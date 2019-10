The Weather Man – Kopuk, Korungan Modda bir Yaşam

Gazete nerede David?*

Where is the paper David?* Bir babanın oğluna sorduğu bu soruya verilemeyen bir cevap David Spritz’in durumunu biraz olsun ortaya koyuyor. David Spritz yaşamdaki şansızlıklarının yanında yaşama karşı olan kopuk korungan modunun sonuçlarını yaşamaktan geri kalamıyor. Nerede durduğu, ne olduğu, ailesi ile olan ilişkileri, her şeye rağmen işindeki başarısı onu dikkate değer ilginç bir karakter yapıyor. The Weather Man’in başrol oyuncusu Nicolas Cage’in kurgusal ismi olarak David Spritz, kendini ona karşı kötü davrananlara karşı korurken yaşamı da bir yandan kaçırıyor. O iyi olmak istiyor ama dünya ona bu izni vermiyor. Ona karşı yapılan kötülükler onu psikolojideki kopuk korungan moda götürüyor.

Chicago’nun dondurucu kışında bir hava durumu sunucusu

David aslında işinde başarılı. Yaklaşık 240.000 dolarlık yıllık geliri olan bir hava durumu sunucusu. Üstelik New York’tan yıllık maaşı 1.000.000 doları geçen bir teklifi de filmin sonlarına doğru kabul ediyor. Ekranda işini gayet iyi yaptığı görülüyor. İnsanlar dışarıda ona karşı ilgili. O ilgili olmasa da ondan imza isteyenler var. İşinin kötü yanlarından biri ise tanınmasını ona karşı kötüye kullanıp ona içecek ve yiyecek atanlar. O ise bunu bir örnek dışında kabullenmiş görünüyor. Kendisini böyle durumlara alıştırmış. Bu artık onun için normal. İnsanların ona verdikleri tepkilerin belki de aşılamayacağını düşündürüyor. Böyle durumlarda yapılabilecek en iyi davranış bu mudur acaba?

Başarısız bir evlilik

David iyi bir evlilik ve insan ilişkilerini istiyor ama sanki insanlar buna izin vermiyorlar. Ayrı yaşadığı eşi, eşinde kalan çocukları ve karısının başka bir adamla evlenme kararı. Bütün bunlar ona zor zamanlar yaşatıyor. Yeniden birlikte olmak istediğiniz eşiniz başka bir adamla evlenmek istese ve çocuklarınız bu çiftle yaşamak istese nasıl hissederdiniz? Cevabın olumsuz olması son derece beklenen bir durumdur. Eğer siz de bu soruya olumsuz cevap verirseniz sizde bir problem yok demektir. David’in de bu durum karşısında bir tepki vermesi onun için normal görünüyor. Evliliğinin sürmesini istiyor ama peşini bırakmayan aksiliklerin ailesi ile olan ilişkilerini şekillendirmesi, işi içinden çıkılamayacak bir duruma getiriyor. Filmde görebildiğimiz kadarıyla kavgalı ve problemli bir evliliğe eşi geri dönmek istemiyor.

Talepkâr bir baba ile nereye kadar?

David’in başarılı ve Pulitzer ödüllü kurgusal yazılar yazan babasının David’in kopuk, korungan bir hayat yaşamasında önemli bir yeri var. Babası David’in sorunlarına ilgisiz, ona karşı soğuk ve talepkâr. David’in yazdığı “breaking point” romanına bir türlü başlayamayan baba filmin sonundaki bir sahne dışında tamamıyla oğluna karşı iyi davranmıyor. Onu anlamıyor. Ona neredeyse saygı göstermiyor. Onun yanında olduğunu açıkça ortaya koymuyor. David’in böyle bir baba karşısında kendisi ile problemler yaşamasının normal olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ona karşı ilgisiz ve kötü davranan aile üyelerini sürekli olarak mutlu etmeye çalışsanız kendinize öz saygınız kalır mıydı?

Dünya ona karşı hep kötü mü?

Dünya David’in üzerine sürekli geliyor da diyebiliriz. David bunları aşmak için kendini kendi içine kapatıyor. Dünyanın ona durduk yerde iyi davranmasını beklemek de açıkça doğru olmazdı. Hem dünya durduk yerde kime iyi davranır ki? David’in de bunu bilmesini beklemek seyircinin hakkı. The Weather Man’de de bunu görebilmek zor değil. Eğer size iyi davranmayan bir dünya varsa onunla ya savaşırsınız, ya ondan kaçarsınız, veya donup kalırsınız. David son seçeneği seçiyor. Kendisini dış etkilerden korunaklı bir yere yaklaştırıyor. Burada dünyanın ona kötü davranıp davranmadığının bir önemi kalmıyor. Dünyaya verdiği cevaplar onu biraz olsun rahat ettirebiliyor. Bunun yanında elbette içinde bulunduğu kopuk, korungan modun David’i zorladığı oluyor. Ne de olsa, kendini kapatması David’in içini daha da sıkıştırdığı oluyor. Bunu David’in davranışlarından görebiliyoruz. Üstelik David’e burada hak da verebiliyoruz. Dünya onun üzerine gelirken ondan sadece savaşmasını beklemek pek de doğru olmazdı. Savaşmak maliyetleri de beraberinde getirir. Öyleyse yeri geldiğinde insanın içinde onu donduran sulh iyi olabilir. En azından David bunu hak ediyor. O sonuçta başarılı bir hava durumu sunucusu. O da mutlu olmalı. Bu onun için doğal bir hak. Bir filmin içinde bile olsa bu ondan alıkonulmamalı.

2 Ekim 2019