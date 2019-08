The Dark Knight 2 – Küçük bir anarşiyi takdim

Introduce a little anarchy. Anarşinin böyle tanıtılması nasıl bu kadar çekici olabilir ki? İşte anti-kahramanımız Joker’in dilinden anarşi gibi dışlanmış bir kavram tekrar çekici hale geliyor. Burada anarşinin açıkça suçluların dünyasına avantajlar getirdiği söyleniyor. Bu söylemin haklı yanları var. Suçluların dünyası devletin sağladığı güvenlik ve adaletten uzak durmak ister. Bu anlaşılır bir durumdur. Buradaki problem ise anarşi durumunun sadece suçlulara yarayacağı tasavvurudur. Bunun böyle olup olmayacağını bilemeyebiliriz. Çünkü yaşam içinde tecrübe edilmemiş ve büyük ihtimalle asla tecrübe edilemeyecek bir durumun bugünden nasıl bir güvenlik oluşturacağını tahmin edemeyiz. Burada Joker’in anarşisi açıkça suçu ve suçluluğu arzular. Bu noktada Anarko-kapitalizmden ise bahsedilmez.

Kaos hakkında bir şey biliyor musun? O, adildir.

You know the thing about chaos? It’s fair. Adaleti nerede ve nasıl ararız? Yakınımızda mıdır? Ona ne kadar ihtiyaç duyarız? Adaletin olmadığı bir dünyada yaşam ne kadar devam eder? İşte bunlar ve daha çoğu insanın aklını sorgular, insan adalet üzerine düşünürken. Yeniden dağıtımcı ve hakkaniyet dahilinde olan adalet içinde kendisini bulmaya çalışan bir dünyanın bir anti-kahramanın gölgesinde neye dönüşebileceğini biraz da olsa tahmin edebiliriz. Mutlak adalet kaosta yer alıyorsa mutlak adalet noktasının bizi nerede bulacağını bilemeyebiliriz. Bu problemli noktadır çünkü, herhangi bir yerdeki adil olan açıkça bilinemez ve belirlenemezse, adaletin uzağında kalabiliriz.

Onlar, dünya onlara izin verdiği kadar iyiler

They’re only as good as the world allows them to be. Kaderiniz dünyanın iyiliğine bağlıysa güvende hissetmeniz pek olası değildir. Burada dünyanın kim olduğu da son derece önemlidir. Dünya insanın evi midir? Tanrının oyun sahası mıdır? Suçluların istediklerini yaptıkları bir oyun sahası mıdır? Yoksa hepsinin toplamı mıdır? İşte bu sorulara verilecek cevaplar dünyanın nasıl bir yer olduğunu belirler. Aslında o kadar da zor sorular değildir, bunlar. Dünya insanın evi olurken ona ev sahibinin kim olduğunu gösterir. Tanrı istediğini dünya üzerinde gerçekleştirir. Suçlular suçun kanıtlarını bu dünyanın içinde bulurlar. Joker işin suçlular tarafında iken dünyanın herkese ne kadar iyilik için izin verdiğini açıkça gösterir.

Zor bir durumda bu uygar insanlar birbirlerini yerler

These civilized people, they’ll eat each other. Dünya yeterince kötü olduğunda uygar insanlar birbirlerinin kurdu olurlar mı? Neden olmasın? İnsanın içindeki iyiliği ortaya çıkaran uygun şartların mı olmasıdır? Uygun şartlar olmadan da insan içindeki iyiliği başkalarına yansıtır mı? Kötü ile iyinin sonsuz mücadelesidir, bu. İyilik nerede ve ne zaman olacak? Kötülük bizi nerede bulacak? Joker işte karşısındakilere bunu gösterir. İnsanın yaşadığı yerlerde şartlar yerine geldiğinde kötülük de kendisine bir yer bulacaktır. İyi insan her ne kadar bunu istemese de. Üstelik yer ve şartın ötesindeki kötülük de vardır. İnsanın varolmasıyla kendisine dünyada yer bulan kötülük. Ondan sakınmak gerekir.

Aç bir köpek gerçekten ne kadar sadıktır?

How loyal a hungry dog really is? Keskin bir sorudur Joker’den gelen. Suçluların dünyasında sadakat güce mi bağlıdır? Cevap elbette evet olabilir. Hem de büyük ölçüde. Eğer taraflar istediklerini alamazlarsa aralarındaki bağ da kolaylıkla biter. Bu kaçınılmaz olabilir. Sonuçta işleri “kötülük” yapmaktır ama yaptıkları kötülüğün sonucunda bir kazanç elde etmek isterler. Bunlar geçerli düşüncelerdir, ancak siz bir Joker değilseniz. Joker kötülüklerini para için yapmaz. Kötülüğü kötülük için ve kötülükten keyif almak için yapar. Kendisine bağlı olanların çıkarlarını tamamlamalarına izin verir ama kendisi için aç bir köpek olup veya olmamak paranın ötesindedir. O milyonlarca doları yakarken bu haldedir. O kötülük için kötülükle açlığını doyurur.

Durdurulamaz bir güç hareket ettirilemez bir obje ile karşılaştığında

Unstoppable force meets an immovable object. Belki de, iyilik ve kötülüğün ilişkisini bu cümle tanımlıyor. Dünyada ikisi de kendisine rahatlıkla yer buluyorlar. Birbirlerini tamamlıyorlar. Kötülük iyiliği, iyilik kötülüğü tanımlamaya yardımcı oluyor. Zıtlıklar üzerinden dünya okunuyor. Joker dünyanın belki de en sert karşıtlığına bakarken iyilik ve kötülüğün tanımını yapıyor. Dünyanın ne olduğu veya ne olabileceğini tanımlıyor. Dünyanın iyiyken kötüye dönüşebileceğini göstermeye çalışıyor. İyilik ve kötülüğün arasındaki dünyada kendi deneylerini yapıyor. Muhtemelen herkes için daha kötü bir dünya isterken bir iyi tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.