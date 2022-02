Tinder, Happn… Comment les algorithmes des sites de rencontres fonctionnent-ils ?

Sans compter que en plus de personnes paraissent amenees a approcher leur mari sur des sites de rencontres – deja pres de 30% des Americains. Une mise en relation qui passe par l’evaluation, l’opacite, l’addiction, explique Judith Duportail, auteure du livre “l’Amour sous algorithme”.

Est-on vraiment libre de ses choix sur les sites de https://besthookupwebsites.org/fr/lavalife-review/ rencontres ?

Judith Duportail : “Quand on se connecte dans une application de rencontres, des profils qu’on voit sont selectionnes Afin de nous. Ce n’est souvent pas une mauvaise chose. Mais j’ai decouvert lors du enquete sur Tinder qu’on y etait evalue selon votre niveau de “desirabilite”, notre niveau d’etudes et notre niveau de revenus, Afin de ensuite etre montre a Divers profils et nullement a d’autres.

“Le systeme de matching de Tinder, sous brevet, etait votre systeme de classement ou l’application fera en manii?re de coder des paires ou des “matches” ou l’homme reste superieur a l’actrice. Il presentait aux femmes des profils d’hommes soit plus ages, soit ayant fera plus d’etudes, soit ayant davantage d’argent”.

NDLR: Tinder evoque avoir abandonne votre systeme de classement ou “Elo score”. Sur 1 blog publie apres la parution du livre, La Societe assure qu’un facteur determinant est la “proximite geographique”.

En quoi connaitre la recette de l’algorithme est-il important ?

“si l’on voit nos projections effectuees par des specialistes, a terme, une majorite des couples se rencontrera au monde de demain via des applications. Notre maniere dont seront calibres ces algorithmes va determiner qui vous allez approcher, qui vous avez le droit d’aimer, de toucher. Cela a des consequences immenses”.

“au moment oi? vous buvez du Coca-Cola, la recette reste secrete mais Il existe quand meme une autorite qui est allee verifier que i§a n’allait nullement vous empoisonner. Dans le cas des algorithmes des applications de rencontres, absolument personne n’est alle verifier que i§a respecte l’egalite entre des hommes et ces dames, entre les Noirs et les Blancs, entre des homosexuels et les heterosexuels. Ou que cela respecte notre dignite bien juste.”

Ces applications cherchent aussi a garder le plus longtemps possible leurs clients, comment font-elles ?

“Elles utilisent notamment le mecanisme en recompense aleatoire pour creer des addictions. C’est le meme que sur Facebook et Instagram. Ce mecanisme a ete modelise dans des souris. On te prend plusieurs souris et on un donne plusieurs leviers: votre levier, quand elles l’actionnent, leur donne de l’eau ou a manger, un deuxieme levier ne donne rien et un troisieme reste aleatoire, elles ne savent jamais ce qu’elles auront. Si on ne sait jamais ce que celui-ci y a derriere le levier, vous y retournez sans cesse. C’est le mecanisme des machines a sous. C’est diablement efficace pour notre cerveau chaque fois que vous rallumez l’appli ils font 1 “peut-etre”. Maintenant l’utilisateur moyen de Tinder y passe 45 minutes par jour.”

Que font ces applis avec nos informations ?

“Vos informations personnelles ont la possibilite de etre partagees avec des partenaires commerciaux et publicitaires. L’ONG allemande Tactical Tec a enquete: il y a des sites qui achetent des informations des applications de dating. Sur des e-boutiques comme usdate.org, on peut racheter des listes de gens, suivant le profil.”

“Ce paraissent des precisions tres perso avec une valeur emotionnelle forte. Comme des individus toujours rejetees sur des e-boutiques de dating, vous savez que ces personnes-la vont i?tre particulierement vulnerables a un type de marketing qui viendra appuyer sur une telle corde-la. Ce sont des arguments commerciaux qui se vendent cher.”