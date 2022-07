“Te estoy sacando de un quilombo”, los audios de las extorsiones a visitantes de una pagina de citas hot

Un preso, alojado en una unidad penitenciaria de Florencio Varela, enganaba a las victimas desplazandolo hacia el pelo les hacia fiarse que habian contactado a menores sobre edad que estaban pequeno la red de intenta sobre gente y les exigia dinero para impedir quedar imputados en la causa judicial; se estima que se hizo sobre un botin cercano a las 2.500.000 sobre pesos

A. O., D. S. asi­ como L. P. deben entre 23 y no ha transpirado 39 anos de vida. Nunca se conocen entre si. Tienen en frecuente que era visitantes sobre una web hot donde jovenes chicas suben fotos desnudas asi­ como buscan citas. Los 3 cayeron en la misma trampa: les hacen pensar que se habian contactado con la menor de perduracion victima sobre la red sobre intenta, asi­ como falsos policias y funcionarios judiciales les exigieron dinero an intercambio de no involucrarlos en una supuesta causa penal. Detras del plan criminal estaba un preso alojado en la prision del asistencia Penitenciario Bonaerense (SPB), que conto con la colaboracion de su hermana, entre otras individuos. Con sus extorsiones habria conseguido un botin estimado en $2.500.000.

Asi lo informaron a LA NACION calificadas fuentes policiales y judiciales. La investigacion, a cargo del ambito Ejecutiva de Investigaciones Criminales sobre San Isidro, conducida por la fiscal Carolina Asprella, desplazandolo hacia el pelo sobre personal de la Estacion Departamental de Policia Vicente Lopez, comenzo en julio anterior despues de una conjunto de denuncias con un “patron en comun”.

Las victimas comenzaron a ser extorsionados despues chatear por WhatsApp con supuestas hembras con las que habian tomado trato en la web hot. Aunque los perfiles eran falsos. En realidad, la ser que estaba atras sobre los chats era R. E. Q. A., un interno sobre la Unidad Penitencia 32 del SPB, de Florencio Varela, en donde cumple la condena por robo.

El plan criminal comenzaba con la llamada sobre un caso policia que les decia a las interlocutores que sabia que habia chateado con la mozo que habian conocido en un sitio de citas y les comunicaba que la chica era inferior sobre antiguedad, victima sobre alcahueteria de gente, asi­ como que de prevenir mantenerse involucrados en la investigacion legal debian “arreglar”, en otras palabras, pagar una suma sobre dinero.

“No te estoy chantajeando. Te estoy sacando sobre un prostibulo con una chica menor. ?Decime que abogado te va a conseguir sobre la carcel por 5000 pesos?”, le llego a hablar de el falso policia a la sobre las victimas. Inclusive les “garantizaba” que por 4000 pesos los desvincularia de una causa sobre pedofilia desplazandolo hacia el pelo “trata de menores”.

Las exigencias sobre dinero nunca terminaban con el primer pago. Las extorsiones continuaban. En comunicaciones posteriores, las victimas recibian llamadas de la falsa secretaria de una fiscalia federal de las Tribunales de Comodoro Py. La impostora les decia a los incredulos varones que las transferencias que habia hecho De ningun modo habian llegado “a manos” del fiscal sobre la causa.

Conforme pudieron rehacer las investigadores judiciales y policiales, las victimas que cayeron en la trampa (debido a menos 3 individuos, aunque nunca se descarta que hayan sido mas desplazandolo hacia el pelo que nunca se hayan animado a hacer la denuncia) transfirieron el dinero exigido a billeteras virtuales.

“Una vez que las falsos policias y funcionarios tenian el dinero en sus billeteras virtuales, hacian diferentes transferencias a cuentas que tenian abiertas en entidades bancarias”, explico a LA NACION un investigador.

Despues de un pedido de la fiscal Asprella, la jueza de Garantias de San Isidro Andrea Rodriguez Mentasty autorizo una gama sobre intervenciones telefonicas que han sido de suma magnitud de avanzar en la investigacion.

“Las victimas caian en la fraude por motivo de que el relato del falso policia tenia evidente grado sobre verosimilitud”, afirmo un detective policial que participo de la investigacion.

A partir de estas intervenciones telefonicas, la fiscal Asprella asi­ como el personal sobre la policia bonaerense pudo restaurar el mecanismo de la estafa. En una de estas comunicaciones, se detecto como el cabeza del plan criminal le explicaba a su hermana “el guion” que debia entender Con El Fin De hacerse pasar por “una secretaria sobre una fiscalia de Comodoro Py”.

Con el avance de la pesquisa, los funcionarios policiales y no ha transpirado judiciales pudieron precisar que pieza de estas llamadas extorsivas las hacia un preso alojado en el pabellon 7 de la Unidad 32 del SPB. Se alcahueteria de un interno que esta en la prision desde junio de 2019, como chatear en hot or not condenado por robo agravado por el empleo de escudo y no ha transpirado participacion de un inferior.

“En los casi cuatro meses sobre investigacion se pudo garantizar la vida sobre tres victimas, aunque la sospecha podri­a ser hubo mas usuarios que cayeron en la argucia, sin embargo por verguenza nunca hacen la denuncia. Por el circulacion sobre dinero se pudo establecer que las delincuentes se hacen sobre un botin de 2.500.000”, explicaron fuentes del caso.

Segun fuentes policiales, la semana pasada se hacen la gama sobre allanamientos. Uno de los operativos se hizo en la Unidad 32 del SPB, en el calabozo donde esta alojado el sindicado cerebro sobre la estructura. Asimismo hubo un conducto en Lanus, en la residencia de la hermana de R. E. Q. A., que quedo detenida.

“En la celda del sospechoso se secuestraron cuatro telefonos celulares y no ha transpirado chips Con El Fin De aparatos moviles”, dijo un investigador. Fuentes con paso al expediente resaltaron el peso sobre haber reconstruido la “trazabilidad del dinero transferido por las victimas (prueba fundamental de la causa)” desplazandolo hacia el pelo destacaron la colaboracion del aparato de investigacion informatica de la Municipalidad sobre Vicente Lopez y no ha transpirado de estas empresas que administran las billeteras virtuales utilizadas por los delincuentes, que colaboraron con las funcionarios policiales asi­ como judiciales.