Temoignage d’un ex-sataniste : qui possi?de echoue tel Satan ?

Chers amis lecteurs, voici le recit de l’enfance, de l’adolescence puis de la vie adulte d’un homme qui a connu les profondeurs tenebreuses du satanisme.

Il temoigne en toute-puissance de Jesus pour delivrer ceux qui sont captifs de l’ennemi. Il a repondu en toute honnetete a les questions, ce seront ses propres mots ayant ete retranscrits. Converti depuis 9 ans, il tire un cri d’alarme Afin de avertir sur les dangers du peche, en particulier celui de l’occultisme, et appelle les chretiens a se reveiller, a sortir de leur legerete et de leur ignorance Afin de se sanctifier veritablement.

Peux-tu nous parler de ton enfance et de ta famille ?

J’ai actuellement 38 annees. J’ai deux freres et deux s?urs. J’habite issu d’une famille qui pratique le satanisme. Mon nom est « legion de legions » et je ne dis pas cela avec fierte. C’est une grande honte d’avoir ete un hotel pour demons immondes https://datingmentor.org/fr/sugarbook-review/ ainsi que n’avoir ete enfin qu’une marionnette.

D’aussi loin que je puisse me souvenir, l’ambiance familiale n’etait faite que de tristesse, de mechancete et des traumatismes. Il est neanmoins faux de croire qu’un sataniste, 1 sorcier etc., sont juste des victimes. Bien que trompes par satan, ils ont fera des panel, prononce des « v?ux » et offert des sacrifices humains etc. Ce seront des victimes ET des criminels. Le sataniste apporte ses bambins a satan. Je suis donc ne possede et lie via des esprits particuliers lies a la fonction dans le monde des tenebres. Notre pire est peut-etre l’education que nous avons recue. Nous etions l’ensemble de de gros pervers remplis en tout genre de perversites innommables. Du cote satanique, nous avions des esprits particuliers qui nous etaient propres, nous avions des maitres qui nous guidaient.

Je veillais a toutes les attaques provenant de l’exterieur.

Nous etions entierement livres a satan, Plusieurs loups-garous. Je n’etais jamais le plus puissant, mais je pouvais diriger en utilisant la ruse. C‘etait la specialite. En grandissant, mes parents, des maitres (des demons) ou d’autres gens m’ont maltraite de differentes facons jusqu’a votre que je parvienne au desespoir total. Je n’etais en securite nulle part, personne ne me protegeait, bien au contraire. Mes parents m’offraient Afin de etre maltraite. C’etait i chaque fois d’une extreme violence et de tres longue duree. Comme, contrairement au monde physique, dans le monde spirituel, on peut arracher quelques fois le c?ur de quelqu’un ou lui casser nos dents. Cela ne faudrait meme gui?re attendre que le bebe soit ne pour le Realiser. Une fois prive d’espoir et traumatise, j’ai ferme mon c?ur completement et definitivement. C’est-a-dire que j’suis fond en moi-meme. Je vivais seulement a travers notre vie des autres. Mon premier sacrifice fut de me sacrifier ou plutot de sacrifier quelqu’un qui me ressemblait, ce qui symbolisait ma fond. J’etais aussi pret afin d’effectuer tout votre que l’on me demandait et sans aucune pitie !

Peux-tu nous penser a quoi ressemble le quotidien d’une famille sataniste ?

Nous etions plusieurs a domicile, nous avions des postes precis. Cela y avait une hierarchie beaucoup precise. A l’interieur de la famille, nous etions continuellement en lutte pour le pouvoir et la domination. Cela fallait se mefier de n’importe qui et veiller i propos des moindres gestes des uns et des autres pour ne pas se laisser surprendre. Vu de l’exterieur, nous ressemblions a une famille « bien » un peu dans le style des grandes familles catholiques. Mon pere etait ouvrier et ma mere nous « elevait ». Pour resumer, c’est la double face. On devait paraitre « normaux » mais nous etions de l’autre cote totalement voues a satan.Donc, j’allais a l’ecole, je faisais quelques activites a proximite une maison, mais toujours sous la surveillance des demons. Ils n’hesitaient pas a me punir si je desobeissais. Eux-memes faisaient des erreurs, se haissaient des uns des autres, se trahissaient ou me trahissaient.