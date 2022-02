Tinder: 11 recommandations et astuces Afin de augmenter ses chances d’obtenir un rendez-vous

Tinder m’inspire. J’suis en vacances depuis deux semaines et bien que mes journees soient assez bien remplies, j’ai decide d’installer de nouveau l’appli pour tuer le temps entre deux escapades ou 2 activites. J’aurais pu jouir pour avancer sur les bouquins que j’ai commences, travailler davantage concernant des projets perso, me remettre au sport ou a Notre meditation, mais non, ne me demandez pas pourquoi, j’ai opte Afin de Tinder. Je ne cherche ni une rencontre ephemere, je ne me dis pas non plus que j’y me sens pour tomber sur l’amour, ainsi, je ne cherche gui?re a chater pendant des mois avec quelqu’un non plus. Oui, je fais partie des personnes (un peu agacantes) qui sont la via curiosite, sans trop savoir pourquoi, ainsi, qui alternent entre installations et desinstallations de l’appli…

Ceci etant dit, j’ai eu deux echanges agreables, Quelques tres marrants, d’autres assez deroutants et tout i§a m’a donne besoin d’ecrire ce post qui m’amuse bon nombre. Je partage avec vous de l’aide que je donnerais a ceux et celles qui souhaitent obtenir un rendez-vous grace a cette application, vous me direz ce que vous en pensez:

1. Evitez d’etre (passif) agressif dans votre description

Diverses gens ont eu de mauvaises experiences via Tinder (N’avons-nous pas tous eu des experiences plus ou moins mauvaises via Tinder ?) et i la place de perdre a autre chose, elles decident d’en faire part a n’importe qui via leur profil. Comme, j’ai lu des phrases telles que : « Si tu ne sais gui?re votre que tu veux, next » mais aussi « Pas ici pour perdre mon tmps »… Pas tres attirant comme premier contact, non ?

« Un meme vague et passif agressif avec un message qui est destine a seulement un individu parmi mes amis Facebook, mais poste Afin de tout un chacun »

2. Oubliez les regles toutes faites du genre: « Je ne fais jamais le premier nullement »

Outre ce genre de phrase qui ne me donne gui?re trop besoin d’entamer une discussion, je ne sais pas pourquoi mais j’ai frequemment lu deux regles sur une telle appli. La premiere: c’est celui qui match le dernier qui entame la conversation le premier. J’ai seconde: au bout de diverses jours sans conversation et/ou reponse apres un match, le match sera retire »… Go for it! Euh, serieusement, pourquoi mettre en place des regles sur Tinder pour commencer ?

« depuis la plupart regles que l’on doit respecter »

3. Lisez le profil de la personne convoitee

Les descriptions sur Tinder ne sont que rarement tres explicites et vous ne connaitrez nullement enormement de choses sur ce futur interlocuteur en les lisant. Cependant, quelques individus y parlent de un hobbies ou de leur passions et c’est un delicieux brise glace Afin de demarrer une conversation et montrer la interet. (Dites-vous que ca evitera aussi de poser des questions sur des informations deja presentes au sein des descriptions).

« Je n’ai nullement lu lol »

4. Vous ne savez nullement quoi dire ? Posez des questions !

Je n’ai pas de probleme a entamer ni a nourir une discussion mais votre n’est nullement le cas de tout un chacun. Parfois, les discussions manquent de fluidite et personnellement, je ressens une certaine gene. Si votre interlocuteur vous plait mais peine a parler, n’abandonnez pas (d’emblee) posez lui des questions. Bon nombre de chefs d’entreprise aiment parler d’eux et susciter l’interet chez l’autre.

« j’habite tellement content que tu aies pose la question »

5. Ne mettez pas de « ? » et encore moins de « . » quand vous n’avez aucun reponse aussi facile que vous souhaitiez

J’habite connue Afin de ne point etre tres reactive au sein d’ faire mes reponses a toutes les messages de tout type. Et j’ai trouve tellement opressant de reagir en s’en offusquant ou envoyant des points d’interrogation. Personne n’aime qu’on lui mette la pression pour satisfaire. Si dans Tinder vous mettez la pression Afin de avoir une reponse, je me demande ce que cela donne quand vous etes en couple… On est sur Tinder. No pressure. Allez matcher d’autres profils en attendant et discutez avec d’autres personnes.

6. Optez pour : soit une agreable description soit une agreable photo

Je peux comprendre que quelques individus n’assument jamais pleinement etre sur cette categorie de plateforme, soit via honte, soit parce qu’elles sont en couple et que un mari n’est pas au courant ou pour n’importe quel type de raisons. Cependant, quel que soit la situation, si vous souhaitez donner besoin que l’on like votre profil, optez Afin de une description attractive ou pour un cliche qui donne besoin que l’on vienne vous parler.

7. Evitez de poster des photos nostalgiques de vous on voit 10 ans

A moins que vous comptiez concernant la super charisme et ce tchatch, cela vous fera gagner un moment et gagner du temps a l’autre. Si ce date s’attend a voir une personne ressemblant aux photos de ce profil mais qu’en fait vous avez completement change avec, il se sentira trompe. Mettez-vous a sa place…

8. Likez plus de pages via Facebook

Vous le connaissez, Tinder reste connecte a Facebook. Le fait d’avoir des interets mutuels pourrait augmenter vos chances que l’on swipe a droite a Notre lecture de ce profil ou reponde a vos messages. Tinder affiche les pages Facebook que vous avez en commun avec ce match. Aussi connectez-vous a Facebook et commencez a aimer les pages de ces films, auteurs, emissions de television, restaurants, etc … Manque la peine d’en fairer trop ou de mentir, ne likez seulement les pages que vous aimez vraiment !

9. Ne parlez jamais (trop) de ce derniere rupture

Nous avons tous eu des deceptions amoureuses et des ruptures et Cela reste tout a fait normal et sain de vouloir en parler. Cependant, est-ce que votre match Tinder est la meilleure personne avec qui echanger dans votre theme ? On le sait pertinemment, vous finirez forcement via aborder ce thi?me alors si cela vient bien naturellement lors de vos echanges, n’hesitez nullement a en parler, veillez juste a ne point vous epencher concernant le sujet ni a afficher ce desespoir.

10. Banissez nos « Sa va? » ou des « Tu fera koi se jour ? »

Personne n’est a l’abri de faire des fautes d’ortnographe par inadvertance ou parce que l’on maitrise gui?re l’ensemble des regles de une telle langue qui reste, avouons-le, assez difficile. Il n’est gui?re trop tard Afin de s’ameliorer en ortographe, car sachez qu’il y a de plus de en plus de femmes pretes a rejeter 1 ou une pretendante du fait de trop nombreuses fautes d’orthographe…