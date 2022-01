Topic nous imaginez vos BG qui vont lire 1 escorte girl?

Sujet Vous imaginez tous les BG , lequel vont voir de escorte girl?

Trop Plusieurs mecs tel ca vont lire une escort girl vous pensez qu’elle va etre contente car d’habitude y’a que quelques moches ou du contraire celle-ci va du Posseder pas grand chose pour lever et affirmer que a l’argent?

Genre lorsque une escort a mon client beau,grand et muscle va etre Pas gentille avec Grace a lui ou avoir le aussi comportement que si j’ai ete votre gros moche avec Grace a quelques lunettes?

Pas d’ mec tel ca go escort

Te rassure jamais. T’es moche et tu ressembles pas a toutes les mecs i propos des photos.

Y a que des puceaux et tous les handicapes qui vont aux escorts

Vous du pensez quoi des kheys?

Bah elle commencerait a Votre draguer etc tous les gars sont hyper beaux Tu crois que c’est quelques robots sans sentiments vos escorts ??

Elle va etre contente vite fait comme quand 1 BG passait a la voiture a Auchan, ensuite ca J’ai fait chier tel chaque client, celle-ci s’en tape 25 avec jour hein

Plusieurs mecs pareils baisent quelques meufs plus jolies et bonnes que 99% des escortes et ce sans avis imeetzu aucun frais

Ces gars paraissent maries avec Grace a Plusieurs serieuses 7 ou 8 cela dit, meme Manque des 10 va falloir nullement croire hein, nos meufs seront incroyablement chiantes et demandent tellement Afin de se faire tringler Je suis sur que 80% Plusieurs filles via tinder s’imaginent meriter 1 mec comme ca

Perso je pense que leurs escortes s’en foutent aussi lorsque le client reste BG,car une escort est jolie et cette peux avoir tous les gars qu’elle veux.

De aussi moment ces mecs vraiment le top en top honnetement j’ai jamais decouvert quelques tel tel ca IRL Avec l’impasse c’est aussi Manque un mec via 10 000 , lequel est BG tel ca.

Tu m’expliques pourquoi quelques gars comme ca iraient claquer leur fric chez de escort alors qu’ils pourront se faire , lequel ils veulent en claquant des doigts?

nos gars nous vous rendez Manque compte qu’ beaucoup de BG go escort , Voila Le moyen possible d’assouvir quelques fantasmes ainsi que tromper sa propre femme sans jamais de va parfois Realiser griller , compare avec Grace a de la maitresse ordinaire

Non je n’ai vu un thread sur reddit, elles disent que change rien. Concernant elles Voila simplement Votre bureau, du pire equivaut a votre solide journee pour boulot concernant toi quoi

Sauf que quelques mecs BG comme leurs mecs d’une photo Voila 1 mec via 10 000 ca y a pas quelques mecs comme ca IRL .

Ils y echappent ?

Bien types pour gars vont visionner quelques escorts, aussi quelques beaux (certes vraiment loin d’etre votre majorite des clients). Ne serait-ce que via pure l’envie de faire quelque chose tout d’un peu “limite” ou parce qu’ils m’ ont des fantasmes qu’ils n’assumeraient pas avec Grace a des meufs d’une vie quotidienne.

Notre 26 novembre 2021 pour 14 29 17 Aya ces 2 chads Imagine tu pars de randonnee avec Grace a ces 2 guides de haute montagne et ta cherie Tu rentres chez toi tout seul a notre avis

Pas vrai cela dit, tel je dis des gars comme ca ben IRL ca existe pas tu seras jamais du concurrence avec Grace a des mecs tel ca. Deja que croiser 1 mec tel ca au sein d’ ta life tu en verras pas Neanmoins, en croiser 2 de meme moment Voila statistiquement impossible