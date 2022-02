Tom (Thomas avec le prenom) reste l’un des lecteurs de la premiere heure de seduction online.

Si vous etiez prudent, vous avez probablement du lire Divers de ses commentaires dans des articles.

La semaine derniere, nous vous avons donne une rapide astuce Afin de obtenir une reduction de 66% sur ce abonnement Meetic et ne payez que 4,99 €/mois i la place de 14,99€.

Encore plus interessant reste que nous montrons egalement comment il etait possible de tenter tous les Meetic sans payer 3 journees, c’est-a-dire, sans payer le moindre centime ou en specifiant le numero de carte de credit en vous inscrivant via une page « cachee » (si vous cliquez ici interesse) et avec ne valider que son email.

Apres la publication de notre article, Tom a decide de tester Meetic pendant des 3 heures qui lui fut rei§u et devinez quoi ? Cela a deux rendez-vous et trois numeros de telephone . Pas mal, non ?

Alors je laisserai a Tom le mot qui nous dira De quelle fai§on il a fait.

Remarque : Ce message fut ecrit en 2015 Quand Meetic a rei§u une offre gratuite de 3 heures. Cette procure n’est plus accessible.

Comment completer Meetic sans payer

Tout d’abord, j’esperais vous remercier avec Jeff pour l’ensemble des articles que vous nous offrez qui m’ont permis d’effectuer beaucoup mieux dans la seduction. Merci de donner vie a cette page !

Ci-dessous, j’suis tres reservee et a toujours eu nombre d’efforts pour approcher une fille que j’aime le soir (et je ne cause meme aucune un magasin).

Pendant plusieurs mois, j’ai opte pour la seduction online et est devenu un grand fan de Tinder comme les posts publies avec Online Seduction. J’esperais aussi tester Meetic, mais avec 14,99$ de mon abonnement mensuel, j’ai pense que j’aimerais tester avant de payer quoi que votre soit.

Di?s que j’ai surpris qu’il y avait un moyen d’acceder a l’abonnement pour juste 4,99 €/mois et, en particulier, en utilisant 3 temps gratuits Afin de tester le blog, j’ai rapidement cree 1 compte.

L’ inscription dure deux minutes (cliquez ici pour vous inscrire et obtenir 1 essai gratuit de Meetic pendant 3 heures). Vous devez acheter 1 pseudo, entrer la e-mail (et le confirmer), votre date de naissance, plusieurs photos, ainsi, vous avez termine. Comme Sylvain l’a dit dans son article que c’est le seul L’information est ce qui est necessaire. Vous n’avez pas besoin d’entrer un numero de carte de credit Afin de vous debiter si vous oubliez d’annuler a la fin de 3 semaines.

Non, la, pendant 3 temps, il va i?tre totalement gratuit et nous n’avons gui?re acces a l’integralite des fonctionnalites du site a la fin . En bref, vous utilisez Meetic sans payer !

J’ ai donc commence a choisir votre surnom legerement plus sophistique que Tom_du_75 ou Tom. J’ai achete 1 surnom quelque chose de « mysterieux » qui interroge nos filles : Croit_this_that_se_il (en reference a Saint Thomas, evidemment, vous aviez fera l’approche !). Ils m’ont aussi amarre a une banale :

Concernant les photos, je n’ai gui?re trop pietine, j’ai le profil d’amadou (que j’ai ajoute a toutes les astuces du Dossier Tinder) et sur lequel j’ai deja recu un bon retour (j’ai certains matchs).

Apres cela, le profil m’a sans aucun doute pris le profil qui m’a le plus coute. Ecrire un delicieux profil n’est vraiment pas simple et je ne voulais pas tomber au profil plus lache que je pouvais voir comme :

Bonjour, j’habite Thomas, j’adore marcher et chercher une femme attentionnee et loyale. Voili voilou, n’hesitez pas a m’envoyer un message, je ne mord nullement

J’ ai creuse la tronche Afin de ne pas partager mon profil ici, mais j’ai ecrit quelque chose de assez court (5/6 lignes) et assez drole, je pense. J’ai ajuste un certain nombre de Sylvain que j’ai lu dans l’article avec 10 conversations Tinder :

Si tu desire, on va pouvoir dire a ta mere qu’on s’est rencontres a Notre bibliotheque.

ont. Un coup cela fait, bien votre que vous avez a faire reste de remplir les deux questions a choix multiples de Meetic (vos styles, vos erreurs, ce couleur de cheveux, etc.) et vous pourrez commencer.

Le grand avantage de Meetic est que vous pourrez entrer en contact avec n’importe qui . Contrairement a Tinder, vous n’avez gui?re a patienter qu’un jeu commence une approche.

D’ nouvelle part, vous devez garder a l’esprit qu’il passe 3 jours de suite. Alors ne trainez pas, une fois votre profil cree, commencez a approcher ces dames que vous aimez.

Encore une fois, un grand avantage de Meetic reste qu’il y a nombre d’informations dans les profils. Ils trouveront quelque chose pour faire un bon ouvreur contextuel sans aucun probleme, et vous allez vous demarquer de « Salut, ok ? ou « Salut, tu es bel. »

J’ ai egalement teste 2 ou trois approches generiques que j’ai initiees sur Sylvain ou Jeff concernant leurs articles Tinder, et cela ne fonctionne pas si en gali?re concernant Meetic :

Ma mere dit que tu es jolie et que je devrais venir te parler !

Une fois la conversation commencee, vous pourrez se derouler et, en particulier, d’indiquer que nous avons recu une procure Meetic pour essayer la page gratuitement pendant 3 journees. Ceci est crucial, etant donne qu’il est possible de definir une contrainte de temps et d’obtenir le numero ou le rendez-vous nombre plus facile.

En utilisant votre methode, j’ai pu obtenir deux rendez-vous et trois chiffres. Je n’ai pas encore utilise l’ensemble des chiffres, mais une de mes deux dates est la fin d’un baiser et nous devons nous revoir au sein d’ une semaine.

En conclusion, je vous conseille fortement de tester Meetic pendant les 3 journees de conge. Choper dans Meetic est bon nombre moins complique que Tinder et ils font nombre plus de profils.