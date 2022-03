tinder Pourquoi les femmes lesbiennes et bi en ont legerement marre des couples i propos des apps de rencontres

I propos des applications de rencontres, les couples paraissent nombreux a chercher une femme pour les rejoindre au sein des draps, a l’occasion d’un plan un des. Une commode d’objectivation qui constitue une vraie pollution pour nombre de femmes lesbiennes et bi qui cherchent l’amour.

« Couple amoureux, on aimerait tenter une nouvelle experience avec une fille… » ce genre d’annonces pullule sur les applications de rencontres. Mes « chasseurs de licornes », (« unicorn hunters », comme ils ont ete baptises en anglais), parcourent Tinder, Meetic, OkCupid ou encore Happn a la recherche d’une cousine « a la sexualite totalement liberee » pour « pimenter leur relation ».

J’ai licorne, c’est une telle copine lesbienne ou bi qui acceptera de se joindre a eux Afin de une nuit ou diverses. Ces annonces posent toutefois probleme a la plupart d’entre elles, qui voient leurs recherches parasitees par les chasseurs de licornes, de plus qui plus est nombreux.

« Troisieme » roue du carrosse

Plusieurs l’indiquent directement via un profil. En swipant , chacun pourra donc parcourir Valentine* et Matheo*, posant amoureusement en photo. Lui blotti dans son cou, l’entourant, celle-ci, de ses bras. Dans leur bio, ils precisent d’emblee « nous aimerions rencontrer une fille avec qui s’amuser. » On ne va jamais s’y tromper.

D’autres profils laissent le doute planer au premier abord. Nora* pose devant son miroir, seule. Decollete plongeant et bouche en coeur, tel si elle allait vous embrasser. Dans la description qui accompagne ses photos, elle indique « moi et mon homme, on cherche une fille pour une fi?te sympa ». Aucune photo de votre soir, mieux vaut etre attentive et lire la description avant de matcher.

Pour certains couples, plus pernicieux, non seulement seule la photo d’une femme du couple est affichee, mais en plus, il n’est jamais stipule qu’elle n’est ni accessible, ni a J’ai recherche d’une relation (sexuelle) ordinaire.

Des profils de jeunes filles comme «appats»

Emeline*, 18 ans, est lesbienne et vit a Namur, en Belgique. Debut 2020, elle matche avec Laurine*, 22 annees. Pendant quatre a 5 mois, elles discutent tres regulierement. « On parlait de nous, de nos complexes d’interet. On flirtait, on parlait de se voir. Je m’imaginais bien en couple avec cette dernii?re, je m’etais attachee a elle. » Quand elles https://besthookupwebsites.org/fr/charmdate-review/ evoquent un coup Sans compter que un potentiel rendez-vous, Laurine annonce a Emeline que Notre toute premiere fois qu’elles se verront, votre va etre avec le copain, pour faire votre plan a des. Un choc pour Emeline. « Elle a dit ca en mode « normal », tel si c’etait prevu depuis le debut. Alors que nullement du tout. » L’etudiante quitte Notre conversation, decue. « J’ai eu un sentiment de trahison. On avait cree d’la confiance, en communication. Finalement, cette dernii?re a fait bien ca Afin de m’appater. Elle s’attendait peut-etre a ce que je dise oui car je m’etais attachee a elle. » Cette strategie, qui constitue votre veritable manque de respect, n’est malheureusement nullement isolee.

Alice, 29 annees, bisexuelle, a elle aussi ete la proie d’un couple de chasseurs de licornes. Elle a utilise des applications de rencontre pendant un an, a Paris. A l’epoque, en 2017, elle y cherche « des plans cul, ainsi, par exemple une relation, avec 1 homme ou une femme ». Au gre des « matchs » sur Tinder, elle tombe « des ou quatre fois » concernant des couples a la recherche d’une cousine. « Plusieurs fois, c’etait un mec qui utilisait la photo de sa copine… Mes profils de nanas paraissent souvent des appats. Dans la bio, la « fille » ne precise pas qu’elle cherche un plan a des. Alors tu tombes au panneau. »