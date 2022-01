Tour de France jeunes filles ” Il y en A afin de tous les types pour coureuses”

Mon parcours en Tour pour France dames, epreuve cycliste de 6 temps nouvellement creee avec ASO, provoque l’enthousiasme dans le peloton feminin, , lequel y voit de la autre etape essentielle concernant un discipline.

Y est attendu par tout Mon peloton feminin. Marion Rousse, directrice en Tour de France dames, a revele jeudi 14 octobre le detail Plusieurs 6 etapes en parcours d’une toute epreuve. Le coup d’envoi de ce nouveau “Tour de France jeunes femmes avec Grace a Zwift” est gratuit pour Paris, Ce 24 juillet, devant Notre tour Eiffel, pour une arrivee sept temps apr au sommet une Planche des bonnes meufs dans le massif vosgien.

Le Tour de France feminin s’elancera Alors Au moment de l’arrivee de ce Tour 2022 messieurs et prendra votre direction pour l’est d’la France au long pour quatre etapes de plaine, 2 autres du profil accidente et deux journees pour mer.

Curiosite de une telle toute premiere edition, ma 4e etape empruntera leurs “chemins blancs”, version francaise quelques Strade Bianche toscanes, c’est-a-dire des sentiers crayeux a travers leurs vignobles des coteaux champenois dans pres pour 13 kilometres pour l’approche de Bar-sur-Aube.

Et, symboliquement, vos concurrentes grimperont Mon Ballon d’Alsace, Notre premier col escalade avec Mon Tour de France du 1905 , ainsi, se disputeront Votre soir maillot jaune de haut d’la mega Planche des bonnes meufs qui sera aussi de arrivee d’une grosse Boucle l’annee prochaine.

France 24 a recueilli vos premieres reactions pour l’issue en ceremonie.

Marion Rousse, directrice de ce Tour pour France femmes avec Grace a Zwift

Annoncee Un dimanche precedant, Notre revelation d’un parcours au poste pour directrice de course, Marion Rousse, n’a pas eu mon tour Avec l’ensemble en trace 2022. Pourtant, celle-ci admet volontiers que l’ancienne coureuse qu’elle reste l’aurait aime.

“Ca me tenait pour c?ur d’avoir de la etape avec Grace a des chemins blancs. Je kiffe ces chemins pour cailloux du tant que spectatrice et commentatrice. Votre sont toujours du jardinage spectaculaires. Une telle etape pimentera le Tour de France Femmes etant donne qu’il faudra etre forte, excellent pilote et Posseder une part pour reussite.

Votre parcours reste beaucoup dessine puisqu’il correspond pour plein pour profils differents que Le soit quelques baroudeuses, des sprinteuses. Et il y aura evidemment Le soir week-end , lequel va terrible et , lequel reste pour destination quelques grimpeuses. Aucune chrono cette annee . Toutefois, ca ne veut nullement dire que celui-ci y en aura jamais en prochaines editions !”

Il y avait ma volonte pour ne point avoir mon parcours super exigeant pour que le public decouvre un maximum pour coureuses. Voila tel chez vos hommes, quand on ne met que en haute mer, on verra forcement identiques devant. On a donc tente pour preserver du maximum Votre suspens donc votre difficulte va crescendo. On est content que ca plaise aux meufs.

Notre Planche Plusieurs Belles filles pour finir, vraiment du costaud ! Je l’ai deja faite diverses fois et c’est toujours spectaculaire a lire !”

Audrey-Cordon Ragot, ancienne championne de France

Bien quelques cicatrices sur les mains en dantesque premier Paris-Roubaix feminin, Audrey Cordon-Ragot n’aurait rate Afin de pas grand chose du monde ma revelation de ce parcours pour une telle nouvelle epreuve , lequel, celle-ci l’espere, fera date au cyclisme feminin.

“Ce parcours 2022, c’est mon parcours assez equilibre ou chacune d’entre nous va capable de s’exprimer pour votre moment gratuit. J’ai ete important qu’on ait mon parcours ouvert Afin de qu’on puisse consulter un maximum pour potentiel et un maximum pour coureuses , lequel puissent gagner des etapes. Leurs 2 dernieres etapes vont etre dantesques. Je n’avais deja fait la Planche Plusieurs bonnes filles, je pense decouvrir une version ‘super’.

Pouvoir porter Ce maillot bleu-blanc-rouge (de championne de France, NDLR) concernant votre Tour de France, Le pourrait etre juste enorme. Je n’ai regrette pour ne pas l’avoir pour le premier Paris-Roubaix Alors j’ pense bien faire Afin de prendre ma revanche au prochain championnat de France.

J’imagine qu’avec notre groupe, votre Trek-Segafredo, on prendra Mon depart concernant gagner votre Tour. Apres, y faudra visionner De quelle leurs roles vont repartis. Notre multiplication quelques Tours et des petits effectifs au peloton feminin nous obligent pour beaucoup repartir les roles Afin de chaque course car on va pouvoir minimum ‘couper’ que tous les garcons.

Afin de ce Tour, souhaitez-moi une victoire d’etape en solitaire ou j’ prenne Mon maillot jaune. J’aimerais vraiment porter une fois Votre maillot jaune sur Votre Tour pour France.”

“It’s a new chapter, I’m emotional, and excited”

« C’est 1 nouveau chapitre , lequel s’ouvre, je bwwcupid suis emue, excitee.

Evita Muzic, championne de France en titre

De juin, pour Epinal, en Vosges, elle avait surpris tout un chacun du evitant Ce retour de la championne precedente Audrey-Cordon Ragot. Voili , Notre coureuse de la FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope a commande 1 dimension. Et, malgre de belle chute au cours pour l’etape finale en Women’s Tour qui Notre marque i nouveau au sein d’ sa chair, celle-ci a fera Mon deplacement pour Paris pour ma revelation en parcours.

“je n’avais pour c?ur de venir meme trop ma chute a failli m’en empecher. C’etait quelque chose pour grandiose de decouvrir tous les etapes. Je n’avais Notre c?ur qui battait a cent pour le car alors que Mon parcours etait revele. J’ ne suis vraiment nullement decu du parcours avec Grace a mon final dans la region et puis.

L’arrivee a sa Planche, vraiment quelque chose d’excitant. Avec Ce papier, ca pourra me convenir car je suis de grimpeuse. Apres, du fait que Le va etre votre derniere etape, nos coureuses , lequel joueront le general visuel risque de vouloir l’emporter.

On espere que le public va du rendez-vous comme pour les garcons.”

