ce qu’on apprecie sur tchache, c’est que bien est enfantin, sans prise de tete.

On peut converser et Realiser votre autre style en aussi temps, on peut changer la personne avec qui on cause, meme si on n’a gui?re allume sa webcam.

J’ai page d’accueil :

Tchache c’est une grande communaute, avec des profils varies. Il y a toutes sortes d’individus sur ce site, des filles cool, comme des gars marrants.

Tchache, comme l’ensemble des petits sites de tchat y a en version mobile, qu’on se le dise !

Si vous preferez l’original, lisez votre superbe article via Cocoland ! Vous serez bien, absolument tout, dans ce tchat gratuit !

3. 123love.fr : Afin de draguer en live

On va pouvoir toujours raconter a ses copains qu’on vient sur le net pour retrouver des potes, mais la seule et unique raison d’un tchat, c’est votre drague !

Je ne dis pas par la qu’il faut toujours chercher a conclure, Il existe parfois des eloignements geographiques qui sont insurmontables, je dis juste qu’on se connecte pour draguer, juste concernant le bonheur de plaire.

Mon avis sur 123 love

Bon c’est bon, le design n’est jamais leur point fort, et meriterait d’etre revu. Mais ne vous fiez nullement aux apparences.

Sur 123 love tchat, on reste dans un guide d’une rencontre, organise tel tel, avec plusieurs petits plans Afin de tchatter, en video ou pas.

Mon pied : pour la version gratuite, on doit cliquer dans le « GO » de « TCHAT ».

4. Loovchat

Le blog live annonce la couleur : c’est gratuit et sans inscription. Esperons que i§a dure sur loovchat. Par exemple, un blog de cam (avec ou sans) ne pourra pas drainer une communaute de geeks sans ces deux fondamentaux : gratuite en connexion, ainsi, facilite d’acces.

Mon avis

Nous sommes en 2019, et le chat devra continuer a se democratiser pour i?tre un moyen de communiquer a part entiere (les jeunes l’ont deja bien compris dans votre sens).

Bon a savoir : aucun video.

5. Discutea.fr : ardu d’effectuer moins complique

On lui a fait une place dans cet article parce que c’est 1 petit nouveau en refonte totale. Esperons que discutea.fr est a J’ai hauteur de les esperances.

Ce chat se destine plutot a des tchateurs adolescents, pour des 20 annees et moins.

Pour les tchateurs avec plus d’experience, on va pouvoir egalement conseiller :

Deux sites de rencontre mais gui?re juste, avec une grosse communaute qui echange des bons tuyaux du net.

Mise a jour : le site s’appelle dorenavant GreatChat.

6. Chat-Land.org (chat passion)

Lui on l’aimait beaucoup mais on a votre desagreable impression qu’il se laisse un tantinet aller. C’est pourtant votre tchat gratuit Afin de accoster des filles de l’integralite des origines.

Chat-Land met c’est parti nos nouveautes, avec 1 affichage des profils des nouveaux membres, en particulier ceux des filles qui veulent tchater en live, si possible avec une webcam.

Chat land est un poids lourd du secteur, en particulier avec son nombre d’inscrits. Il existe une version tchatte VIP, pour des mecs qui voudraient bouger de la masse.

Mise a jour : le website s’appelle dorenavant Chat Passion.

On a excellent reconnai®tre, mais difficile de depasser l’original. Retourner dans Cocoland , c’est tel une bouffee d’air frais, mais aller voir les collegues, ca permet de se Realiser sa propre opinion.

Vous n’en n’avez pas encore assez ? Alors lisez ceci :