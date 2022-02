Tout connaitre dans la sauge, une plante cameleon a adopter dans tous les jardins

J’ai sauge ou plutot nos sauges sont une famille de plantes vivaces, annuelles ou bisannuelles, destinees au jardin ou utilisees comme herbes aromatiques. Il y a plus de 800 varietes de sauges. Certaines forment des arbustes, d’autres sont annuelles et d’autres encore forment des coussins vivaces. Bon nombre de sauges ont votre feuillage tres aromatique et certaines varietes paraissent utilisees en cuisine et dans le trousseau des herbes officinales. La floraison des sauges va du blanc au rouge sanguin en passant par l’ensemble des roses et l’integralite des bleus. Faites attention en les choisissant que ce climat convient a un resistance au gel. Certaines supportent des – 20°C , d’autres ne poussent jamais convenablement en dessous de 0°C.

Chaque jardinier trouvera la sauge qui lui convient, que votre soit une sauge officinale Afin de aromatiser une cuisine parfumee ou une sauge annuelle concernant animer des jardinieres eclatantes. Nos conseils confortables aideront jardiniers debutants et confirmes a cultiver la sauge avec reussite dans leur jardin et sur leur terrasse.

Plantation d’une sauge

Qu’importe la variete de sauges choisies, les precautions de plantation sont les memes. Mes sauges apprecient nos terres bien drainees, bien exposees au soleil et peu humides. Mes sauges poussent sans probli?me en bord de mer ou dans des climats mediterraneens. Elles detestent les terres lourdes et froides.

Preparez le sol en ajoutant du gravier fin dans le terreau de plantation, faites des trous larges pour accueillir les sauges. Prevoyez une distance de 50 cm pour nos sauges arbustives, et 20 cm pour des sauges annuelles. Preferez la plantation a partir de godet ou de pot, plus facile a reussir que les semis. Un coup la terre bien preparee, preparez les trous de plantation. Faites bien tremper les godets dans un seau rempli d’eau non calcaire. Installez ensuite les plantes dans le trou de plantation et n’enfoncez jamais le collet. Comblez les trous de plantation sans tasser la terre et arrosez copieusement. Au potager, plantez votre sauge officinale dont le feuillage est comestible.

La sauge en pot

Mes sauges peuvent etre rapidement plantees en pot. Elles supportent bien la secheresse et pourront passer l’ete sans trop etre arrosees. Procedez comme Afin de la plantation en pleine terre et n’hesitez jamais a ajouter des fins graviers pour alleger une terre trop lourde. Pour les sauges officinales, installez-les au potager ou dans un massif de plantes vivaces. Elles aiment le plein soleil. Bon nombre de sauges fleurissent a partir de mai-juin.

Taille et entretien en sauge

Les sauges officinales peuvent etre taillees chaque annee en automne pour rester touffues et compactes. En ce qui concerne les sauges vivaces, taillez-les a 30 cm du sol en automne. Supprimez les branches mortes ou mal disposees. Ne taillez nullement trop court au sein des regions a climat froid car les sauges peuvent souffrir de trop de froid en hiver. N'ajoutez gui?re trop d'engrais, la sauge reste une plante peu gourmande. Paillez en hiver si votre climat reste humide et Notre terre lourde ; des racines souffriront moins de l'humidite. Pincez les tiges des jeunes sauges annuelles au debut du printemps. Otez les fleurs fanees pour stimuler nos nouvelles fleurs.

Arrosages et engrais en sauge

Mes sauges vivaces n’ont inutile de devenir arrosees sauf en periode de secheresse. En revanche, faites en sorte que les sauges annuelles ne manquent pas d’eau. Ajoutez de l’engrais pour plantes fleuries tous les 15 semaines De sorte i soutenir la floraison. Manque d’engrais en revanche pour les autres varietes de sauges.

Maladies et parasites qui touchent la sauge

Les sauges seront resistantes a toutes les maladies. En climats froids et humides, elles peuvent etre attaquees par l’oidium. Agissez si vous constatez l’apparition de feutrage blanc via le feuillage. Supprimez les feuilles abimees et brulez-les. Pulverisez une solution soufree i propos des sauges pour eviter la propagation d’une maladie. Si vous arrosez des sauges, evitez absolument les feuillages des sauges.

A savoir dans la sauge

La sauge reste une des plantes les plus frequemment employees au sein des jardins medicinaux. Le nom botanique une sauge ‘Salviac’ vient au passage du latin, ‘Salvare’ qui veut dire guerir. Notre sauge est censee pouvoir soigner toutes les maladies !

Les varietes de sauges s a designer

Parmi la tres grande famille des sauges, choisissez la sauge des pres, bien resistante au gel (-15°C) et portant de tres belles tiges florales bleues. Les sauges ‘Nemerosa’, allant du parme au violet paraissent egalement resistantes au gel et faciles a cultiver.

Diverses sauges comme la variete ‘Involucrata Bethellii’ forment de vrais arbustes fort decoratifs pouvant pousser jusqu’a 1,20 m. Cette variete de sauge a une tres belle floraison rose franc.

Pour des climats doux ou des plantations en bacs a rentrer en hiver, la sauge ‘Mycrophylla’ ou sauge a petites feuilles est facile a cultiver et porte de belles floraisons.

Si vous recherchez une sauge officinale, optez Afin de la sauge officinale panachee au feuillage vert et jaune, a melanger avec la sauge pourpre, au feuillage fonce fort aromatique ou avec la sauge tricolore, verte, argentee et blanche, autant decorative que delicieuse.

Enfin Afin de la culture de sauges annuelles, nos amoureux des couleurs vives trouveront leur bonheur avec la sauge splendens ‘Pirate’ et ses fleurs orangees, la sauge ‘Dancing Flame’ ou ‘Boule de feu magique’ et leurs floraisons rouge vif !

Astuce du jardinier sur votre sauge

N’hesitez jamais a installer des sauges dites sauges lavandes en bordure de massifs. Cette lavande est bien plus resistante que la lavande et formera des touffes compactes faciles a entretenir et avec une floraison bleu lavande superbe.