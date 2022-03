Tinder va enfin proposer des appels videos, pour s’adapter a ca actuelle avec le confinement mais aussi Afin de les adeptes de votre mode de communication concernant le long terme.

Apres avoir publie ses resultats trimestriels, Match Group, la maison mere qui detient beaucoup de plateformes de rencontres comme Meetic, Hinge, Match ou OKCupid a explique bosser activement via votre chat video.

Tinder : nos chats videos arrivent bientot sur iOS et Android

Tinder va lancer son propre chat video integre a l’application prochainement une telle annee. Si les details sont rares concernant le moment, le simple fera que Tinder va s’ouvrir a cette fonctionnalite est une simple revolution. Ce serait l’une des plus importantes introductions de fonctionnalites pour la marque, mais aussi l’une des plus dangereuses avec des dangers d’abus vraiment plus grand.

Le harcelement est comme plus ardu a detecter via video que en messages textes, mais gageons que la firme numero 1 sur les rencontres amoureuses ait prevu un systeme de detection et d’alerte en consequence.

Voici le systeme de verification de photos actuel de Tinder

Les chiffres d’utilisation de Tinder pendant la pandemie

Sinon, Match a fourni des donnees sur les performances des services pendant la pandemie de COVID-19 ou la majeure partie du monde est soumis a un verrouillage strict et incapable de se rencontrer en personne. Il indique qu’il a vu une legere augmentation du nombre moyen de balayages Tinder constamment et a declare qu’ils avaient atteint des «records absolus». Les femmes utilisatrices de moins de 30 ans ont augmente un nombre moyen de balayages quotidiens de 37%, en fonction de Match, au cours du mois d’avril avec rapport a J’ai derniere semaine de fevrier. Le nombre moyen de messages quotidiens envoyes sur tous ses marchandises, y compris sur Hinge, Match.com et OkCupid, lors du mois d’avril etait de 27% superieur a celui en derniere semaine de fevrier, ainsi, pour les utilisateurs de moins de 30 annees, c’est meme 35% plus eleve.

Cela evoque, la societe a egalement note qu’elle avait enregistre une baisse du nombre d’utilisateurs payants pour la premiere fois de fevrier a mars, bien que nos chiffres soient i nouveau plus eleves que l’an soir a votre epoque.

Une belle performance Afin de une app qui sert a se accoster en chair et en os a la fin, mais les responsables gardent en tronche que si la situation s’eternise, des utilisateurs pourraient mettre de cote Tinder et autre pour un moment.

Nous sommes convaincus que la demande de connexion humaine ne se dissipera jamais et restons determines a satisfaire a ce besoin. Cette periode d’isolement social aurait ete bien plus terrible pour des celibataires – qui n’ont plus d’autres moyens de se rencontrer et de se connecter comme des bars et nos concerts – sans des produits. [. ] Nous ne savons pas combien de moment cela prendra ni combien il va etre chaotique d’atteindre la fin de une telle pandemie. Mais nous attendons avec impatience que les celibataires puissent accoster votre personne avec qui ils ont envoye des messages et bavarde par video i l’occasion des 2 derniers mois, dans la vraie vie, une fois qu’ils le pourront.

