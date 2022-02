Tinder, Bumble, Hinge… Pourquoi les rencontres web bousculent-elles l’economie ?

La drague dans Internet chamboule nos rencontres amoureuses. Elle modifie aussi la nature des depenses des celibataires et la maniere dont les menages se forment, avec des consequences economiques mesestimees, assure Daniel McMurtrie, 1 investisseur qui s’est penche sur le milieu.

“Si on pense a tout l’argent debourse Afin de tomber sur 1 ou une partenaire, le ou la courtiser, se marier, avoir des enfants, tout est modifie” avec les rencontres Sur les forums, affirme-t-il. Age de 28 ans, votre gerant en societe d’investissement Tyro Capital Management, a New York, a observe un montee en puissance.

Generalisation des smartphones

Au total, 30% des Americains adultes ont deja utilise une application ou un blog de rencontres, un chiffre se hissant a pres de 50% chez les moins de 30 ans, d’apres une etude de l’institut Pew Research Center publiee jeudi. Notre generalisation des smartphones et la facilite d’utilisation des applications ont change la donne, explique Daniel McMurtrie, qui a lui-meme co-ecrit 1 court rapport via le sujet en novembre.

Vous pourrez telecharger certains cliches et de fournir quelques precisions pour commencer a Realiser defiler les photos sur son ecran. Un simple mouvement de doigt permet de signaler son interet et, s’il est reciproque, d’engager une conversation. Mes “couts” d’une rencontre, en argent, a autre, en rejets potentiels, ont diminue.

“Historiquement, les individus se rencontraient via leurs cercles sociaux, leurs amis, leur famille, l’eglise, leurs activites, et cela representait peut-etre 100 personnes, 200 au maximum” , souligne le New-Yorkais. Et cela pouvait conduire a une situation genante si la relation avec l’ami d’un ami ne marchait pas, dit-il. “Maintenant qu’on est en mesure de accoster un quidam instantanement avec les applications, pourquoi prendre votre risque ?”

Mes jeunes emmenagent apri?s

Mes jeunes generations, ne disposant nullement d’autant d’argent que la generation des baby-boomers au aussi age, tendent avec ailleurs a effectuer leur premier achat immobilier apri?s. Ils ont moyen de cohabiter avec quelques partenaires pour affiner leurs preferences avant d’accepter ou non une relation durable, ainsi, eventuellement se lancer dans la copropriete.

“Cela modifie des depenses des consommateurs, elle modifie la facon dont les menages se forment”

Resultat, aux Etats-Unis, les couples se marient plus tard et divorcent moins. Selon l’investisseur, la popularite grandissante des rencontres sur internet reste 1 facteur aussi important que des raisons habituellement avancees, comme l’allongement d’la duree Plusieurs etudes ou l’incertitude economique.

Cette evolution a du reste un impact concernant l’economie, “car i§a modifie les depenses des consommateurs, elle modifie la facon dont les menages se forment”. L’un des exemples des plus frappants a ses yeux est le succes grandissant des cosmetiques Afin de hommes , des cremes hydratantes aux soins Afin de la barbe, Afin de paraitre plus comment utiliser ldssingles excellent sur sa photo. Mes ventes de parfum, elles, n’ont nullement augmente, “car on ne pourra jamais sentir un selfie”.

Partenariats avec des restaurants ?

Mes principaux acteurs du marche, comme Tinder, Bumble ou Hinge, gagnent par exemple de l’argent en proposant des abonnements offrant plus de services ou de visibilite. Mais les plus enormes opportunites resident, d’apri?s lui, dans des partenariats avec des restaurants, des lieux de spectacle, des vendeurs de vetements ou de cosmetiques.

“A New York, pour 1 rendez-vous galant, les gens depensent 100 dollars, des fois 200 dollars. Actuellement Tinder recupere 59 cents par utilisateur payant via jour. Peut-etre pourrait-il recuperer un pourcentage des 100 dollars en aidant a faciliter la transaction”.

“Plusieurs millions d’options”

Il existe peu de recherches financieres sur ce thi?me, “car les rencontres en ligne restent un sujet lie a la sexualite et, dans un contexte professionnel, certaines personnes restent en gali?re a l’aise ou ne le prennent gui?re serieusement”, remarque Daniel McMurtrie. “c’est delicat de parler en detail dans la salle tout d’un conseil d’administration de sujets comme le taux de reussite des premiers rendez-vous”.

Pour l’investisseur, l’impact le plus sous-estime des rencontres web reste le i?tre capable de que les femmes peuvent en retirer, en particulier au sein des pays les plus conservateurs, ou nos aspirants peuvent traditionnellement se limiter a votre cercle fort restreint d’amis d’une famille. Au milieu des applications, ces femmes “passent de 10 a 15 potentiels partenaires a des millions d’options” et “elles realisent qu’elles peuvent dire non sans avoir a risquer un integrite physique ou un reputation”, souligne Daniel McMurtrie.

“Ce n’est jamais seulement une grande avancee sociale, c’est aussi bon Afin de l’economie car la moitie en population se retrouve avec les moyens de decider par elle-meme, d’avoir a part egale son mot a dire”.