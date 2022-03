Top 14 des personnes beaucoup trop exigeants dans Tinder

Sur Tinder on peut desfois parcourir des personnes exigeants ayant des attentes tres precises du genre « 1m85 minimum svp » ou « si t’es flic swipe a gauche », et meme si ca pourra vexer la plupart individus, ca fera partie du jeu. Mais desfois, au sein des pires bios Tinder, on tombe via des personnes BEAUCOUP TROP EXIGEANTES dont nos demandes ressemblent a une liste au Pere Noel ecrite via un enfant gate. Sans deconner, ces gens-la ne trouveront pas l’amour.

1. Oui, ainsi, avec ca svp ?

« Je cherche une femme avec des valeurs de droite conservatrice – qui travaille dans le liberal a 1 bas niveau. Stp mesure entre 1m57 et 1m67, pese entre 48kg et 53kg, seins entre 85B et 85C, taille 12-16, pointure 38-39. Sois drole mais avec les pieds sur Terre. Sois manucuree/pedicuree avec une agreable hygiene. Ta tenue devra etre 80% formelle/20% decontractee, mais porte un pyjama la nuit. Il convient que tu sois fiable, honnete, que tu aimes les films, les road trips et J’ai famille. Tu dois aussi avoir ou aimer nos petits anges et gui?re d’enfants. 18-26 ans. »

2. Au moins elle donne le ton

« S’il te plait ne swipe jamais a droite si tu n’es nullement assez attirant ; je suis tres exigeante. Criteres : cheveux noirs, raides, mi-longs ; maigre/pas trop muscle ; introverti/reserve ; plus serieux que fun ; solide odeur ; gentil ; mignon ; voix douce ; a des lunettes souvent. Je cherche un mec pour remplacer quelqu’un avec qui je ne peux pas etre pour le moment. Si tu corresponds a ces requi?tes, s’il te plait swipe a droite ; j’habite un peu desesperee. Merci. »

3. Desole, nous n’avons pu trouver pas de service correspondant a la requete

– Tu dois t’en lever du physique et doit m’accepter Afin de votre que j’habite

– Ne me dis gui?re « ok » ou « bien » quand c’est inutile

– Emmene-moi dehors sans avoir honte

– Respecte tout le monde avec gentillesse

– Achete moi beaucoup de cadeaux

– Fais fondre le c?ur la totalite des journees

– Nourris moi quand j’ai faim

– Dis-moi que tu m’aimes

– Plus grand que moi

– Qui adore les animaux

*Stp appelle le 06******** si tu trouves n’importe quel mec correspondant a les standards* »

4. Comment ne point craquer face a un profil aussi charmant .

« j’habite litteralement la plus grande des princesses, si tu me donnes du Versace tu as mon c?ur, oh et evidemment tu dois avoir de l’argent et conduire une excellente voiture et bien vouloir me payer les ongles, faire mes seances UV, faire mes cils, sacs, vetements, chaussures et chacune des autres trucs dont j’aurais besoin ! J’habite tres extravertie et je cause sans probli?me ! Ma couleur preferee est le rose 🙂 Ne m’ecris nullement sauf si tu as de l’argent a depenser Afin de une jolie blonde comme moi »

5. Je viens de tomber amoureux de une telle personne

« Si tu es … tu ne peux pas etre Greg :

– Muscle ou quelque chose tel ca

– Veux avoir des enfants

– Ne sais pas jouer d’un instrument/N’as pas bien une belle voix afin que je puisse dormir

– N’as aucune petits gouts musicaux

– Trop confiant parce que tu seras beaucoup trop ennuyeux

– Trop romantique ; mec, j’ai envie que tu travailles, nullement que tu m’offres une rose ou je sais jamais quoi. Non je rigole, j’apprecierai les petites attentions, je te remercierai de sourire.

– Si tu es vraiment trop moche

– Tu dois etre au moins a 80% chinois sinon la famille ne t’acceptera jamais.

– Si tu maches avec la bouche ouverte

– Si tu n’es gui?re intelligent (ecoute-moi beaucoup, j’dois nourrir mes chats) donc aies une activite

– Si tu n’es pas de talents

– Si tu n’aimes nullement des chats (connard) »